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甘草養生茶：調理脾胃改善氣血，遠離亞健康

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「陳醫師，謝謝你，咳嗽已經完全好了。」Rosa說。

　　「那就好了。咳嗽後期主要以補氣為主。」我說。

 

　　「生病當然要找你啦。至於日常保健，平日工作太繁忙了。實在沒時間煲湯。」Rosa感慨說。

 

　　「很多人都是亞健康狀態，即是說生病嗎？又不算。很健康嗎？又談不上。現在都市生活的緊張和快節奏使得處於亞健康的人愈來愈多。亞健康是指介於健康和疾病之間的狀態，即雖然沒有明顯的疾病，但身體卻出現各種不適。 症狀包括疲勞、容易失眠、睡不好、精神不振、情緒不穩定、容易感冒、消化不良、便秘或腹瀉等。所以養生十分重要，把我們的狀態拉回健康方向。」我說。

 

　　「我好像也有一些症狀呢！」Rosa說。

 

　　「在中醫角度，這些症狀圍繞一個核心，就是脾，又或稱中焦。」我說。

 

　　「說來也是。脾不好，則氣血不足，所以感到疲倦、容易生病。你也說過胃不和則臥不安。脾胃不好，消化當然欠佳啦！原來亞健康和脾胃有關！」Rosa說。

 

　　「你真的十分聰明啊！工作忙碌，也要注意休息，以免生重病時才懊悔。讓我介紹一種常用的中藥，又可作日常保健用，就是甘草了。早前曾說過《神農本草經》把中藥分為上中下三品，上品的藥主養命以應天，無毒。多服、久服不傷人。《神農本草經》記載甘草為上品，主治五臟六腑寒熱邪氣，堅筋骨，長肌肉，倍氣力，金瘡消，解萬毒。南北朝名醫陶弘景更把甘草稱為『國老』和『眾藥之王』。 可見甘草的重要性！」我說。

 

　　「那麼如何應用？」Rosa問。

 

　　「甘草，性平、味甘，入心、肺、脾、胃經，有益氣補中，清熱解毒，祛痰止咳，緩急止痛，調和藥性的功效。《黃帝內經》云『甘入脾』，因此脾氣虛時，適當多吃點甘味食物，有補益脾胃的功用。甘草味甘，是補脾胃的首選，很多方劑也有甘草或炙甘草的。甘草能暖中。所以要養生，我介紹你泡杯甘草養生茶。」我說。

 

　　「太好了，真的沒藉口不養生了。」Rosa說。

 

　　「很多人想起養生保健，就只想吃甚麼。可是忘記要拉筋和做運動。因為只坐著，無論吃甚麼，都會影響消化和吸收。夏天到了，曬曬太陽，一方面心情會好，另一方面，促進氣血運行，排汗散寒。這樣養生才會事半功倍！」我說。

 

　　「知道了。」Rosa笑道。

 

甘草養生茶

 

脾不好氣血不足易生病，對付亞健康由健胃脾入手，推介：甘草養生茶

 

材料（1杯分量）︰

 

脾不好氣血不足易生病，對付亞健康由健胃脾入手，推介：甘草養生茶

 

甘草10克

 

製作方法︰

 

1.    把甘草加水800毫升煲滾後改細火再煲5分鐘。

2.    放至溫度合適後當水喝。

3.    或以熱開水泡，反覆沖泡至無味。

 

Tags:#中醫#養生#食療#湯水#養生茶#甘草#亞健康#疲勞#失眠#精神不振#情緒不穩定#感冒#消化不良#便秘#腹瀉#健脾
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