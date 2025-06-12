肝癌 │ 無脂肪肝不飲酒也可能患肝癌？醫生指出：無高危因素患者佔4成，及早發現 是治癒關鍵

肝癌一向被視為與肝炎、脂肪肝、酗酒等高危因素有關，但根據臨床觀察，並非所有肝癌患者都有這些明顯的高危因子背景。香港港安醫院—司徒拔道外科顧問醫生羅博頤指出，現時有不少肝癌個案，患者本身並無肝炎、飲酒或脂肪肝，甚至身體一向健康，卻無聲無息患上肝癌。這類「無高危因素」的患者，比例可達三至四成，絕非罕見。

無徵狀患者難以置信 一度拒絕治療

羅博頤醫生分享，曾有年約五十多歲、完全沒有肝炎、飲酒或脂肪肝病史的女士，在例行身體檢查時，意外發現肝臟有腫瘤。由於她一直無病徵，難以相信診斷，不肯接受治療。醫生一個多月以來，堅持反覆致電和約見勸告，患者終接受現實，及時進行手術，現時已康復，至今約三年都沒有復發。

肝癌早期多數沒有明顯病徵，腫瘤即使達五、六厘米，患者亦可能毫無不適。羅博頤醫生強調，肝癌的治癒關鍵在於早期發現。若能在腫瘤未擴散、肝功能尚可的階段確診，手術切除是最徹底和安全的方法。據臨床經驗，早期肝癌痊癒率可高達九成半。

治療以手術切除為佳 但需符合條件

手術切除一直是治療肝癌最徹底和有效的方法之一，手術方式主要分為傳統開腹手術和微創手術。傳統手術適合腫瘤較大或位置較深的個案，手術視野較廣，對於控制出血及處理複雜情況更為理想。要進行肝切除手術，必須符合三大條件：首先，要評估患者的肝功能是否合格；其次，切除腫瘤後，必須能剩餘三成或三成半的健康肝臟；最後，患者的心肺功能必須能承受全身麻醉和大型手術的負荷。

微創手術則適合腫瘤較細小且靠近肝邊緣的患者，創傷較小、傷口痛楚較輕，復原時間亦較短。術後，患者需接受嚴密的醫護觀察，包括監察生命跡象、傷口及引流管管理、預防感染和控制痛楚。待身體狀況穩定後，可逐步恢復進食和下床活動。

術後長期追蹤和健康管理非常重要

若腫瘤細小、位置合適，或患者不適合大型手術，可考慮消融術，創傷較小，適合部分高齡或肝功能較差的患者。若腫瘤數量多或分佈廣泛，或肝功能未能負荷手術，則可考慮經動脈化療栓塞（TACE，即「大髀針」），直接將化療藥物注入腫瘤，控制病情。藥物治療方面，標靶藥物和免疫治療亦可用於控制腫瘤，或作為輔助治療，部分患者可藉此令腫瘤縮小，再爭取手術機會。至於肝功能極差或肝硬化嚴重的個案，肝臟移植則是最後的根治選擇。

羅博頤醫生稱，有肝癌高危因素者固然更需警覺，但即使無高危背景亦不能掉以輕心。定期身體檢查，有助及早發現腫瘤，爭取最佳治療時機。無論有否脂肪肝或其他高危因素，都應主動關注肝臟健康。

羅博頤醫生提醒，肝癌的治療有不同方案，適用於不同的病人，各有成效及副作用，患者應與主診醫生詳細商討，選擇出最適合個人病情的治療方案。

轉載自晴報