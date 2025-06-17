一分鐘香氛親密接觸，在照顧中找回溫柔  四類香氛減壓最強

前文提及，筆者曾經於疫情期間，數度陪伴患上罕見病的先夫赴日治療，成為唯一照顧者，無間斷貼身照顧。朋友問我，那段失去自我的日子，如何日復日撑下去？那要感謝一枝香氛精油滾珠，親密而柔軟地治癒乾涸的身心。

旅日期間，每晚凌晨安頓先夫入睡後，才得到短暫的Me Time。經過一整天辛勞，以及對先夫病況的時刻警覺，神經早已繃緊得要命，沖個熱水澡也不足以化解疲累。這時候，捎來一枝薰衣草薑芬精油滾珠瓶，把滾珠對準左右手腕、頸後及太陽穴，輕輕打圈按摩。薑味混合薰衣草變得柔和，配以按壓動作的撫慰，帶來一種久違的親密感，平息了身心的躁動。

筆者平日使用的薰衣草薑芬精油滾珠瓶，來自台灣品牌「薑心比心」。在旅日照顧先夫期間，成為減壓的重要工具。(圖：薑心比心網頁)

使用香氛精油滾珠瓶時，滾珠輕按手腕脈門。圖中為無印良品在日本的產品。(圖：日本Amazon網頁)

滋養枯竭身心

這種自製的親密感，我簡直上了癮。原本帶備香氛精油滾珠瓶，是為了在異鄉一夜好眠，夠香又夠薑。「親密感」這個副作用，始料不及，也令我驚覺自己極Dry。

Dry，身心枯竭，我想幾乎是一眾孤獨的照顧者長埋心底，卻又難以宣洩的吶喊：我扭盡六壬錫住照顧對象，可是有誰錫住我？

短短的、可供歇息的Me Time，能夠令照顧者稍稍滋養身心。然而，受制於密集式照顧需要，嚴重缺乏Me Time時，不妨嘗試借助香氛與雙手，給自己一、兩分鐘「自我親密」、呵護自己的減壓空間。

四種花香果香 減低焦慮

不少醫學文獻證實香芳療法 (Aromatherapy)有助減低焦慮，無論是病患、照顧者或一般城市人，一概通用。為了尋找對減壓最有效的香味，嘗試翻查醫學文獻，發現下列四類最受歡迎，有助放鬆心情：

1. 薰衣草（Lavender）：毫無懸念兼眾所周知，薰衣草有助放鬆安眠，鎮定心神。

薰衣草的香味，有助鎮定心神。(圖：Pixabay @ Pexels）

2.柑橘類（Citrus）：如甜橙、佛手柑、檸檬等，味道清新愉悅，令人精神一振。其中佛手柑(Bergamot orange)經常在文獻出現，有助緩解因壓力引起的焦慮和煩躁。

中學師姐送給我的法國 L'Occitane 沐浴啫喱，混合橙花和蘭花香味，放鬆情緒之選。

3.洋甘菊（Chamomile）：具有安撫情緒、舒緩焦慮的功效。

4.快樂鼠尾草（Clary Sage）：有助緩和緊張情緒。

其實在香港，香氛精油滾珠瓶不易找。得悉無印良品在日本推出了專攻放鬆和睡眠的香氛精油滾珠瓶產品，不知會否引入香港？

無印良品在日本推出的香氛精油滾珠瓶，具備放鬆功效。(圖：日本Amazon網頁)

擁抱自己 為自己打氣

另一方面，使用滲入香氛精油的沐浴露，也可在洗澡時，刺激感官愉快，用香味為自己打氣。中學師姐知我收集自我放鬆的點子，近日送我一瓶橙花及蘭花的法國沐浴啫喱，芬芳中帶香甜，感激又窩心。

即使沒有香氣輔助，不要緊，跟自己親密，才是減壓最重要的關鍵詞。

沒有人擁抱你，那就自己擁抱自己。《Psychology Today》本月一篇名為《自我擁抱能減輕焦慮嗎？》的文章，介紹印尼科學家 Yulia Susanti 等人的研究，招募了22名感到嚴重焦慮的大學生，讓他們每周一次放鬆身體，雙臂交叉抱胸，形成自我擁抱的動作，並默念「我做得到」等正向訊息。三星期後，這些自我擁抱的學生表示，嚴重焦慮或驚恐的感覺消失了。有關研究已於《Journal of Nursing Practice》期刊發表。

有研究證明，自我擁抱能夠減輕焦慮。(Arina Krasnikova @ Pexels)

無論香氛精油滾珠，香氛淋浴露，還是擁抱自己帶來的自我親密，都是所謂的「愛自己」，關顧身心的途徑。用最省時的方法，覺察自己的情緒，毋須批判，對自己溫柔以待。

這一刻，放下全世界給你的重擔。只需要穩穩地，接住自己，接住愛。