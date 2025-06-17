精神健康｜7旬父涉扼死32歲精神病女兒，稱阻他如廁被雨傘襲擊

2022年旺角海富苑發生家庭倫常慘劇，一名七旬漢於凌晨時分徒手扼斃32歲的女兒。案件日前在高院開審，涉案老父否認謀殺罪，表示事發前已忍受了女兒好幾年，當夜因被阻止「屙夜尿」成最後一根稻草，又曾慨嘆「我對住個女太大壓力，先至摙死佢」。

報稱任職保安員、現年74歲被告陳桂生，被指控於2022年3月7日，在香港謀殺在家中排行第2的女兒陳杏詩。控方案情指，被告和女子羅仕英於1986年結婚，育有3名子女，一家多年來居於涉案的旺角海富苑海韻閣一個單位，案發前長子和幼女已先後搬離單位，而被告則於2018年離婚，亦一度搬離上址，至2021年才再搬回涉案單位。而曾任侍應的死者陳杏詩自2016年被解僱後，便一直無業留家，並於2017、2018年左右，被診斷患有自閉症、強迫症、亞氏保加症、躁鬱症等病症。

阻「屙夜尿」成最後稻草

被告和女兒同住期間，據了解，2人常為家中瑣事如清潔、洗碗碟等爭執，亦曾有肢體衝突，曾6次驚動警方到場，不過未有人因此受檢控。事發於2022年3月7日凌晨4時許，當時只有被告跟女兒獨處，被告因被女兒阻止去廁所，於是一怒之下徒手扼斃死者。被告行兇後，向前妻發送訊息，分別稱「我殺死亞詩」和「我已殺死亞詩」。之後在2個小時後再致電前妻，指女兒不准他使用廁所，因此殺死女兒。被告行兇被捕後，曾向警員稱：「我對住個女太大壓力，先至鏈死佢。」

被告又向警員表示與死者關係一向欠佳，兩人常因瑣碎事爭吵。案發日凌晨，女兒除了阻他如廁外，之後又大聲喝罵他接近 2 小時及用雨傘對他施襲，打了他8至10下，不過當時他未有反擊，僅叫女兒不要打他。

思考1小時決定殺死女兒

至凌晨3時許，兩人分別返回自己的房間，被告之後在房內思考1小時，最終決定殺死女兒。他表示過去數年一直飽受女兒對自己的指責動粗，亦曾萌生殺死女兒念頭，最終因案發前的事件成「最後一根稻草」，指自己已經忍無可忍。

他因此行入女兒房間，並坐在她身上令她動彈不得，然後用兩手緊握女兒喉嚨約10分鐘，期間對方曾掙扎表示「我唔敢啦」，不過被告沒有鬆手，一直至女兒沒有呼吸。

轉載自晴報