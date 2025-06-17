美國研究：每日飲這種飲品腸癌擴散風險增，醫生警告多數患者已屬晚期

大腸癌於全球有年輕化趨勢，美國有最新研究便報告指出每天飲用1飲料，年輕人恐增大腸癌擴散風險，而且多數患者求醫時已是晚期，情況令醫學界關注。

根據外媒報道，美國紐約市紀念斯隆凱特琳癌症中心的腫瘤內科醫生博士Dr. Emma Schatoff 指出，該研究向303名早發性大腸癌（診斷時年齡多在50歲以下）患者進行問卷調查。研究發現，每日攝取高糖食物，例如飲一杯含糖汽水或多吃糖果人士，更容易罹患已擴散至肝、肺等器官的第四期癌症。而年輕病患求醫時亦往往已經是擴散階段。

Dr. Emma Schatoff 表示，排除了發炎性腸道疾病與藥物使用等風險因素後，最終發現高糖飲食與癌病有密切關係。研究團隊指出，雖然過往外界常將紅肉、加工食品等與腸癌風險聯繫，但在此次調查中並未發現顯著關聯。相反地，含糖飲料卻成為關鍵風險因子。

Dr. Emma Schatoff 因此呼籲年輕人士應嚴格檢視日常飲食習慣，降低含糖飲料攝取頻率：「這些看似平常的選擇，可能正逐步累積致癌風險，甚至提早威脅年輕生命。」

轉載自晴報