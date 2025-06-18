夏季養生｜重點在夏至：溫養陽氣、補益精血，推薦健脾利水湯

「身邊很多人病倒了。」Irene說。

「天氣轉變之時，會容易生病。所以平日養生，保持健康，就算生病了，都能快快痊癒。夏至快到了，這是養生的重要時刻。夏至日是一年中白晝最長，黑夜最短的一天。過了這一天，太陽就會愈來愈早下山。夏為陽，所謂物極必反，當陽的到了極限，陰則生了。所以我們說『夏至一陰生』、『陽極生陰』。」我說。

「吓？天氣還很熱呢。」Irene說。

「當然，太陽照曬大地的時間短了，但地上還有早前的積熱。日照少了，實際上卻是減少了陽氣的耗散，由釋放轉入為藏，春生、夏長、秋收、冬藏，生命才可持續。這時我們要溫養耗散的陽氣，補益虧空的精血，讓我們好好預備下半年。

要補身，很多人聯想吃雞。雞肉甘溫，補虛溫中，的確是大病後調理身體的好食物。我們也可以吃栗子。栗子性溫，味甘平，入脾、胃、腎經，有養胃健脾，補腎強筋，活血止血的功效。

夏天天氣潮濕，我們可以多吃些健脾袪濕的食物如白朮和雲苓。很多人喜歡把兩者一起煲湯，其實白朮和雲苓在功效有少許分別。白朮性溫、味苦、甘，入脾、胃經，有補氣健脾，燥濕利水，止汗，安胎的功效。雲苓，正確中藥名稱為茯苓，主要產於雲南、四川等地，當中以雲南出產的質量最佳，故稱雲苓。茯苓性平，味甘、淡，入心、脾、腎經，功效包括利水滲濕，健脾安神。所以白朮偏補，雲苓偏袪濕。

「這些材料可以煲作夏至湯水，一方面可補身，又可袪濕，又不燥，老少咸宜。」我說。

「真的謝謝你。」Irene說。

「很多人在養生的課題上，都着重飲食。可是人體不只飲食的，我們日常呼吸的空氣，對我們身體都有影響。衛氣的生成，主要是脾胃運化吸收的水穀精微，與肺吸入的自然之清氣相結合而生成。衛氣有保護人體的作用。城巿人放假要到郊外走走，呼吸清新空氣，這都是養生中不可缺少的。

還有生活作息，早睡早起，少吃生冷食物。雖然老生常談，但還是很重要，不能忽視啊！七月中可以做天灸，都能預防疾病。夏天要顧護好陽氣！」我提醒。

「知道了。」Irene說。

夏季健脾利水湯

材料（4人分量）︰

白朮1兩、雲苓1兩、栗子10粒、蜜棗2粒、生薑2片、紅蘿蔔1條、粟米1條、雞肉10兩

製作方法︰

1. 雞肉汆水。

2. 紅蘿蔔去皮切片。

3. 粟米去皮切塊留鬚。

4. 所有材料加水2公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

5. 最後加少許天然鹽。