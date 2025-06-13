大熱減肥法 │ 52歲男神木村拓哉食芽菜減肥，分享瘦身增肌食譜及煮食貼士，保留更多營養

「芽菜減肥法」近年席捲日本、台灣等地，不少名人的瘦身餐單都能見其蹤影，連日本一代男神木村拓哉也不例外，更曾在節目上公開自家製芽菜沙律食譜。有營養師就分享3個烹飪芽菜貼士，有助在進食時保留更多營養。

綜合傳媒報道，不少知名藝人曾靠「芽菜減肥法」成功減重，例如影帝黃秋生就曾在每日早、晚進食水煮芽菜，並配合固定運動，順利令體重在1個月內由82公斤（約180磅）減至72公斤（約158磅）；而台灣藝人蔣偉文則試過以大量芽菜取代澱粉，最終成功在半年內由接近100公斤（約220磅）減至83公斤（約183磅），體重前後足足相差17公斤（約37磅）。

芽菜減肥｜木村拓哉公開自製芽菜沙律食譜

現年52歲的日本一代男神木村拓哉曾在綜藝節目《家事ヤロウ!!!》中透露，自己平時會靠進食芽菜來維持身材、增肌減脂，更大方與觀眾分享自家製「豬肉芽菜沙律」食譜，其材料及製作方法如下：

材料

● 芽菜400g

● 生菜半個

● 豬里脊肉片250g

調味料

● 芝麻油、味醂及蘋果醋各1湯匙

● 蒜粒、鹽、黑椒、葱花及柚子醋適量

步驟

● 將芽菜用滾水烚1分鐘後撈起，放涼備用

● 生菜切成幼絲，浸泡於冰水中

● 在芽菜中加入芝麻油、味醂、蘋果醋各1匙，再加入少許蒜粒調味

● 以芝麻油起鑊，放入豬里脊肉片煎熟，以鹽和黑椒調味

● 將生菜和芽菜鋪底，放上煎好的豬肉，撒一點小葱花

● 淋上特製的柚子醋，即可完成

木村拓哉在節目中分享炮製沙律的秘訣，指出餘溫會令芽菜變熟，容易出現「煮過頭」的情況，因此最好用滾水快速烚熟，置於濾網中瀝乾，保留其爽脆口感。而生菜浸泡在冰水中會使口感更佳，芽菜加入芝麻油則可防止水分流失、有助保持口感，再加入蘋果醋能增添溫和的酸味，與豬肉拌吃味道極佳。

芽菜減肥｜營養師拆解芽菜營養價值

芽菜的營養價值高、低熱量且飽足感強，是減脂餐單的好選擇。日本營養師井澤綾華就曾撰文分享，指出芽菜是非常健康的食物，含有水溶性和非水溶性膳食纖維，對腸道有益、使排便更順暢。除此之外，芽菜還含有鈣、葉酸、維他命C等營養素，有助骨骼、紅血球形成，維持皮膚和黏膜健康。她表示，每100g的芽菜便含有以下營養成分：

● 能量 15kcal

● 蛋白質 1.7g

● 脂肪 0.1g

● 碳水化合物 2.6g

● 水溶性纖維 0.1g

● 非水溶性纖維 1.2g

● 鈉 2mg

● 鉀 69mg

● 鈣 10mg

● 鎂 1.2g

● 銅 0.08mg

● 錳 0.06mg

● 維他命B1 0.04mg

● 維他命B2 0.05mg

● 維他命B6 0.05mg

● 維他命C 8mg

芽菜減肥｜芽菜3大烹飪貼士

井澤綾華表示，如果想吃芽菜減肥，要留意以下3個烹飪貼士：

1. 使用微波爐

長時間加熱芽菜會令其營養流失，破壞口感。如果煮至半熟，維他命B群和維他命C會溶解，但用微波爐加熱的話，營養成分便不會流失，可以放心食用；建議可用600W微波爐加熱3分鐘，芽菜味道會更鮮美。

2. 以流水清洗

洗芽菜時最好以流水輕輕沖洗，不需要長時間浸泡在水中，否則可能會導致營養成分會流失。

另外，如果要烚熟芽菜，烹調時間也不宜太長。

3. 避免用高熱量調味料

由於芽菜味道清淡，烹煮時可能會不小心加入太多調味料，因此調味時應避免過量添加醬、油或鹽等，以免攝取過多熱量。

井澤綾華提醒，雖然芽菜富含多種營養成分，也能有效增加料理的份量，然而她並不建議市民「3餐都吃芽菜」或「每日晚餐只吃芽菜」；減肥期間在料理中加入芽菜的同時，也應該搭配其他蔬菜或肉，以維持均衡飲食。此外，她又指出芽菜基本上需冷藏保存，若是生鮮狀態，大約2至3天就會開始變壞；如果無法立即食用，建議可在清洗過後放入雪櫃冷藏，大約能夠保存2周。

轉載自晴報