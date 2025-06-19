最新研究：攝取多酚食物可降低血壓、改善內皮功能、心血管健康，每日一分量可減少死亡風險

早於10年前，已經有研究指出，多酚含量高的食物，鞏固心血管健康，有助降低血壓。事實上，2016年在另一項專欄，分享過一項關於薑黃與心血管健康研究，研究結果指出，每天補充薑黃對血管健康所帶來的益處，與每天進行30至60分鐘帶氧運動效果相同。有見及此，研究人員跟進研究其他多酚含量高食物，看看他們是否同樣對心血管健康有益。

降血壓其實降甚麼？

改善心血管健康，第一防線，通常是建議以改善飲食作為起點。有讀者曾留言問，醫生說要改善飲食去降血壓，究竟降血壓要降甚麼？血壓，可能由於名稱關係，很多人都以為將血液的壓力降低，就是降血壓。事實上，降血壓並非要降血液，而是改善血管細胞內皮健康，包括改善血管的彈性度、減少血塊積聚而阻礙血液流通等。當血管內皮彈性減少而變得僵硬，血壓就上升；同樣，當有血塊囤積於血管內皮細胞，減少血液流通，亦導致血壓上升。因此，近期與血壓有關的食物研究，都是直接探討食物對於內皮細胞健康的影響。

兩個月前，就有一項與內皮健康的飲食研究公布其結果；眼見所涉及的食物亦普遍，所以在今個星期特別分享。

最新研究：常見食物例如可可粉、茶等有降血壓功效

此項統合研究，就探討其中一款多酚化合物，名叫黃烷-3-醇，屬於類黃酮類別。研究人員探討黃烷-3-醇含量高的食物，以及它們與降血壓，以及改善內皮功能的關係。當中亦有研究與降血壓藥直接對比。研究團隊對145項現有研究進行了統合分析，以探討這些存在於茶、可可、蘋果、提子四類食物中的黃烷-3-醇如何影響血壓。經過分析後數據指出，黃烷-3-醇不僅有助降血壓，而在某些情況下，每天攝取量高的話，其降血壓效果甚至可與降血壓藥物相媲美。

之前專欄文章亦討論過，多酚這類別抗氧化物質，暫時發現有超過6,000類別。今次這個研究探討類黃酮的黃烷-3-醇，發現每天平均攝取586毫克的黃烷-3-醇，有效降低血壓。此益處對於沒有高血壓人士，以及患有高血壓人士同樣有效。功效包括：

● 降血壓功能，於平均血壓超過140／90mm Hg最顯著。至於沒有高血壓患者，有平穩血壓功能

● 改善內皮功能方面，則對所有人士都有正面影響

研究結果得出的多酚攝取量 與其他研究相若

由於多酚屬於微營養素，再加上只是近10年才有較多研究，所以沒有建議攝取量。此研究數據分析出的每天586毫克健康攝取量，與其他研究所得出的數據相若。巧合地，另一項關於多酚類黃酮的澳洲研究於六月初公布，他們長期跟進超過120,000名人士的數據超過10年。結果同樣指出，每天攝取約500毫克多酚，降低總死亡率風險、與及降低慢性疾病包括異形糖尿病、心血管疾病、及腦退化疾病風險。

總括其他大型研究數據，每天攝取量最少650毫克，所提供的健康益處最顯著。

每天500至700克多酚即要食甚麼？

多酚含量資料庫暫時仍未完整。不過根據之前一項丹麥研究，建議若要達到最少500毫克多酚攝取量，每天進食以下食物：

● 一杯綠茶

● 半杯藍莓

● 一個蘋果

● 一個橙

● 一杯西蘭花

由此可見，除了茶類之外，多酚於蔬菜類含量也高。若蔬菜進食量不夠，可考慮以高含量食物作補充，例如薑黃粉、可可粉等。可參閱我這篇十大多酚含量高食物文章。