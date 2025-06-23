中國留英富二代博士生迷姦10女子被判無期徒刑，曾求用化學閹割換取較輕判決被拒

中國留英博士生迷姦案宣佈判決，28歲犯罪人鄒鎮豪（Zhenhao Zou）被控2019年至2024年間，落藥強姦10名女子，案發地遍於倫敦及中國。英國法院6月19日判其無期徒刑（life sentence），至少囚24年。

據外媒報道，28歲的鄒鎮豪在3月被判11宗強姦罪罪成，押後至今年6月判刑；另有17宗罪行涉及偷窺、私藏極端色情影像、非法禁錮等。英國警方形容鄒鎮豪是「危險的性侵犯者」，10名受害女性中，3人在倫敦受害，7人則在中國。

4月2日，再有23名女性向倫敦警察廳報案，指控鄒鎮豪強姦，報案的女性中有一名在鄒鎮豪被定罪時已確認為受害者，而另外22名女子此前並不為警方所知，現時分散居住於北美、南美和歐洲各地，大多是華裔。當地警方擔心，強姦受害者的人數或會超過60人。

6月19日，英國法院宣判鄒鎮豪無期徒刑（life sentence），與終身監禁命令（whole life order）不同，犯人有機會在一定年期（本案為24年）後，或會「獲准許」（on licence）形式重返社區；若被視為有犯罪風險，則可重新監禁。而終身監禁命令（whole life order）是一定在監獄度過餘生。鄒振豪曾提出化學閹割以換取較輕判刑，但被質疑是否有任何真正悔意。

愛用交友APP識人 約至豪宅飲酒作案

根據英國警方訊息，鄒鎮豪來自廣東東莞，是一名富二代，父親於國有企業工作，母親是教師，父母於國內物業不計其數。鄒自2017年9月到英國留學，最初在北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）皇后大學（Queen's University）主修機械工程，2019年起就讀於倫敦大學學院（University College London，UCL）完成碩士學位，並於2021年開始攻讀工程學博士學位。

鄒鎮豪留學期間，生活極為奢華，所住的高層豪華公寓月租約4,000英鎊（約40,126港元）。同時他為增加自己的吸引力，多次花巨額進行臉部整容，包括割雙眼皮、下巴填充脂肪、牙齒矯正，甚至植髮。

據報，鄒鎮豪喜歡用Wechat、小紅書和Bumble等網路通訊平台及交友軟體，以學習或飲酒為藉口，邀女性到他家中作客。當女受害人進入房間後，他就會給她們一種「加料」飲品，使她們在昏迷狀態下再被他上下其手，並拍攝自己強暴和性侵她們的過程。

犯罪環境、罪證曝光

在此案中，倫敦警察廳接獲一宗投訴後，對鄒鎮豪展開調查。從英國警方公布的拘捕片段可見，鄒鎮豪在開門見到英國警員時一臉茫然，警員搜屋期間，發現大量奢侈品，包括大量名牌袋、珠寶、勞力士手錶和名牌衣服，有些甚至標籤都未拆掉。

同時，警方還發現丁二醇、氯胺酮等毒品、迷姦藥、隱藏攝錄機、筆記簿電腦和手機，亦發現了受害者的珠寶和衣物等物品。受害人物品被保管在一個箱子中，並藏有9宗強暴案拍攝片段。調查人員又在鄒鎮豪的電子設備中發現數百條影片，分析後發現他犯罪地點遍佈倫敦和中國。

轉載自晴報