歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

中美貿易戰可能出現轉折點
財智 陶冬天下

中美貿易戰可能出現轉折點
開市Good Morning

📜百度、小鵬業績勝預期！⚠ 寧德時代有股權集中風險？ 🚗小米YU7可複製SU7成功之路？
玫瑰痤瘡 │ 面部灼熱通紅遇熱情況更嚴重！中醫拆解玫瑰痤瘡內...
中醫養生 美女中醫

玫瑰痤瘡 │ 面部灼熱通紅遇熱情況更嚴重！中醫拆解玫瑰痤瘡內...
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
美國研究：每日飲這種飲品腸癌擴散風險增，醫生警告多數患者已屬晚期
健康Tips

美國研究：每日飲這種飲品腸癌擴散風險增，醫生警告多數患者已屬晚期

健康解「迷」
健康解「迷」

　　大腸癌於全球有年輕化趨勢，美國有最新研究便報告指出每天飲用1飲料，年輕人恐增大腸癌擴散風險，而且多數患者求醫時已是晚期，情況令醫學界關注。

 

　　根據外媒報道，美國紐約市紀念斯隆凱特琳癌症中心的腫瘤內科醫生博士Dr. Emma Schatoff 指出，該研究向303名早發性大腸癌（診斷時年齡多在50歲以下）患者進行問卷調查。研究發現，每日攝取高糖食物，例如飲一杯含糖汽水或多吃糖果人士，更容易罹患已擴散至肝、肺等器官的第四期癌症。而年輕病患求醫時亦往往已經是擴散階段。

 

　　Dr. Emma Schatoff 表示，排除了發炎性腸道疾病與藥物使用等風險因素後，最終發現高糖飲食與癌病有密切關係。研究團隊指出，雖然過往外界常將紅肉、加工食品等與腸癌風險聯繫，但在此次調查中並未發現顯著關聯。相反地，含糖飲料卻成為關鍵風險因子。

 

　　Dr. Emma Schatoff 因此呼籲年輕人士應嚴格檢視日常飲食習慣，降低含糖飲料攝取頻率：「這些看似平常的選擇，可能正逐步累積致癌風險，甚至提早威脅年輕生命。」

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#癌症#大腸癌#年輕人#糖#含糖飲料#飲食#致癌風險#醫學界#紐約市#紀念斯隆凱特琳癌症中心#高糖#末期癌症#健康研究
Add a comment ...Add a comment ...
金賽綸逝世 │ 金秀賢承認與金賽綸的戀情，心情崩潰邊緣引關注
更多健康解「迷」文章
金賽綸逝世 │ 金秀賢承認與金賽綸的戀情，心情崩潰邊緣引關注

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處