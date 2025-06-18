歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

L'Oreal旗下新成員Medik8！全球專利視黃醛Crys...
Beauty Get it Beauty！

L'Oreal旗下新成員Medik8！全球專利視黃醛Crys...
POP MART漫遊澳門 跟4大超人氣角色，玩轉世遺景點城區
吃喝玩樂 魅遊澳門

POP MART漫遊澳門 跟4大超人氣角色，玩轉世遺景點城區
夏季養生|重點在夏至:溫養陽氣、補益精血，推薦健脾利水湯
中醫養生 食療新意思

夏季養生|重點在夏至:溫養陽氣、補益精血，推薦健脾利水湯
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
求職詐騙案 │19歲台灣女生誤信香港打工廣告，遭賣到柬埔寨園區困87天成功逃脫
健康Tips

求職詐騙案 │19歲台灣女生誤信香港打工廣告，遭賣到柬埔寨園區困87天成功逃脫

健康解「迷」
健康解「迷」

　　慎防招聘廣告！台灣有兩名女大學生於今年3月因誤信在Threads內發現一則「到香港打工」招聘廣告，兩人被騙到柬埔寨詐騙園區，被困87天。後來經各界努力營救，兩女最終於本月7日順利返回台灣，其中一名受騙的姓李女生更受訪還原被騙過程。

 

　　綜合台灣傳媒報道，慘被「賣豬仔」的兩名台灣女大學生分別為19歲及18歲。其中19歲的姓李女生於獲救後接受傳媒訪問時，還原被騙過程。李女表示今年3月時在Threads上看見一則招聘廣告，以月薪3.2萬元台幣（約83000港元）作招徠，徵求會寫電腦程式的人才，廣告更指成功受聘後會外派至香港工作。李女於是不虞有詐，拉著另一位大學好友一起去應徵。

 

　   兩名女生於是於3月13日抵達香港，惟當時對方卻突然已沒有空缺為由，要她們改去到柬埔寨金邊工作。抵達當地後，電話、護照立即被沒收，她們才驚覺受騙。兩人隨後被困在一處據估計有上千人的園區內，每天被迫工作12至15小時，從中午一直到凌晨3點。

 

求職騙案丨19歲台女大生誤信｢赴香港打工｣ 被騙至柬埔寨還原87天驚心動魄經過

李女回家見到自己爺爺的一刻，兩人不禁流淚擁抱。(影片截圖)

 

求職騙案丨19歲台女大生誤信｢赴香港打工｣ 被騙至柬埔寨還原87天驚心動魄經過

李女受訪還原被騙過程。(影片截圖)

 

求職騙案丨19歲台女大生誤信｢赴香港打工｣ 被騙至柬埔寨還原87天驚心動魄經過

李女受訪還原被騙過程。(影片截圖)

 

求職騙案丨19歲台女大生誤信｢赴香港打工｣ 被騙至柬埔寨還原87天驚心動魄經過

園區內住宿環境。(影片截圖)

 

求職騙案丨19歲台女大生誤信｢赴香港打工｣ 被騙至柬埔寨還原87天驚心動魄經過

園區內住宿環境。(影片截圖)

 

　　李女表示她是趁著園區工作人員交還手機時，以上廁所之名，在廁格內發訊息向台灣的親人求救。於台灣的爺爺獲知孫女的情況後，已馬上籌錢為孫女贖身，先後匯款了13萬6000元（約3,5623港元），但對方卻反口，他只好尋求外界協助。台灣里長陳建良獲知後，立即參與營救，兩名女大生於各方協助下，最終於6月7日平安返台。李女回家見到爺爺一刻，兩人不禁擁抱而哭。

 

轉載自晴報

 

Tags:#台灣#香港#柬埔寨#健康問題#求職騙案#詐騙園區#詐騙集團
Add a comment ...Add a comment ...
膽管癌 │ 59歲男醫生患膽管癌僅3周離世，早期症狀不明顯，8成患者出現這一症狀
更多健康解「迷」文章
膽管癌 │ 59歲男醫生患膽管癌僅3周離世，早期症狀不明顯，8成患者出現這一症狀

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處