胰臟癌預防│ 研究證實多食1類水果抗癌效果佳，但一個習慣可能抵銷抗癌效果，逾60萬港人有這陋習

健康飲食可以降低患癌風險，但不良的生活習慣有可能影響防癌效果。有研究指出，雖然多吃蔬菜、水果能預防胰臟癌，卻可能因1種常見生活習慣而使效果被抵銷，本港就有超過60萬人有這種習慣。

據日本媒體《Medical Doc》報道，日本內科醫生中路幸之助表示，日本國立癌症研究中心社會健康研究中心曾針對水果、蔬菜攝取量與胰臟癌風險進行研究。這項研究分析了1995至1998年間，共90,185名男性和女性，其中577人在17年的追蹤期間確診胰臟癌。

研究結果發現，經常進食水果的參與者，罹患胰臟癌的風險較低，尤其在非吸煙者身上更為明顯。然而，對於吸煙者而言，經常進食蔬菜卻與胰臟癌風險呈上升情況，顯示吸煙可能會抵銷或影響蔬菜的防癌效果。

根據香港政府統計處資料，2023年全港15歲及以上人士中，有9.9%為吸煙者，換算約有626,700名吸煙人士。

研究亦發現，食用檸檬、橙等柑橘類水果對預防胰臟癌效果較顯著，富含維他命C、E等抗氧化劑，有助防止細胞受損，從而降低患癌風險。此外，中路醫生也指出，咖啡、海鮮中含有的EPA、DHA等脂肪酸，也被認為具有預防胰臟癌的作用。

中路醫生表示，胰臟癌主要會引發上腹部與背部疼痛。而上腹部疼痛的特點是不論有否進食都會持續隱隱作痛，有時更會擴散至背部。由於胰臟位於體內深處，癌細胞容易侵犯神經。背部疼痛也是早期發現癌症的徵兆之一，所以若持續出現不明原因的疼痛，就應該特別留意。其他症狀還包括糖尿病突然惡化、體重減輕、黃疸等。

遺傳同樣是胰臟癌的高危險因子之一，中路醫生指出，若直系親屬罹患胰臟癌，其患病機率會提高2至5倍，某些基因突變被認為會削弱細胞的自我修復功能，較易誘發癌症。

中路醫生強調，胰臟癌較難在初期被發現，但可透過注意日常飲食與身體變化來預防及早期察覺病況，戒煙和調整生活習慣也相當重要。如有任何令人擔憂的症狀，像是背痛、腹痛或體重驟降，應盡快求醫。

防胰臟癌5件事

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在其Facebook專頁發布短片，指出胰臟再生能力差，最新醫學研究顯示，胰臟一旦發炎即可能造成永久傷害。要預防「癌王」，以下5件事要做足，方可降低患癌風險20至50%：

戒煙

- 降低30-50%風險，二手煙同需避免

斷糖

- 日本研究證實甜食促KRAS基因突變，導致胰臟密

控油

- 三酸甘油酯需<150mg/dL，防「脂肪胰」形成

十字花科蔬菜

- 椰菜花、白菜、高麗菜、芝麻葉、羽衣甘藍、芥蘭、西蘭花和白蘿蔔（蘿蔔葉）等蔬菜

- 中和膽酸毒性

富含β-胡蘿蔔素

- 每周攝取５份南瓜、紅蘿蔔、菠菜，患胰臟癌風險降20％



資料來源：台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘

胰臟癌症狀｜胰臟癌3大先兆

錢政弘過往曾指出，胰臟癌常見有3大症狀，包括血糖上升、體溫升高與血脂降低。他解釋，血糖上升其實是胰臟癌常見症狀之一；體溫升高是因為癌細胞開始要出現的時候，會燃燒人體皮下脂肪，這時人體溫度就會上升；血而脂降低，是因為癌症會造成腸道吸收變差，所以膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂等血脂會下降。

血糖上升

體溫升高

血脂降低

資料來源：台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘

胰臟癌丨10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

性別

男性比女性有更高風險

種族

黑人的風險較高

抽煙

吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

超重

超重的人有較大風險

飲食

長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

糖代謝異常

糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

化學品

長期接觸殺蟲劑、石油或染料

慢性胰臟炎

常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

遺傳性胰臟炎

遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

感染幽門螺旋桿菌

患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

資料來源：醫院管理局

資料來源：《Medical Doc》