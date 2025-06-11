62歲羅嘉良屢傳患末期癌病，罕見公開亮相回應癌症中心傳聞

曾於TVB演出多部經典作品及榮獲3屆視帝、現年62歲的羅嘉良，近年多次傳出身體抱恙消息，亦曾被影到於香港專門治療癌症的醫療中心出入，因而被傳患上癌症兼病重暴瘦。不過，他日前則罕有地於香港公開亮相，令其最新狀態曝光。

自離開TVB後，早已將事業重心放於內地的羅嘉良，為向已故的恩師盧國沾先生致敬，於是罕有回港並於本月7日為《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》擔任表演嘉賓，一頭濃密黑髮的他，以一身黑色打扮於台上獻唱由盧國沾填詞的歌曲時，中氣十足，間接為早前病重傳聞闢謠。

被問到有關患末癌傳聞時，騷後的羅嘉良肯定地回應：「一啲問題都無，放心！」

羅嘉良罕有回港並於本月7日為《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》擔任表演嘉賓，最新狀態曝光。(影片截圖)

羅嘉良於當日更親民與粉絲握手。(影片截圖)

羅嘉良近年多次被傳出身體抱恙消息。(微博圖片)

羅嘉良曾出演多套無綫電視劇，形象深入民心。(影片截圖)

羅嘉良傳癌末 近年急速衰老

羅嘉良近年專注北上工作，經常做直播帶貨，並不時在內地各個不同城市巡迴演唱。2020年，羅嘉良曾傳出患癌消息，當時他被影到多次出入港島區一間癌症醫療中心，隨後又再傳出他患末期肝癌的消息，指他多次暈倒兼已立遺囑交代後事，病情嚴重到「在醫院裡快要死了」。

為此，2023年羅嘉良親自拍片闢謠，指消息純屬炒作，解釋到醫療中心只是找朋友，並順道接受核酸檢測。有網民近年指羅嘉良斷崖式衰老，不僅是嘴巴愈來愈歪，巨型眼袋更是嚇人，亦有網民指他昔日風采不再，老態盡現。

TVB三屆「視帝」

羅嘉良曾拍過多套無綫電視劇，形象深入民心，當中包括有《創世紀》、《流金歲月》、《‎天地豪情》，先後奪得最佳男主角獎項，成為香港首位獲得三屆「視帝」的男藝人。自2003年離開無綫轉戰內地市場，近年才再受邀請回巢拍電視劇，包括《富貴門》、《家族榮耀之繼承者》等。他於2008年與前妻方敏儀離婚後，翌年便與內地另一演員蘇岩結婚，。婚後兩人育有一女。

轉載自晴報