眼影品質 │ 消委會檢測25款眼影8成含致敏重金屬，13款高評價4.5星以上最平$62

女士注意！消委會在本月16日，將市面25款包括眼影筆、眼影霜和眼影液樣本進行檢測，雖然所有樣本均符合內地及歐盟的現行規定，惟逾8成樣本檢出可能致敏的重金屬。以下文章提供13款4.5星以上名單，最平$62，當中5款總評更獲5星作參巧。

消委會是次檢測了25款眼影樣本，當中包括10款眼影筆、7款眼影霜／膏，以及8款眼影液／蜜，全部均為單色款式。當中15款標榜妝效可以維持數小時至24小時不等。消委會檢測了以上25款樣本中，8種金屬元素含量，包括砷、鎘、鉛和水銀，而可刺激皮膚或可致敏的金屬元素則有銻、鉻、鈷和鎳。

結果發現，全部樣本均檢出微量鉛，檢出量由0.063mg／kg至2.2mg／kg不等，但全部都符合內地規定上限要求。而樣本中。若參考較嚴謹的德國指引限值，各樣本所檢出的鉛和砷含量均符合相關建議。與此同時，各樣本也沒有檢出鎘和水銀。整體而言，儘管各樣本檢出與安全較相關的金屬元素，但並沒有安全疑慮。

3款不含可致敏的金屬元素

其中值得注意的是，可刺激皮膚或可致敏的金屬元素則有銻、鉻、鈷和鎳。有18款樣本檢出2種可刺激皮膚或可致敏的金屬元素，普遍樣本的鉻含量高於1mg／kg這個目標水平。

當中有3款樣本則未有檢出可致敏的銻、鈷及鉻的金屬元素，包括：

1. excel 柔滑亮彩眼影筆 Gleam On Fit Shadow

2. FASIO 多功能防水彩妝膏 Multi Face Stick 08 健康氣色的棕色 08 Caramel Kiss

3. GIORGIO ARMANI 薄紗眼影液 67S

還有，可刺激皮膚或可致敏的金屬元素則有銻、鉻、鈷和鎳，有18款樣本檢出2種可刺激皮膚或可致敏的金屬元素，普遍樣本的鉻含量高於1mg／kg這個目標水平；而「smashbox」（#12）和「CHANTECAILLE」（#16）2款樣本所檢出的鈷和鉻均高於1mg／kg。

5分眼影總評清單 最平$109：

眼影液 sisley 植物采護眼影液 Ombre Éclat Liquide $360

眼影液 GIORGIO ARMANI 薄紗眼影液 eye tint shimmer longwear $330

眼影筆 LAURA MERCIER 鑽光幻魅眼影筆 Caviar Stick Eye Color $305

眼影液 MAC 魔幻星辰閃粉液 DAZZLESHADOW LIQUID $190

眼影筆 excel 柔滑亮彩眼影筆 Gleam On Fit Shadow $109

4.5眼影總評清單 最平$62

眼影筆 FENTY BEAUTY SHADOWSTIX LONGWEAR EYESHADOW STICK 01 SIP & SPARKLE

眼影筆 NARS 色惑眼影筆 TOTAL SEDUCTIONEYESHADOW STICK 閃亮古銅金色 HUSTLE

眼影筆 BOBBI BROWN 持久炫彩眼影筆 Long-wear Cream Shadow Stick Golden Bronze Shimmer

眼影筆 HOURGLASS VOYEUR EYESHADOW STICK Solstice（Metallic Bronze）

眼影霜／膏 rms beauty 柔滑炫彩眼影膏 Eyelights 星光閃爍的香檳色調 Moondust

眼影霜／膏 smashbox ALWAYS ON CREAM SHADOW ROSE

眼影霜/膏 FASIO 多功能防水彩妝膏 Multi Face Stick 08 健康氣色的棕色 08 Caramel Kiss

眼影液 CANMAKE 絲滑眼影液 Eyecolor Magician（Eyeshadow）06 粉棕色 TSUYOGARI

使用眼影小貼士：

1. 如果最近曾經接受眼科手術、眼皮或眼睛有感染情況，應待康復後才在眼部範圍使用化妝品。此外，應丟棄感染期間用過的眼部化妝品，以免重複感染；

2. 用手指沾取或塗抹眼影前，應先徹底清潔雙手；如使用化妝掃，亦應定期清潔確保衞生；

3. 即使是親人或好朋友，都不應共用任何化妝品；

4. 避免在行走的車箱內施用眼部化妝品，以免傷及眼睛；

5. 用後適當儲存，避免將化妝品存放於高溫（溫度超過30°C）的地方，例如車箱內以及陽光照射到的窗邊位置，否則可能令產品所含的防腐劑失效而令產品變質

6. 使用任何眼部化妝品後，如有出現痕癢不適等情況，應立即停用產品，並視乎情況及時求醫診治。

轉載自晴報