腦癌 │ 26歲女子突發癲癇揭患腦瘤，手術後半身癱瘓，基因異常再生瘤，醫生預估僅剩數月生命

令人心酸！台灣一名26歲女子，自幼家中清貧且有各種家庭問題，為了照顧家人多年來不敢鬆懈。未料早前，她忽然突發癲癇，求醫驚揭患上腦瘤，手術切除後半身癱瘓，又因為基因問題，腦瘤不久又再「長回來」，被醫生宣告僅剩數月命，悲慘經歷引起不少網民同情，亦令事主不禁大嘆：「人世間太苦」、「下輩子不要再當人了」。

該名女子於「Dcard」以「謝謝我的父母，下輩子不要再當人了及「很怨恨我爸媽」分享自身經歷及現況：

突發癲癇揭罹患4級腦癌 生命陷倒數嘆：人世間太苦

以為人生處於谷底之際，事主卻再於今年2月開始出現身體麻木、3月底出現癲癇而去求醫，結果發現腦中有一個約8cm大的腫瘤急需開刀。4月開刀取樣後，醫生發現她患上「生存期只有14個月」的4級腦癌，經進一步了解及檢查後，才得悉其父系有多名親戚因罹患癌症離世，基因檢測證實她是「林奇綜合症（Lynch syndrome）」患者。

術後半邊癱瘓的她，坦言積蓄已全數用於開刀費用上，由於基因問題，腫瘤在開刀後僅12天便再次長回來，醫生預料她只剩下數月命，面對噩耗她不禁嘆謂：

謝謝這個世界及我的父母，人世間太苦，我要告別26年的破爛人生了，希望下輩子不要再當人了。

心酸故事惹網民淚目 祝福：最後日子開開心心的

事主的故事令不少網民深感同情，留言送上祝福、並提供幫助及陪伴，希望她在最後的日子裡可以放下從前悲痛，可以過得開開心心，走完最後的日子。

同場加映｜腦腫瘤之6大症狀

台灣神經外科醫生魏國珍曾在健康節目《健康2.0》指出，腦腫瘤的症狀與其位置、大小和特性相關，不同位置的腦腫瘤所引發的症狀不盡相同，而大多和腦腫瘤壓逼和破壞局部腦區域所引發的神經功能障礙有關，主要分為6種症狀：

腦腫瘤之6大症狀

1. 運動功能

如果腫瘤接近運動神經纖維附近，容易造成對側肢體無力。

2. 感覺功能

可能對側肢體無力、觸覺變得不敏感、空間認知感覺變得不靈敏，進而影響走路的平穩度。

3. 平衡功能

如果小腦有腫瘤，容易影響走路平衡感。

4. 語言功能

如果左大腦有腫瘤，容易造成語言表達或語言理解能力喪失，例如失語症。

5. 記憶功能

如果腫瘤壓逼到腦部顳葉內側，患者很容易出現健忘問題。

6. 個性改變

如果腫瘤在大腦額葉，會導致個性突變的問題，例如原本很積極的人卻變得很懶散。

資料來源：新北市土城醫院副院長魏國珍醫生 健康2.0

資料來源：Dcard@謝謝我的父母，下輩子不要再當人了。、Dcard@很怨恨我爸媽

轉載自晴報