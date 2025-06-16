印度空難 │ 網民爆料：曾搭乘印度航空同一客機，機內設備全失靈，2小時後發生空難

印度航空（Air India）周四（12日）發生空難，一架波音787客機在起飛後不久後墜毀，全機僅1人倖存。有自稱是同一架飛機、而是上一段航班的乘客就在網上爆料，指機內所有電子設備早已出現故障。

據英國媒體《每日郵報》報道，一位名叫Akash Vatsa 的乘客在社交平台X（前Twitter）上分享影片，聲稱自己在事發前乘搭過這架客機，並爆料指飛機上的冷氣、電視熒幕等設備在起飛前數小時便已失靈。

Akash Vatsa 表示，自己乘搭意外發生前的上一程航班，從德里（Dehli）飛往艾哈邁達巴德（Ahmedabad），並在機上注意到一些「不尋常的情況」。他又貼出機身照片，圖中顯示飛機註冊編號為VT-ANB，與墜毀班機的編號相符。

根據航班紀錄，這架波音夢幻客機在事發當日上午，從德里飛抵印度西部城市艾哈邁達巴德。大約2小時後，班機編號171的航班於當地時間下午1點40分左右起飛，預計飛往英國倫敦吉域機場（Gatwick Airport），但起飛不久後隨即墜毀。印度民航局表示，客機在出事前曾向航空管制塔（ATC）發出「MAYDAY」求救訊號，可惜之後便沒有任何回應；當飛機訊號消失時，高度僅離地625英呎。

印度航空波音787-8編號AI 171航班，於當地時間12日下午1時39分從艾哈邁達巴德（Ahmedabad）23號跑道起飛。（影片截圖）

起飛後不久出現問題，飛機訊號消失時，高度僅離地625英呎。（影片截圖）

墜毀在阿默達巴德機場附近的住宅區。（影片截圖）

機場附近滿佈黑煙。（影片截圖）

40歲英籍印度裔男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）是唯一生還者。（圖源：X）

40歲英籍印度裔男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）是唯一生還者。（圖源：X）

墜機消息傳出後，Akash Vatsa 在網上發布自己拍攝的影片，透露自己乘搭該機時，機上設備已全部出現故障。他在影片中說道：

冷氣完全沒有運作，一如既往，電子熒幕也壞掉，連呼叫機組人員的按鈕也沒有反應。所有東西都用不到，連閱讀燈也壞了。

一位名叫Akash Vatsa的乘客聲稱自己在事發前乘搭過涉事客機。（圖源：X）

一位名叫Akash Vatsa的乘客聲稱自己在事發前乘搭過涉事客機。（圖源：X）

Akash Vatsa爆料指自己乘搭上一段航程時，機上設備已全部失靈，甚至沒有冷氣。（影片截圖）

有乘客熱到用機上座位前的雜誌搧風。（影片截圖）

Akash Vatsa自己也因為機內十分悶熱而滿頭大汗。（影片截圖）

電視熒幕即使多次觸碰也仍是沒有反應。（影片截圖）

遙控器按鈕同樣失靈。（影片截圖）

閱讀燈也壞了。（影片截圖）

Akash Vatsa 在帖文中表示，自己拍攝影片原本是準備向印度航空投訴，但發生墜機事故後，他決定公開影片，想告之大眾這架飛機早有問題。他接受印度媒體NDTV訪問時指出，由於航班號碼更動，「原本要轉機前往倫敦的乘客被要求下機，走到登機門後再重新登機」。

轉載自晴報