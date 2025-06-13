歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG 啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
21
六月
亞洲國際博覽館｜ ⿆浚⿓ x 董折《The Album》5周年番外篇企劃獨特舞台劇式演唱會 6⽉故事延伸亞洲博覽館 謎底揭「終」 亞洲國際博覽館｜ ⿆浚⿓ x 董折《The Album》5周年番外篇企劃獨特舞台劇式演唱會 6⽉故事延伸亞洲博覽館 謎底揭「終」
音樂會
亞洲國際博覽館｜ ⿆浚⿓ x 董折《The Album》5周年番外篇企劃獨特舞台劇式演唱會 6⽉故...
推介度：
21/06/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
嚴重車禍 │ 謝霆鋒替身車手37歲特技演員訓練期間車禍身亡，遺8歲幼子
健康Tips

嚴重車禍 │ 謝霆鋒替身車手37歲特技演員訓練期間車禍身亡，遺8歲幼子

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地知名特技演員「尾巴哥」周偉，驚傳訓練期間車禍亡，年僅37歲。周偉曾於2021年電影《怒火》中與甄子丹合作，並擔任謝霆鋒的替身，片中多場高難度飛車與搏鬥鏡頭皆由周完成，業界不少人認識他，對他的死訊亦深表惋惜。

 

　　綜合內地傳媒報道，周偉在本月2日帶著學員從廣州到韶關進行電單車特技訓練，沒想到途中發生嚴重車禍，周偉於車禍中重創受傷，送院搶救後不治。而另一名受傷學員至今仍在昏迷狀態，情況危殆。

 

　　6月9日，周偉身邊的工作人員證實噩耗，消息一出，微博即出現「謝霆鋒替身車手尾巴哥去世」的討論，演藝圈與特技界人士紛紛表達哀悼。不過，車禍細節至今仍未正式公開。

 

一路走好丨謝霆鋒替身車手37歲知名特技演員 訓練期間車禍亡遺8歲幼子

內地知名特技演員「尾巴哥」周偉於驚傳訓練期間車禍亡，年僅37歲。

 

一路走好丨謝霆鋒替身車手37歲知名特技演員 訓練期間車禍亡遺8歲幼子

內地知名特技演員「尾巴哥」周偉於驚傳訓練期間車禍亡，年僅37歲。

 

一路走好丨謝霆鋒替身車手37歲知名特技演員 訓練期間車禍亡遺8歲幼子

周偉曾於2021年電影《怒火》中與甄子丹合作，並擔任謝霆鋒的替身。

 

一路走好丨謝霆鋒替身車手37歲知名特技演員 訓練期間車禍亡遺8歲幼子

周偉曾於2021年電影《怒火》中與甄子丹合作，並擔任謝霆鋒的替身。

 

　　周偉長年從事電影動作設計與危險特技演出，過去曾參與多部動作片替身，當中最令人印象深刻莫過於是2021年於電影《怒火》中擔任謝霆鋒的替身，完成多個高難度動作與飛車追逐的鏡頭。更令人難過的是，據了解，周偉有一名8歲兒子。周的友人透過事發前一周，周偉曾在公開場合露面，並更新過社交媒體動態，想不到如今卻已天人永隔，令人無限唏噓。

 

轉載自晴報

 

Tags:#甄子丹#謝霆鋒#廣州#韶關#健康問題#特技演員#交通意外
Add a comment ...Add a comment ...
44歲樂基兒外表凍齡又Fit爆，公開6招名模凍齡秘訣：用汽水罐碌面
更多健康解「迷」文章
44歲樂基兒外表凍齡又Fit爆，公開6招名模凍齡秘訣：用汽水罐碌面

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處