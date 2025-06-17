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營養師拆解高糖飲食危害：影響專注力及心血管風險，推介10款非高糖包裝蛋糕
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營養師拆解高糖飲食危害：影響專注力及心血管風險，推介10款非高糖包裝蛋糕

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人喜愛吃包裝蛋糕，但小心誤中高糖陷阱！市面23款常見包裝蛋糕的熱量及糖分含量，當中有10款非高糖包裝蛋糕之選，澳洲註冊營養師譚雪瑩亦曾分拆解高糖害處、那些人士食用需注意、以及挑選健康蛋糕的4大準則。

 

　　澳洲註冊營養師譚雪瑩曾表示，看似細細件的包裝蛋糕，其實背後可能隱藏高糖、高脂、高熱量的營養陷阱。她指出，根據香港食物安全中心的定義，每100克食物含有超過15克糖，即可視為「高糖」。

 

10款非高糖包裝蛋糕

 

● 奇華餅家蛋白蛋糕 每100克 熱量: 236kcal   糖分 :11.8克  總脂肪: 6.8克

● 奇華花生蛋白卷 每包裝82克 熱量: 214kcal   糖分 :5.9克  總脂肪: 9.3克

● 奇華低糖細蛋糕  每包裝65克  熱量: 208kcal   糖分 :0.6克  總脂肪: 5.3克

● A-1 Bakery 楓糖班戟 每100克 熱量: 281 kcal   糖分 :11.8 克  總脂肪: 7.8克

● A-1 Bakery 梳乎厘芝士蛋糕 每100克 熱量: 297kcal   糖分 :7.1 克  總脂肪: 19.8克

● 樂天ZERO無糖小蛋糕 8片裝 每8.8克 熱量: 39kcal   糖分 :0克  總脂肪: 2.8克

● 樂天ZERO無糖朱古力夾心蛋糕 每100克 熱量: 432kcal   糖分 :0.3克  總脂肪: 29.2克

● 佐藤屋 厚切手燒蛋糕芝士味 120克 熱量: 450kcal   糖分 :10克  總脂肪: 25克

● 佐藤屋 厚切手燒蛋糕朱古力味 120克 熱量: 440kcal   糖分 :10克  總脂肪: 20克

● 佐藤屋 厚切手燒蛋糕原味 120克 熱量: 440kcal   糖分 :10克  總脂肪: 20克

 

何謂「高糖」？低糖不等於健康？

 

　　市面上大部分包裝蛋糕（如瑞士卷、磅裝蛋糕、雪芳蛋糕、小芝士蛋糕）為例，大部分也屬於高糖類別，平均每100克含 15–30克糖。即使部分包裝蛋糕的糖含量低於15克，亦不能忽視其脂肪與總熱量，即使有些屬於「非高糖」蛋糕，但脂肪及飽和脂肪含量卻驚人，會增加壞膽固醇（LDL）及患心血管病的風險；包裝蛋糕的熱量過多，亦易造成肥胖。因此大眾食用時要留意「低糖不等於健康」。

 

4類人士尤其注意

 

● 糖尿病患者：需特別控制糖與總碳水化合物攝取。

● 高血壓／高血脂／肥胖人士：需避免高糖高脂食物。

● 兒童與青少年：攝取過多糖分會影響學習能力和專注力 。

● 長者：由於新陳代謝下降，若長期攝取高糖食物，會增加營養不良及患上慢性疾病的風險。

 

挑選健康蛋糕的4大準則

 

● 看每100克糖含量：最好選擇低於15克（低於5克更佳）的產品

● 看脂肪與飽和脂肪含量：每100克脂肪不超過3克；飽和脂肪不多於1.5克較佳

● 看總熱量：最好選擇每100克少於150千卡；可是蛋糕通常熱量較高，以一件蛋糕分量來計算（約60–80克），建議選擇每件少於200千卡

● 看成分表及次序：材料愈簡單愈好，如糖排得前即代表含量高，排名頭3位是糖、糖漿、葡萄糖、果糖等等的，建議少食

 

轉載自晴報

 

Tags:#香港#蛋糕#健康問題#糖份#熱量#壞膽固醇#高糖飲食#高糖#瑞士卷#雪芳蛋糕#芝士蛋糕#包裝蛋糕#脂肪
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