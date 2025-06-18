胰臟癌預防│ 研究證實多食1類水果抗癌效果佳，但一個習慣可能抵銷抗癌效果，逾60萬港人有這陋習
健康飲食可以降低患癌風險，但不良的生活習慣有可能影響防癌效果。有研究指出，雖然多吃蔬菜、水果能預防胰臟癌，卻可能因1種常見生活習慣而使效果被抵銷，本港就有超過60萬人有這種習慣。
據日本媒體《Medical Doc》報道，日本內科醫生中路幸之助表示，日本國立癌症研究中心社會健康研究中心曾針對水果、蔬菜攝取量與胰臟癌風險進行研究。這項研究分析了1995至1998年間，共90,185名男性和女性，其中577人在17年的追蹤期間確診胰臟癌。
研究結果發現，經常進食水果的參與者，罹患胰臟癌的風險較低，尤其在非吸煙者身上更為明顯。然而，對於吸煙者而言，經常進食蔬菜卻與胰臟癌風險呈上升情況，顯示吸煙可能會抵銷或影響蔬菜的防癌效果。
根據香港政府統計處資料，2023年全港15歲及以上人士中，有9.9%為吸煙者，換算約有626,700名吸煙人士。
研究亦發現，食用檸檬、橙等柑橘類水果對預防胰臟癌效果較顯著，富含維他命C、E等抗氧化劑，有助防止細胞受損，從而降低患癌風險。此外，中路醫生也指出，咖啡、海鮮中含有的EPA、DHA等脂肪酸，也被認為具有預防胰臟癌的作用。
中路醫生表示，胰臟癌主要會引發上腹部與背部疼痛。而上腹部疼痛的特點是不論有否進食都會持續隱隱作痛，有時更會擴散至背部。由於胰臟位於體內深處，癌細胞容易侵犯神經。背部疼痛也是早期發現癌症的徵兆之一，所以若持續出現不明原因的疼痛，就應該特別留意。其他症狀還包括糖尿病突然惡化、體重減輕、黃疸等。
遺傳同樣是胰臟癌的高危險因子之一，中路醫生指出，若直系親屬罹患胰臟癌，其患病機率會提高2至5倍，某些基因突變被認為會削弱細胞的自我修復功能，較易誘發癌症。
中路醫生強調，胰臟癌較難在初期被發現，但可透過注意日常飲食與身體變化來預防及早期察覺病況，戒煙和調整生活習慣也相當重要。如有任何令人擔憂的症狀，像是背痛、腹痛或體重驟降，應盡快求醫。
防胰臟癌5件事
台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在其Facebook專頁發布短片，指出胰臟再生能力差，最新醫學研究顯示，胰臟一旦發炎即可能造成永久傷害。要預防「癌王」，以下5件事要做足，方可降低患癌風險20至50%：
戒煙
- 降低30-50%風險，二手煙同需避免
斷糖
- 日本研究證實甜食促KRAS基因突變，導致胰臟密
控油
- 三酸甘油酯需<150mg/dL，防「脂肪胰」形成
十字花科蔬菜
- 椰菜花、白菜、高麗菜、芝麻葉、羽衣甘藍、芥蘭、西蘭花和白蘿蔔（蘿蔔葉）等蔬菜
- 中和膽酸毒性
富含β-胡蘿蔔素
- 每周攝取５份南瓜、紅蘿蔔、菠菜，患胰臟癌風險降20％
資料來源：台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘
胰臟癌症狀｜胰臟癌3大先兆
錢政弘過往曾指出，胰臟癌常見有3大症狀，包括血糖上升、體溫升高與血脂降低。他解釋，血糖上升其實是胰臟癌常見症狀之一；體溫升高是因為癌細胞開始要出現的時候，會燃燒人體皮下脂肪，這時人體溫度就會上升；血而脂降低，是因為癌症會造成腸道吸收變差，所以膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂等血脂會下降。
- 血糖上升
- 體溫升高
- 血脂降低
資料來源：台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘
胰臟癌丨10大風險因素
根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，而耽誤治療，影響生存率。
即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：
性別
男性比女性有更高風險
種族
黑人的風險較高
抽煙
吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍
超重
超重的人有較大風險
飲食
長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌
糖代謝異常
糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險
化學品
長期接觸殺蟲劑、石油或染料
慢性胰臟炎
常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因
遺傳性胰臟炎
遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見
感染幽門螺旋桿菌
患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍
資料來源：醫院管理局
資料來源：《Medical Doc》