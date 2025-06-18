甲狀腺癌 │ 44歲韓星自揭患甲狀腺癌，切除腫瘤、積極抗癌！結婚10年愛妻三度流產令人遺憾

波折不斷！韓國44歲知名男星陳泰賢，與同為明星的妻子朴詩恩結婚10年，多年來積極求子，太太卻3度流產，雖兩人如今領養了兩名女兒，但仍坦言喪子之痛將永遠無法忘懷。本月他於社交平台公布患上甲狀腺癌消息，透露自己於去年確診患上早期甲狀腺癌，強調自己將會積極樂觀地對抗癌症。

南韓44歲演員陳泰賢於今月7日在Instagram公開患病消息，指自己於去年四月與妻子一同進行健康檢查，發現患上甲狀腺癌。雖然腫瘤發現得較早，且體積較小，但醫生建議需要盡快接受手術切除，預計在6月中旬接受手術。他強調將會於手術前好好安排拍攝行程、海外工作行程、馬拉松比賽等，避免過度勞累，積極與癌症抗爭，手術後作充足休息，便將會復工繼續錄影節目，對演藝事業十分認真。

南韓44歲演員陳泰賢在Instagram公開患病消息，指自己於去年四月確診患上甲狀腺癌。（IG@taihyun_zin）

醫生建議需要在轉移前盡快接受手術切除。（IG@taihyun_zin）

現時他與妻子為慶祝結婚10周年到紐約旅行，每日於社交平台更新與妻子行程，看上去精力充沛，更多次向妻子告白，笑指「妻子是我的電池。她幫我充電，讓我能夠行動。」又表示即將結束旅程返回日常。

婚後10年積極求子 3度流產成最大遺撼

據了解，陳泰賢曾演出《天使的誘惑》、《南瓜花純情》、《女婿們的戰爭》等逾30部韓劇，與妻子朴詩恩因韓劇《南瓜花純情》結緣，兩人婚後一直非常恩愛，陳泰賢常被人讚是「愛妻號」。

兩人婚後一直積極求子，無奈婚後10年兩人經歷過3次流產。（IG@taihyun_zin）

朴詩恩曾成功懷孕，惟2022年預產期前22天時，卻突然被告知胎兒無心跳。（IG@taihyun_zin）



陳泰賢與妻子朴詩恩因韓劇《南瓜花純情》結緣，兩人婚後一直非常恩愛。（IG@taihyun_zin）

兩人婚後一直積極求子，無奈10年內太太經歷過3次流產。2021年朴詩恩曾成功懷孕，惟2022年在預產期前22天，卻突然被告知胎兒無心跳，陳泰賢坦言心情至今仍無法平伏，坦言將「永遠不會被抹去」。為彌補遺憾，兩人於2019年領養當時已成年的女大學生「詩妍」，之後亦有收養另一名女兒，重組完整家庭。

甲狀腺癌5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

1.撫壓頸部前端發現無痛硬塊，並日漸增大

2.聲音持續沙啞

3.頸痛或喉嚨痛，有時連耳朵也感到痛楚

4.吞嚥或呼吸困難，有壓迫感

5.持續咳嗽，但沒有其他感冒跡象

資料來源：醫院管理局

甲狀腺癌6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：

1.曾接觸大量輻射

例如幼年時曾接受過頭、頸X光照射或放射治療，又或生活環境中有高密度的放射線。過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀腺癌的比率也特別高。

2.家族遺傳

家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤、家族性甲狀腺髓質癌、多發性內分泌腫瘤及遺傳性大腸痛肉等均有較大機會患上甲狀腺癌。

3.個人病歷

本身曾患過甲狀腺腫瘤或甲狀腺良性結節等疾病，患上甲狀腺癌的機會也較高。

4.性別

女性患甲狀腺癌的機會較男性大。

5.飲食

飲食中缺乏碘亦有可能增加患上甲狀腺癌的機會。

6.年齡

很多甲狀腺癌的患者都是40歲以上的人士。

資料來源：醫院管理局



資料來源：Instagram@taihyun_zin