情緒病 │ 中學男教師海怡半島墮樓身亡，疑患抑鬱症與工作壓力困擾

鴨脷洲海怡半島其中一住宅單位於5月31日，發生一宗男子墮樓死亡案。死者為一名42歲姓葉男子，生前疑為香港仔一間中學教師，而且有情緒病紀錄，並受工作問題困擾。葉男離世後，有疑似學校通告亦於網上流出。

事發於5月31日下午約4時50分，警方接獲報案，指有人於海怡半島一單位窗邊墮樓，警方、消防及救護人員抵達現場後，發現葉男（42歲）已傷重不治。據了解，葉男生前有情緒病紀錄，並受工作問題困擾。警方現場檢獲屬於死者的一副眼鏡、一部手機和一對拖鞋，經調查後相信事件無可疑，列作「自殺」案，惟死因有待驗屍後確定。

有消息指，葉男生前於香港仔聖伯多祿中學任職教師，近日亦有疑似學校通告流出。校方於通告中以「老師不幸離世」為題，並指全校師生對事件極為難過和悲痛，現在事件交由警方調查，因此「不宜對事件作揣測或下判斷」。

鴨脷洲海怡半島其中一住宅單位於上周六（5月31日）發生一宗男子墮樓死亡案。

死者為一名42歲姓葉男子，據了解，他生前於香港仔學校任職，他死後疑似學校通告亦於網上流出。

有消息指，葉男生前於香港仔聖伯多祿中學任職教師。

校方在通告中又表示，已即時啟動危機處理程序，並透過班主任於6月4日早上在班內把這件不幸事件通知學生，「學校教師、社工/輔導人員及教育心理學家已即時為受影響教師及學生提供輔導，協助他們疏導情緒」。校方提醒家長在未來數星期留意子女情緒，給予適切關心和安慰，並呼籲家長與校方保持聯絡，以便學校及早提供協助。

轉載自晴報