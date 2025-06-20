減肥成功 │ 41歲苟芸慧恢復單身，Fit爆現身分享靠獨特飲食法瘦身，顏值重回顛峰

鍾嘉欣（Linda）早前在深圳開騷，一眾好姐妹紛紛到場支持，其中同為TVB「處女黨」成員的苟芸慧。苟芸慧現年41歲的苟芸慧4月初坦承正在辦理離婚手續，恢復單身的她狀態大勇。

鍾嘉欣4月26日在深圳寶安體育館舉行演唱會，好姊妹苟芸慧與楊茜堯、楊思琦等當日均有現身。在一眾好友中，苟芸慧的外形及狀態成功引起網民注意。從網上流傳的圖片及影片可見，苟芸慧當日身穿純白長裙，大方與在場觀眾打招呼，非常親切，近鏡之下皮膚依舊白皙細緻，看上去精神爽利，顏值處於巔峰狀態，絲毫未受婚變影響。不少網民大讚她「人間仙女」、「真係好靚」、「美到我還要反覆確認是不是本人」，而她亦有讚好及回覆部分貼文。

苟芸慧近日以代言人身份出席永明金融活動。（圖自IG）

相隔16年，苟芸慧再次戴上后冠，出席多倫多華裔小姐30周年活動。（圖自IG）

苟芸慧與鍾嘉欣、李亞男、岑麗香、王君馨女星被稱為TVB「處女黨」，私交甚篤。（圖自IG）

苟芸慧於2018年與富三代賽車手陸漢洋結婚，但兩人近年盛傳婚變。（圖自IG）

苟芸慧今年4月初出席公開活動時承認正在辦理離婚手續。（圖自IG）

鍾嘉欣4月26日在深圳寶安體育館舉行演唱會，苟芸慧現身支持好姊妹。（圖自小紅書）

苟芸慧大方向在場觀眾打招呼，十分親切。（圖自小紅書）

恢復單身的苟芸慧顏值重回巔峰狀態。（圖自小紅書）

苟芸慧大方向在場觀眾打招呼，十分親切。（圖自小紅書）

事實上，苟芸慧近年盛傳與結婚7年的富三代賽車手陸漢洋離婚，而她今年亦正式復出拍廣告。4月初出席活動時，被問到是否已完成離婚簽紙手續？她表示手續正在進行，並表示：「差唔多，我諗要啲時間。」被問到財產分配的問題時，她就指：「會慢慢去處理」，坦言自己有投資，不太擔心錢銀問題。

名人瘦身｜曾患甲狀腺疾病身形暴脹

苟芸慧於2008年參選多倫多華裔小姐奪冠，之後又在2009年參選國際中華小姐，再贏得冠軍，當選後跟TVB簽約成為藝人。她早年因患上甲狀腺疾病而導致身形暴脹，體重高峰時期一度重達170磅，此後身型時肥時瘦，不過她並未放棄，後來靠生酮飲食法成功瘦身，重拾自信。

她曾在社交平台上分享生酮美食餐單，並寫道：「可以跟著一齊吃笑一個，分享我這一個月的生酮美食餐單〜真的很豐富啊」苟芸慧透露自己一日只吃兩餐，再配以168斷食法減肥。從餐單所見，她會進食豬頸肉、肉扒、牛肋骨條和魚等高蛋白質食物。有網民問道：「意大利飯同麵包怎會是生酮飲食?」，她就答道：「椰菜花做飯和生酮麵包。」

苟芸慧繼2008年參選華裔小姐奪冠後，又於2009年參選國際中華小姐，並再次贏得冠軍。

苟芸慧早年身形較為圓潤。

苟芸慧曾因為患上甲狀腺疾病而導致身形暴脹。

苟芸慧靠生酮飲食法成功瘦身。（圖自小紅書）

苟芸慧向網民分享生酮飲食餐單。（圖自小紅書）

曾進行36小時斷食。（小紅書截圖）

苟芸慧曾表示自己在醫生指導下進行生酮飲食，於第8天時已成功減掉2kg，堅持三個星期後為了鍛練肌肉，需要補充蛋白質，她因而撥出兩天斷食。

苟芸慧修身決心大

苟芸慧曾進行36小時輕斷食，斷食之後的第一餐她只吃沙律，當中她寫道：「36小時後的第一餐可以賴我家狗狗嗎？ 如果不是帶他出去太消我體力，說不定我可以做到48小時生酮。」減肥決心似乎十分強大。

此外，她亦分享了3張相片，從其中一張照片可見，她捧著一盤沙律，另一張即展示其午餐，當中包括豆類、菇以及雞扒，另外還有一張蔬菜和雞肉等食材的相片。

轉載自晴報