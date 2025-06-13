嚴重車禍 │ 謝霆鋒替身車手37歲特技演員訓練期間車禍身亡，遺8歲幼子

內地知名特技演員「尾巴哥」周偉，驚傳訓練期間車禍亡，年僅37歲。周偉曾於2021年電影《怒火》中與甄子丹合作，並擔任謝霆鋒的替身，片中多場高難度飛車與搏鬥鏡頭皆由周完成，業界不少人認識他，對他的死訊亦深表惋惜。

綜合內地傳媒報道，周偉在本月2日帶著學員從廣州到韶關進行電單車特技訓練，沒想到途中發生嚴重車禍，周偉於車禍中重創受傷，送院搶救後不治。而另一名受傷學員至今仍在昏迷狀態，情況危殆。

6月9日，周偉身邊的工作人員證實噩耗，消息一出，微博即出現「謝霆鋒替身車手尾巴哥去世」的討論，演藝圈與特技界人士紛紛表達哀悼。不過，車禍細節至今仍未正式公開。

內地知名特技演員「尾巴哥」周偉於驚傳訓練期間車禍亡，年僅37歲。

內地知名特技演員「尾巴哥」周偉於驚傳訓練期間車禍亡，年僅37歲。

周偉曾於2021年電影《怒火》中與甄子丹合作，並擔任謝霆鋒的替身。

周偉曾於2021年電影《怒火》中與甄子丹合作，並擔任謝霆鋒的替身。

周偉長年從事電影動作設計與危險特技演出，過去曾參與多部動作片替身，當中最令人印象深刻莫過於是2021年於電影《怒火》中擔任謝霆鋒的替身，完成多個高難度動作與飛車追逐的鏡頭。更令人難過的是，據了解，周偉有一名8歲兒子。周的友人透過事發前一周，周偉曾在公開場合露面，並更新過社交媒體動態，想不到如今卻已天人永隔，令人無限唏噓。

轉載自晴報