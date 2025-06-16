消委會檢測30款米製麵食：8成含金屬污染物！28款安全食用推薦名單

米粉看似健康但小心暗藏危險成分！消委會曾測試市面上30款米粉、米線及河粉，發現當中26款含重金屬污染物、9款含無機砷（即砒霜），部分鈉檢出量逾40倍！其中在米粉測試結果中，有7款獲得滿分5星評價，另有1款則是不含6大金屬污染物，值得推介。

30款米製麵食產品逾8成產品驗出含金屬污染物

本次測試市面上30款米製麵食產品，包括米粉、米線、河粉、乾河粉、乾金邊粉、保鮮米線和乾米線等，當中含27款乾麵食、3款為保鮮米線。測試範圍包括6種金屬污染物（鎘、鉻、無機砷/「砒霜」、總汞、銻及鉛）、營養素含量及致敏物麩質，以及產品包裝上的標籤資料。

消委會表示，米製麵食原料為白米，假如使用的稻米於種植時，土地受金屬污染物影響，麵食中所含的金屬污染物含量亦會偏高。根據測試結果，消委會發現雖然全部產品均未有檢出總汞、銻或鉛，惟26款（86.6%）驗出含物，鎘、鉻或無機砷，當中24款被檢出「鎘」、14款被檢出「銘」、9款被檢出「無機砷」，當中有部分樣本被檢出含有多於1種污染物。僅4款產品完全沒有上述6種金屬污染物，其中米粉產品只有1款上榜。

消委會5星滿分及1款「零」污染物米粉安全清單

以下7款米粉產品現在市面上仍有售，分別為在各項測試中均獲得5星滿分評價，及不含6種金屬污染物，包括超力牌、公仔米粉、福字米粉等。

牌子: 孔雀牌

產品名稱:東莞米粉

售價:$16（HKTVMALL）

總評：5*

牌子: 福字

產品名稱:上湯米粉

售價:$19（HKTVMALL）

總評：5*

牌子: 超力

產品名稱:銀絲米粉(金牌原味）

售價:$18（惠康）

總評：5*

牌子: 公仔

產品名稱:公仔米粉 原味

售價:$15.9（百佳）

總評：5*

牌子: 天鵝牌

產品名稱:星洲炒米粉

售價:$26（HKTVMALL）

總評：5*

牌子: 佳之選

產品名稱:東莞米粉

售價:$12.9（百佳）

總評：5*

牌子: 新東陽

產品名稱:特級新竹米粉

售價:$32@2（HKTVMALL）

總評：2.5*

長期攝取無機砷增患肺癌機率

消委會強調，評測中含金屬污染物的全部樣本含量均於「金屬規例」上限內，正常食用不會對健康構成影響。惟專家委員會認為，假如大眾食用消委會測試中9款含「無機砷」米粉食品，同時長期大量進食其他無機砷含量較高的食物，或會構成健康風險。

消委會提醒「無機砷」每日安全攝取量及過量風險：

「金屬規例」精米訂定攝取上限：0.2毫克/每公斤

過量攝取風險：每日攝入體重3微克/每公斤（即0.003毫克），患肺癌的機率提高0.5％（誘發肺癌發病率增加0.5％的基準劑量可信限下限，BMDL0.5）。

營養師教揀上乘米粉

註冊營養師潘卓琳（啊家）曾接受訪問時表示，如想挑選品質較好的米粉，可以參考以下方法：

純米粉一般會帶點米粒乾透時候呈現的淺米黃色。

偏白色的米粉有可能是添加了玉米澱粉，所以營養價值可能沒有那麼高。

留意成分表，選擇成分第一位為「大米」的產品，大米排第一的話，代表大米成分越高。

如玉米澱粉排行第一，通常蛋白質含量都偏少，營養價值及米香味沒有那麼豐富。

選擇蛋白質含量高於7克/100克的米粉，較高蛋白質含量的米粉會是較好的選擇。

愈是彈牙的米粉，愈難消化。消化功能較差人士，可選擇純大米製造的純米粉，會較容易消化，不易脹氣。

另外，「Aranth安曼營養」註冊營養師Ariel亦曾指出，相對香港的米粉市場分類的指引，台灣對米粉產品的分類定義比較仔細，「純米粉」一般在標籤成份上只有米和水成分製成的產品；「調和米粉」則添加其他穀物粉，例如玉米澱粉、南瓜粉、淮山粉等等去製成；至於「純糙米粉」則會以糙米取代部分大米加上水製成。建議盡量選擇成分為純米、和盡量不含添加劑的米粉產品，且不含添加劑的米粉也可以存放較長時間。而「純糙米粉」的膳食纖維會比一般純米粉含量豐富，對控制血糖和減重人士更友好。

不含添加劑米粉名單

市面上31款常見米粉的營養標籤，發現部分米粉的成分並非單純大米及水，同時亦加入了添加劑，包括增稠劑、乳化劑、穩定劑等。Ariel提醒，添加劑要注意含有「E仔」E466穩定劑及E471乳化劑的產品：

有初步研究指出，長期食用穩定劑E466或會影響腸道生態健康，誘發出腸炎或腸道易激症。另外，乳化劑E471屬於脂肪的一種，並含反式脂肪，攝取過多會提升體內壞膽固醇水平，增患心血管疾病風險。

據食物安全中心的資料，食物添加劑的作用包括抑制微生物生長，以提高食物的安全和品質；防止氧化變質，以延長食物的保質期；加強味道和氣味；保持或保存色澤；以及改善食物的質地和稠度等。雖然適量進食不會對人體的健康構成危害，但市民最好還是選擇含較少添加劑的食品。

以下21款現時各大超市/網店有售，不含添加劑的米粉。據米粉包裝上的成分表顯示，基本上只含大米、玉米澱粉、水等等，並沒有添加劑；當中有幾款也上榜消委會推薦米粉名單：

壽桃牌 新加坡米粉

成分：米玉米澱粉、西米澱粉

天鵝牌 星洲炒米粉

成分：米、水

超力 銀絲炒米粉

成分：米、水

珠江橋牌 江門排粉

成分：大米、水

孔雀牌 東莞米粉

成分：大米、水

壽桃牌 新加坡米粉

成分：米玉米澱粉、西米澱粉

佳之選 東莞米粉

成分：米、水

壽桃牌 新竹米粉

成分：大米、水

帆船牌 東莞米粉

成分：大米、水

老鍋米粉 純米米粉

成分：在來米、水

CHEW'S 新加坡米粉

成分：上等白米、玉米粉、西米粉

霸王花 河源米粉

成分：大米、玉米澱粉

寶島誠作 新竹米粉

成分：精選在來白米、水、澱粉

虎牌 新竹米粉

成分：玉米澱粉、米（台灣產）、水

老鍋 純米鍋燒米粉家庭號

成分：在來米、水

超力 特製炒米粉

成分：米、水

源順食品 有機米粉—糙米

成分：有機糙米（台灣）、水

源順食品 有機米粉—純米

成分：有機白米（台灣）、水

源順食品 有機米粉—糙米南瓜

成分：有機糙米（台灣）、布機南瓜（台灣）、水

帆船牌 泰國米粉

成分：米粉、水

新東陽 新竹米粉

成分：米、玉米澱粉

高富牌 江西米粉

成分：大米、水

轉載自晴報