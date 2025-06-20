印航空難 │ 36歲父親一周前喪妻，飛印度撒骨灰遇空難，遺兩女孤苦無依

印度航空（Air India）一架載有242人的客機，原定從印度飛往英國倫敦，於6月12日起飛後不久，即於當地機場附近墜毀，全機僅1人生還。當地媒體報道，其中一名36歲男性罹難者一周前才剛喪妻，本身與家人居英國的他，此行為了圓亡妻遺願，將愛人骨灰灑於故鄉印度，卻不幸於回程中遇難，留下年僅8歲與4歲的兩名女兒孤苦無依。

綜合印度傳媒報道，36歲男死者Arjun Manubhai Patolia 畢業於英國利物浦約翰摩爾斯大學（Liverpool John Moores University），與家人定居於英國倫敦，他的太太Bharati於一周前不幸在倫敦病逝。由於太太生前遺願是希望將自己的骨灰，撒在家鄉印度訥爾默達河（Narmada River）的聖水中，為了圓亡妻遺願，因此Arjun飛往印度，並於當地完成了骨灰安葬儀式。

36歲男死者Arjun Manubhai Patolia 一周前才剛喪妻。(FB圖)

為了圓亡妻遺願， 於是Arjun 飛往印度，並於當地完成了骨灰安葬儀式。(FB圖)

36歲男死者Arjun Manubhai Patolia 畢業於英國利物浦約翰摩爾斯大學。(FB圖)

回程中遇難，Arjun年僅8歲與4歲的兩名女兒於短短1周內接連失去雙親。(FB圖)

完成海葬儀式後，Arjun 隨即搭上印度航空AI 171航班打算返倫敦，可惜卻不幸遇上「死亡客機」遇難身亡。夫妻二人育有的8歲與4歲女兒，於短短一周內接連失去雙親，Arjun 的親戚Krish Jagdish Patolia 向印媒悲傷稱：「這太令人心碎。我們在一周內失去了他們兩位。」

轉載自晴報