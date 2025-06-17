今期素食譜：彩椒蔬菜快炒，舒緩風雨飄忽的一周焦慮！

時而下大雨，時而陽光普照，這樣的氣象特色彷彿在提醒著我們，生活中的不確定性。受到颱風蝴蝶撲翼的影響，氣候變得特別難以預測。「不拿雨傘是不行的啦！」我對著沒有帶傘、只戴著帽子的友人絮絮叨叨。或許，在這風雨飄忽的一周，天氣的變化讓人感到無比驚訝。這樣忽然放晴又突然暴雨的天氣，真的讓人一時之間無法消化，不知道該如何準備吧。

才坐上公車，雨就狂下。透過窗戶，看著流如瀑布的雨水，我心中不禁慶幸自己及時上了車。心裏還在擔心著，這樣的狀況下，等一下下車會變成「落湯雞」 （濕透狼狽的樣子）。然而，沒想到才狂灑五分鐘，雨竟然停了下來，烏雲之間更露出了一絲光芒。這樣的天氣，究竟該用甚麼樣的心情來面對呢？

傳來窗外有的沒有在亂吹的風聲，以為風雨灑的正狂。沒想到，打開窗簾，一點雨都沒有，還正在放晴中。這是甚麼的樣子呢？「烈風還要維持到中午。」氣象台這個預報真的是蠻有感的。在這樣的時刻，或許炒一盤色彩繽紛的食物，能稍微消除這種要晴不晴、變化莫測的天氣帶來的焦慮。炒著炒著，香氣彌漫整個小小的套房，心情也隨之有好了起來。

彩椒蔬菜快炒（2人份）

時間：25分鐘

材料：

紅黃小燈籠椒（甜椒）各1個／茄子 半條／新鮮羅勒葉 1束／新鮮薄荷葉 1束／蒜頭 2粒／本菇 半包

調味：

鹽 半茶匙／ 糖 1茶匙／豉油（醬油）1湯匙／醋 1湯匙／素蠔油 1湯匙／白胡椒粉 半茶匙／七味粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／平底易潔鑊（不沾鍋）／湯匙／茶匙／湯碗／鑊（鍋）鏟／碟

步驟：

1. 撕去蒜頭的皮，切去頭尾，沖洗後鵴成片（如圖）。

2. 洗乾淨新鮮羅勒葉 和新鮮薄荷葉，摘出葉子，稍為切碎（如圖），待用。

3. 挖走紅黃小燈籠椒（甜椒）的籽和蒂，清洗後，切成小三角形的小塊（如圖）。

4. 逐株摘出本菇（如圖）。

5. 將茄子洗乾淨後，切去頭尾，切成小塊。

6. 放步驟1於平底易潔鑊（不沾鍋），倒入1湯匙的食油，以中火炒2分鐘。

7. 加入茄子（如圖），以中火炒一炒，倒入2湯匙的清水，蓋上鑊（鍋）蓋，煮5分鐘。

8. 放入步驟2 和3 ，續以中火，炒1分金鐘（如圖）。

9. 倒入調和了2湯匙清水的調味料，炒拌均勻。

10. 最後放入步驟4，以中火，多炒5分鐘。

筆記：

1. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

2. 茄子有豐富的維生素E、類黃酮、花青素，可對抗自由基、抗氧化，防止衰老，以及增強免疫力。

3. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。