63歲法籍華人富商涉詐騙柬埔寨機場被捕，港網紅女兒稱父「被綁架」引發國際關注

近日，一名法籍華人富商鄭子健（Chi Gian Cheng）在柬埔寨金邊國際機場被捕，其網紅女兒鄭芬妮（Stephanie）在網上發文求助指當地政府「綁架」父親，要求立即釋放家人。事件引起國際關注，而柬埔寨當局揭發事件另有內情，涉及巨額詐騙。

網絡熱話｜女兒稱父親於柬埔寨被「綁架」

據《柬中時報》報道，63歲法籍華人富商鄭子健（Chi Gian Cheng），於6月11日在金邊國際機場被捕，其女兒、香港社交媒體網紅鄭芬妮（Stephanie Cheng）隨後在Instagram發文指控父親遭「綁架」，並稱此為「政治打壓」，事件迅速引發輿論熱議。

鄭芬妮在6月12日的帖文中聲稱，其父原計劃與柬埔寨內政部長會面，揭發高級官員謝索通（Chea Sothun）涉嫌詐騙，卻在柬埔寨金邊機場遭人強行帶走。她有理由懷疑此為「蓄意政治行動」，目的是阻止其父揭露腐敗案，並強調父親「生命處於危險中」。

然而，柬埔寨移民局翌日（6月13日）發表聲明澄清，指鄭子健是依據金邊法院5月19日簽發的逮捕令依法拘捕，並非綁架，因他涉嫌透過假土地交易詐騙116萬美元（約904萬港元），案件已進入司法程序。

網絡熱話｜柬埔寨當局回應：勿誤導公眾

柬埔寨內政部回應稱，鄭芬妮可能對父親涉案情況不知情，呼籲她向當事人核實事實，避免在社交媒體發布不實資訊誤導公眾。發言人強調，柬埔寨司法機構依法辦事，絕不會無故拘押無辜人士。

網絡熱話｜家屬基於身體理由求保釋父親

鄭芬妮於14日再度發文，表示63歲的父親年事已高，健康狀況不佳，目前被關押在監獄，呼籲總理洪瑪奈批准保釋，以便接受適當的醫療照顧。她並代表父親向「可能受影響的人士」致歉。據悉，鄭子健持有法國護照及柬埔寨身分證，法國駐柬使館已介入提供領事協助。目前案件仍在審理中，鄭子健現時被羈押候審。

轉載自晴報