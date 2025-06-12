研究揭26歲大腦開始老化！醫生籲提防4大隱形元兇，掌握大腦回春7招

大腦老化比多數人預想的更早？台灣重症專科醫生黃軒表示，腦部老化並非等到年老才需關注，研究顯示，從26歲起大腦就已默默啟動老化機制，40歲後更會明顯加速。他指出，有4大因素都是導致腦部提早衰退的隱形元兇，而有7個方法可助大腦回春。

重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指出，大腦處理資訊的速度可能在20多歲就達到巔峰，之後便逐漸緩慢下降。研究證實，人類大腦老化過程其實在40歲前就已悄然開始，甚至在26至40歲這段「青壯年時期」，就能觀察到大腦的早期變化。此時，大腦神經網絡會進行微調，新陳代謝也逐步改變；40歲後，大腦體積會開始縮小，平均每十年會縮小約5%，70歲後萎縮速度可能更快。

他表示，當出現記憶力減退、反應遲鈍或情緒不穩等狀況時，可能就是大腦發出的警訊。但研究也發現，中年階段（約40歲）其實是「逆轉黃金期」，若能在此時採取積極行動，將能有效延緩認知功能退化，甚至讓大腦保持在最佳狀態。

大腦早衰︱4大因素恐致大腦早衰

黃軒列出導致大腦提早老化的4大隱形殺手：

1. 基因的「過度消耗」

26至40歲期間，負責學習和記憶的基因會開始損耗，雖然程度輕微，卻是潛在危機，可能引發大腦退化。

2. 代謝效率降低

大腦運作需消耗大量葡萄糖和氧氣。30歲起，腦部對這些能量來源的消耗會逐漸下降。當「燃料」不足，神經元產生能量和修復自己的能力就會變差，影響大腦功能。

3. 神經元協調失常

將大腦比喻為樂團，神經元如同樂手。隨著年齡增長，神經元間的協調性可能變差，就像樂手們各自演奏，導致大腦處理資訊速度變慢，使人難以同時有效處理多項任務。

4. 荷爾蒙與環境的雙重夾擊

荷爾蒙變化、吸煙、不良飲食等習慣，會讓身體長期處於「氧化壓力」下，加速大腦細胞老化。

大腦早衰︱7招助大腦回春

黃軒提醒，要對抗大腦早衰，需要刺激大腦的神經可塑性和加強神經元之間的連接。他列舉出以下7招助大腦回春：

1. 學習新技能：學樂器、新語言，有助開闢大腦新神經通路，增強大腦皮層可塑性，促進神經元連接。

2. 有氧運動：每周150分鐘中等強度運動（快走、游泳），助大腦血液循環，提升認知能力，降低失智風險。

3. 冥想與正念：每天10-20分鐘冥想，減少壓力，改善專注力和記憶力。

4. 腦力遊戲和拼圖：挑戰字謎、數獨，刺激大腦多區域，提升思維敏捷性。

5. 規律睡眠：每天7-9小時高品質睡眠，讓大腦清除廢物，修復神經元。

6. 健康飲食：多吃抗氧化劑（莓果）和不飽和脂肪酸（魚油），提供大腦「黃金燃料」，降低認知衰退風險，減少神經炎症。

7. 社交互動：積極參與社交活動，刺激大腦，促進認知活躍。

同場加映︱科學實證11種補腦食物

美國健康資訊網站《Healthline》盤點11種補腦食物，每一種都獲科學實證對大腦健康有幫助，更有增強記憶力、減低腦退化風險等作用。

11種補腦食物

1. 高脂肪魚

2. 咖啡

3. 藍莓

4. 薑黃

5. 西蘭花

6. 南瓜籽

7. 黑朱古力

8. 堅果

9. 橙

10. 雞蛋

11. 綠茶

資料來源：美國健康資訊網站《Healthline》

資料來源：重症專科醫生黃軒