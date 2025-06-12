男性荷爾蒙提升 │營養師推薦4大食物增強睪固酮與骨骼健康

男士與女士同樣會隨著年齡增長，性荷爾蒙分泌水平會降低。研究指出，男士隨著年齡增長，睪固酮水平因睪丸減產而逐漸下降，每年下降大約1%至2%。這個觀察與女士不同；女士的雌激素水平較穩定，直至於於更年期才較大幅度下降。此外，男士的肝臟亦慢慢逐漸分泌更多的性荷爾蒙結合球蛋白，於血液內與睪固酮結合，因而導致睪固酮水平減少。事實上，研究指出，天然食物以及其營養素，的確有助刺激男性荷爾蒙分泌。

睪固酮是男性的主要性激素，對男性生長發育，包括性器官、骨骼及體格、精子量至關重要。不過，睪固酮不單止在男士身上才有，女士也有的。於女士，睪固酮由卵巢和腎上腺產生，對於卵巢功能、骨骼及肌肉健康，以及性慾具有影響。

要確診低睪固酮水平，需要專業醫護人員檢查。我們可以透過天然飲食，幫助提高睪固酮水平。

1.魚

去年找一項日本研究，對比高脂魚與低脂魚類，對於睪固酮水平的影響。研究人員招攬超過1500名日本男士，將其分布於五組：

第一組：高脂魚（包括沙丁魚、鯖魚、秋刀魚、琥珀魚、鯡魚、鰻魚，肥鮪魚）

第二組：低脂瘦魚（包括三文魚、鱒魚、白肉魚、淡水魚，鰹魚）

第三組：魚乾類及鹹魚

第四組：細小體積有骨魚

第五組：罐頭吞拿魚

注意，研究人員解釋分類時透露，日本人進食的三文魚，多數是白鮭魚，屬於較低脂魚。另外罐頭吞拿魚亦不歸於高低脂，是由於罐頭吞拿魚的奧米加3含量驟然低，所以特別將其分開。

臨床測試以及數據分析後，結果指出，總魚類進食量多（無論是哪一種類），都與血液睪固酮提升扯上關係。以個別組別來說，低脂魚類與提升睪固酮水平關係最密切。以此結果來說，魚類對睪固酮所帶來的益處，似乎並非來自奧米加3，而是來自礦物質鋅含量。就以鰻魚為例，每條就提供3.3毫克鋅。

2.蠔

說到鋅含量，蠔是各類海鮮中最高的。我將魚類排行先過蠔，主要原因是我們可以天天食魚，但比較難每天都食蠔。不同海域及種類的蠔之鋅含量有別，不過總括每3安士蠔，約能提供30至50毫克鋅，是眾多食物中鋅含量最高的。

3.牛油果

牛油果除了含豐富奧米加9脂肪外，其礦物質含量亦豐富，特別是鎂和較少人熟悉的硼，都有助維持睪固酮水平。研究指出，硼或能影響體內睪固酮代謝，並可能防止睪固酮降解，有效維持血液水平。硼不被列為必需營養素，暫時大部分國家都並沒有建議進食量。世衛就此則設定安全攝取量為每天1至13毫克。眾多食物之中，牛油果的硼含量排行第二（第一是西梅汁）。暫時未有確實科學證據指出以硼補充劑，可以有效提升睪固酮水平，以進食牛油果則可作為有效來源。

4.南瓜籽

南瓜子當中的超級營養素，是礦物質鎂。多項研究指出，鎂含量與睪固酮產生的關係；當飲食中攝取不夠鎂，與低荷爾蒙扯上關係。其中一項研究指出，男性參與者，尤其是經常運動者，每天補充鎂，可顯著提升睪固酮水平。由於鎂可降低性荷爾蒙結合球蛋白的水平，因此減少此蛋白質與睪固酮結合，從而提升血液中睪固酮活躍度及水平。眾多食物之中，南瓜籽的鎂含量最高，每1/4杯提供317毫克。鎂含量排行第二的，是巴西果仁，1/4杯提供133毫克。