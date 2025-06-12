日本研究揭不吃早餐與腦中風風險提升36％，醫生教你3招降低風險

不吃早餐後果嚴重！日本一項大型研究指出，長期不吃早餐的人比每天吃早餐的人，罹患腦中風的比例明顯升高。對此，腦外科專家提醒，除飲食習慣外，還有3大行為會提高腦血管破裂的風險，呼籲做到3件事降低發病。

據《Medical DOC》報導，大阪大學醫學系研究所與國立癌症研究中心共同進行一項大型研究，對象為約8萬名45至74歲、無心血管疾病或癌症病史的日本民眾，觀察長達15年，分析參與者的早餐攝取習慣與後續健康狀況之間的關聯。

「完全不吃早餐」者腦出血風險增36%

研究團隊發現，與每天吃早餐者相比，「完全不吃早餐」者罹患腦中風的比例明顯升高；特別是出血性腦中風（腦出血）的風險，比每天吃早餐的人高出36%。

腦外科醫師勝木將人對此表示，腦出血的主要誘因是高血壓，而現代人不規律的生活作息、營養攝取失衡等，都可能間接導致血壓異常：

不吃早餐導致血糖波動與自律神經失衡，也可能影響早上的血壓穩定性，進一步提高腦血管破裂的風險。

3招降低發病機率

該項研究尚無法明確證明不吃早餐會「直接導致」腦出血，卻提供值得重視的資訊。勝木醫師提醒，腦出血的潛在誘因除了不良飲食習慣，還包括冬季溫差劇烈、排便用力過度、吸煙飲酒等行為。因此，他呼籲尤其是高血壓患者，應控制鹽分攝取，同時保持規律運動與均衡飲食，才能有效降低發病機率。

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

腦中風4個特徵

半邊臉無法郁動

說話有困難

一邊手腳無知覺

視野變窄

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

6種常見早餐地雷

台灣營養師李婉萍在Facebook個人專頁發文表示，6款常見早餐可能暗藏健康危機，長期吃錯可能正在悄悄破壞身體健康。

煎餃 一粒=50-60卡

✖ 高油,內餡含肥肉

☑搭配豆漿，增加蛋白質更均衡

燒餅＋油炸鬼 一份＞500卡

✖ 高碳+高油組合

☑改吃燒餅夾蛋+生菜->熱量直接少一半

粢飯 一份~600卡

✖高鈉、高熱量、高GI

☑不要配飲料

☑去掉酸菜熱量更低

鐵板麵 —份~400-500卡

✖高GI食物+醬汁有大量調味料、太白粉

☑加一顆蛋營養更均衡

☑備註少醬

奶酥厚片 —份~300卡

✖營養素非常單一：澱粉＋油脂

☑搭配牛奶增加蛋白質與鈣質

粟米脆片+牛奶 最不推薦

✖營養流失+ 高糖分

☑搭配水果吃增加纖維



資料來源：營養師 李碗萍

5種降血壓早餐

台灣心臟內科醫生洪惠風曾指出，早上空腹會令「戰鬥荷爾蒙」升高，若長期不吃早餐，早上便會血壓上升，增加心臟疾病、中風及腦出血的風險。為此，他向大家推介5種有助降血壓的早餐選擇：

1.燕麥

富含水溶性膳食纖維，有助降膽固醇；

含有β-葡聚醣，能形成濃稠凝膠，延遲胃排空和葡萄糖在血液中的吸收，降低餐後血糖指數；同時能有效降低血中膽固醇、減低心血管疾病風險。

但要注意，燕麥熱量較高，每100克不同類型燕麥熱量約393至406kcal，比白飯高出一倍。

早餐建議燕麥攝取量為35克、可配搭牛奶或豆漿。

2.乳酪

乳製品中的飽和脂肪，可增加血液中的好膽固醇，對心臟有益，還能降低整體罹患心臟病的機率；

乳製品為「短鏈脂肪」，能有效降低三酸甘油酯及血壓；

乳酪中的脂肪大部分都是飽和脂肪，早餐建議攝取量為150克、可配搭藍莓或水果乾一同進食。

3.雞蛋

雞蛋豐富含有葉黃素、玉米黃素、維他命E、維他命D、維他命A等高價值營養素：

抗氧化物質豐富，有助身體降低氧化壓力、減少發炎問題；

優質蛋白質來源，更有效降低患高血壓風險；

蛋白中含有「蛋清肽」，作用與降血藥物「血管張力素轉化酵素抑制劑」相似，可阻斷、抑制血管張力素轉化酵素的作用，就算煮熟仍保留活性，因此吃蛋白能有助降血壓。

早餐建議攝取量為1隻、可配搭沙律菜或水果。

4.堅果

選擇飽和脂肪較低的堅果較佳，例如杏仁、開心果、核桃等；

堅果富含Omega-3，有助降低總膽固醇、壞膽固醇；

含維他命E，能減緩動脈粥狀硬化，同時植物固醇能協助減少動物性膽固醇的吸收。

也可選擇鉀含量高的堅果。鉀質有抵消鈉的作用，幫助排除體內多餘鹽份、擴張血管並降血壓。

早餐建議攝最量為20至30克、可配搭奶類加入玉米脆片。

5.香蕉

含鉀量高，是一般水果的2至3倍，有助降低血壓預防心血管疾病；

含鎂質，可預防心血管疾病及紓緩疲勞；所含膳食纖維可幫助人體代謝膽固醇；

早餐建議攝取量為1/2條至1條、可配搭莓類果類食物一同進食。

資料來源:心臟佈科醫生洪惠風