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《命中注定我愛你》CP 17年後再合體，46歲陳喬恩疑醫美過度，公開為靚忍痛全身插針引熱議
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《命中注定我愛你》CP 17年後再合體，46歲陳喬恩疑醫美過度，公開為靚忍痛全身插針引熱議

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾與古天樂傳緋聞、現年46歲的台灣女星陳喬恩，17年前跟男星阮經天合作經典台劇《命中注定我愛你》。近日陳喬恩及阮經天就被發現合體拍攝綜藝節目，然而有網民質疑陳喬恩醫美過度，令樣貌產生巨大變化，直呼「認唔出」。

 

　　陳喬恩與阮經天當年在《命中注定我愛你》中分別飾演男女主角「紀存希」及「陳欣怡」，劇集於2008年播出。相隔17年，近日就有網民發現兩人因錄製內地綜藝節目《你好時光》再度合體，撐傘在雨中散步，勾起不少人的回憶。而阮經天亦在Instagram上載數張幕後合照，有感而發地寫下：「謝謝我們都沒變，謝謝我們依然在跳舞。」

 

驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體 46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？

驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體 46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？

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驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體 46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？

驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體 46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？

 

　　兩人的同框畫面曝光後，隨即引起網民關注，紛紛留言「欣怡過的好我們就放心了，紀念日都快成年了哎！」、「我每年還是會回顧《命中注定我愛你》」、「怎麼可以！！！不來一首！！！《心願便利貼》和《半情歌》！！！！！」、「台偶巔峰CP合體啦！」

 

　　不過，亦有不少人認為陳喬恩的外貌與當年相差甚遠，質疑她醫美過度，直呼認唔出：「一開始的照片沒說命中注定還真認不出來」、「看起來像變了另一個人」、「下巴怪怪的」、「我還以為小天有甚麼特殊癖好和一個充氣娃娃......原來是陳喬恩啊。」

 

驚人變化｜保持美麗無所不用其極 為1事忍痛全身插針

 

　　陳喬恩多年來一直積極保養外形，她近日在社交平台上曬出一組全身扎針的照片及影片，從畫面可見，她躺在治療床上，全身都插滿密密麻麻的長針，上至頭皮、下至腳趾都沒有放過，並幽默寫下：「容嬤嬤您來吧，我是不會招的。」

 

驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體 46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？

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　　據她描述，這是一種名為「針雕」的療程，通過刺激面部穴位達到美容效果。談及體驗和感受，她就坦言「痛還是會痛的，但我是覺得可以忍耐」，並表示自己做「針雕」主要是為了調理氣血，平常大多會扎背，偶爾才扎臉順便保養，此次則是為了改善肩頸的富貴包而接受治療。

 

　　除了針灸療程，陳喬恩也曾透露自己會搭配電波拉皮來維持臉部輪廓緊緻。

 

轉載自晴報

 

Tags:#台灣#陳喬恩#阮經天#Instagram#健康問題#網絡熱話#醫美#養生#社交平台
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