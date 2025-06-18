求職詐騙案 │19歲台灣女生誤信香港打工廣告，遭賣到柬埔寨園區困87天成功逃脫

慎防招聘廣告！台灣有兩名女大學生於今年3月因誤信在Threads內發現一則「到香港打工」招聘廣告，兩人被騙到柬埔寨詐騙園區，被困87天。後來經各界努力營救，兩女最終於本月7日順利返回台灣，其中一名受騙的姓李女生更受訪還原被騙過程。

綜合台灣傳媒報道，慘被「賣豬仔」的兩名台灣女大學生分別為19歲及18歲。其中19歲的姓李女生於獲救後接受傳媒訪問時，還原被騙過程。李女表示今年3月時在Threads上看見一則招聘廣告，以月薪3.2萬元台幣（約83000港元）作招徠，徵求會寫電腦程式的人才，廣告更指成功受聘後會外派至香港工作。李女於是不虞有詐，拉著另一位大學好友一起去應徵。

兩名女生於是於3月13日抵達香港，惟當時對方卻突然已沒有空缺為由，要她們改去到柬埔寨金邊工作。抵達當地後，電話、護照立即被沒收，她們才驚覺受騙。兩人隨後被困在一處據估計有上千人的園區內，每天被迫工作12至15小時，從中午一直到凌晨3點。

李女回家見到自己爺爺的一刻，兩人不禁流淚擁抱。(影片截圖)

李女受訪還原被騙過程。(影片截圖)

李女受訪還原被騙過程。(影片截圖)

園區內住宿環境。(影片截圖)

園區內住宿環境。(影片截圖)

李女表示她是趁著園區工作人員交還手機時，以上廁所之名，在廁格內發訊息向台灣的親人求救。於台灣的爺爺獲知孫女的情況後，已馬上籌錢為孫女贖身，先後匯款了13萬6000元（約3,5623港元），但對方卻反口，他只好尋求外界協助。台灣里長陳建良獲知後，立即參與營救，兩名女大生於各方協助下，最終於6月7日平安返台。李女回家見到爺爺一刻，兩人不禁擁抱而哭。

轉載自晴報