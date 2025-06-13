直腸癌 │ 54歲彭皓鋒患3期直腸癌，靠一種療法腫瘤縮半，月花3萬積極抗癌復工

54歲「TVB御用惡人」彭皓鋒自2023年7月證實患直腸癌3期後，一直積極抗癌，近日迎來好消息。他接受傳媒訪問時透露靠1種療法，腫瘤已縮細近一半，不過，費用昂貴，目前月花3萬抗癌，致積蓄散盡。

彭皓鋒近日接受傳媒訪問時透露抗癌進展，他透露早前經朋友介紹，一種幹細胞藥物抗癌，目前正口服，身體狀況樂觀，腫瘤由8.8厘米縮至4.8厘米。另外，他又澄清無眾籌醫藥費，懷疑可能曾提及手術費要30萬，所以引起誤會。同時因現在已經有好轉，亦不會考慮做手術。

不過，彭皓鋒承認近3萬元的醫藥費非常「重皮」，耗盡了自己積蓄。已經停工一年的他，打算復工，態度積極，日前到西雙版納拍攝網劇，本周更會去湛江登台，下月再去馬來西亞登台。問及抗癌心得，他則分享飲食要少糖少鹽、多飲水及保持好心態。

54歲「TVB御用惡人」彭皓鋒自2023年7月證患直腸癌3期。(FB圖片)

彭皓鋒不時於社交帳號分享抗癌過程。(FB圖片)

彭皓鋒目前正口服幹細胞藥物抗癌，腫瘤由8.8厘米縮至4.8厘米。(FB圖片)

病情好轉，相信是彭皓鋒與他的家人最佳的父親節禮物。(FB圖片)

直腸癌｜自揭因1生活習慣發現患癌

彭皓鋒與太太過去曾接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問，他發現患癌的起因是排便習慣改變，提及以往不時便秘至每天排便數次：「突然開始肚屙一日兩、三次，以前係兩三日先去到一次，一開始覺得幾好呀！可以減埋肥，但一路持續一兩個月覺得唔對路，就去睇腸胃科醫生，醫生建議我去照腸鏡，然後就發現有病。」隨後他便立即停工，積極接受治療。

轉載自晴報