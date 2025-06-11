從迷惘到歡笑 - 手作糉子的成長旅程

端午前夕，香港中華煤氣公司將三百份暖意濃濃的糉子原材料贈送予香港學生輔導會。當一箱箱翠綠的糉葉、一包包晶瑩的糯米及餡料送到院舍時，宿生們興奮地說：「哇！真的可以自己包糉子嗎？」，對許多從小缺乏家庭節慶經驗的宿生而言，在眼前黃黃綠綠的食材不僅是新鮮的糭料，更是打開文化體驗大門的鑰匙。

然而，當宿生們真正動手包糉時，「興奮」很快被「手足無措」取代。面對散落的糉葉、糯米和五花腩，宿生們拿著葉片反覆比劃，不知如何下手，「糉葉怎樣折疊，餡料才不會漏出來呢？」、「米要放多少？」，困惑的低頭細語此起彼伏。此時，導師們化身成傳統美食專家，耐心示範：「先把葉尖向內折成漏斗狀，再鋪一層米，再放餡料……」，慢慢地，一個稜角分明的糉子逐漸成形了。

孩子們掌握到基礎的技巧後，他們開始發揮充滿創意的嘗試，有些糉子被包裹成胖鼓鼓的三角錐形、有的則像小巧的包袱，創意無限。當社工協助將一盤盤形態各異的作品送入蒸鍋時，空氣中瀰漫糉香與成就感，讓每張臉龐都洋溢著滿足的光彩。

這場手作糉宴賦予的意義，超越了節日的物質饋贈，對院舍兒童及青少年而言，親手將零散材料轉化為精美可口的傳統節日美食，是一次深刻的「我能行」體驗。從笨拙到熟練的過程，他們證明了自己擁有創造價值的能力，香港中華煤氣公司將這份獨特的端午節禮物送贈予香港學生輔導會，猶如將培育孩子的使命交托予導師，為這些暫時失去航標的小船，提供修整與重新出發的機會。

每一位孩子都值得擁有機會，我們盼望除了在節慶的日子之外，這些跌跌碰碰的孩子在平日的努力都能被以予肯定，就像宿生們創作的各種形態有趣、外貌異於傳統的糭子，縱使這些不是最完美的糭子，但也希望你們能細心欣賞，了解每一隻糭子背後的故事，讓每一個孩子的心靈也被傾聽。