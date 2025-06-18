近期由林保怡、張振朗領銜主演的劇集《刑偵12》，劇中兩人角色分別都有人格解離症，擁有多重人格，引發追劇熱潮。故事以張振朗（飾刑凱）做主軸，隨住劇情進展，已知張振朗在小時因家庭環境而患上人格解離…

按《兒童及青少年需要與資源- 心理創傷全方位評估工具（CANS-Trauma Comprehensive) 中文版使用手冊） 》中有關創傷／不幸兒時經歷相關之徵狀領域，描述兒童及青少年面對生命中的創傷經歷後，可能出現的一系列反應（在過去三十天的徵狀去判斷），當中包括：

對創傷的適應、創傷性哀傷、反複重現創傷經歷（此包括與創傷事件有關，且具侵擾性的記憶或提醒，好像夢魘、腦海中的重現、再歷其境的感覺、及重複的喻創傷主題於遊戲之中）、過度神經緊張（此包括難於入睡或維持熟睡、容易暴躁或偶發大怒、難於集中、過度警覺及／或過度的受驚反應）、逃避（Avoidance，此包括竭力逃避與創傷經歷相關的人、事及物件）、麻木（此包括對創傷麻木）、情感及／或生理失調（此徵狀的特徵，是情感的調節出現困難，包括 難於調控或表達情感，及難於調控情感的狀態、過於狹隘或強烈的情感反應、及／或 狹隘／過度緊張／急速波動的動力狀態）與及解離（此包括做白日夢、魂遊太虛、空洞、善忘、性格破裂、疏離，因創傷經歷而出現的性格急速轉變。此項目可以用來評測解離性綜合症群（例如：非獨特解離性綜合症（Dissociative Disorder NOS）、解離性人格障礙（Dissociative Identity Disorder），但有關表徵，也見於其他診斷（例如：PTSD、情緒抑鬱）。

解離性人格障礙（Dissociative Identity Disorder），也許就是《刑偵12》主角正經歷的人生。而在過去工作的數年間，亦有數位被診斷有解離症狀或解離症的宿生，他們外表與一般人無異，只是藏在常人外表背後，卻是一顆可能因長期受虐、遭逢重大人生巨變、沒有父母、不良家庭環境下成長致極度受創受傷的心。

現時我們工作中被診斷有解離症狀年紀最少的那位宿生，只有七、八歲，惟其情緒狀態變化極端，在歇斯底里狀態時會變嬰兒聲，雖然暫時我們仍未收到來自臨床心理學家建議如何幫助他，惟我們深信我們可以陪在他的身邊，用愛與關懷照顧他，幫助他慢慢復原。儘管艱難，在過去的工作中，我們亦嘗試引入「創傷知情照護」（Trauma-informed care）概念以提昇現時的住宿服務質素，亦強調提供宿生由入住至離開兒童住宿照顧服務時所需要之服務安排，引入不同介入方法以回應宿生在入宿期間不同階段之服務需要。

解離，與創傷一樣，看似遙遠，卻比我們已知的來得更近。由衷盼望，我們能對創傷及解離有更多認識，以致我們能夠幫助那些受困於創傷與解離的心靈與生命。