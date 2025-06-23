歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

14
八月
西九文化區戲曲中心｜西九文化區 x 香港話劇團 x 滙豐保險承諾呈獻音樂劇《大狀王》6 月中旬展開內地巡演及香港第三度公演 西九文化區戲曲中心｜西九文化區 x 香港話劇團 x 滙豐保險承諾呈獻音樂劇《大狀王》6 月中旬展開內地巡演及香港第三度公演
文化藝術 劇場
西九文化區戲曲中心｜西九文化區 x 香港話劇團 x 滙豐保險承諾呈獻音樂劇《大狀王》6 月中旬展開內...
推介度：
14/08/2025 - 24/08/2025
01
七月
沙田馬場｜「香港共慶回歸賽馬日」 7月1日在沙田馬場盛大舉行 連串精彩活動齊賀特區成立28周年 沙田馬場｜「香港共慶回歸賽馬日」 7月1日在沙田馬場盛大舉行 連串精彩活動齊賀特區成立28周年
大型盛事 節慶活動
沙田馬場｜「香港共慶回歸賽馬日」 7月1日在沙田馬場盛大舉行 連串精彩活動齊賀特區成立28周年
推介度：
01/07/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
63歲法籍華人富商涉詐騙柬埔寨機場被捕，港網紅女兒稱父「被綁架」引發國際關注
健康Tips

63歲法籍華人富商涉詐騙柬埔寨機場被捕，港網紅女兒稱父「被綁架」引發國際關注

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近日，一名法籍華人富商鄭子健（Chi Gian Cheng）在柬埔寨金邊國際機場被捕，其網紅女兒鄭芬妮（Stephanie）在網上發文求助指當地政府「綁架」父親，要求立即釋放家人。事件引起國際關注，而柬埔寨當局揭發事件另有內情，涉及巨額詐騙。

 

網絡熱話｜女兒稱父親於柬埔寨被「綁架」

 

　　據《柬中時報》報道，63歲法籍華人富商鄭子健（Chi Gian Cheng），於6月11日在金邊國際機場被捕，其女兒、香港社交媒體網紅鄭芬妮（Stephanie Cheng）隨後在Instagram發文指控父親遭「綁架」，並稱此為「政治打壓」，事件迅速引發輿論熱議。

 

網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕 港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助

網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕 港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助

網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕 港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助

網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕 港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助

網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕 港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助

網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕 港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助

網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕 港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助

網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕 港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助

 

　　鄭芬妮在6月12日的帖文中聲稱，其父原計劃與柬埔寨內政部長會面，揭發高級官員謝索通（Chea Sothun）涉嫌詐騙，卻在柬埔寨金邊機場遭人強行帶走。她有理由懷疑此為「蓄意政治行動」，目的是阻止其父揭露腐敗案，並強調父親「生命處於危險中」。

 

　　然而，柬埔寨移民局翌日（6月13日）發表聲明澄清，指鄭子健是依據金邊法院5月19日簽發的逮捕令依法拘捕，並非綁架，因他涉嫌透過假土地交易詐騙116萬美元（約904萬港元），案件已進入司法程序。

 

網絡熱話｜柬埔寨當局回應：勿誤導公眾

 

　　柬埔寨內政部回應稱，鄭芬妮可能對父親涉案情況不知情，呼籲她向當事人核實事實，避免在社交媒體發布不實資訊誤導公眾。發言人強調，柬埔寨司法機構依法辦事，絕不會無故拘押無辜人士。

 

網絡熱話｜家屬基於身體理由求保釋父親

 

　　鄭芬妮於14日再度發文，表示63歲的父親年事已高，健康狀況不佳，目前被關押在監獄，呼籲總理洪瑪奈批准保釋，以便接受適當的醫療照顧。她並代表父親向「可能受影響的人士」致歉。據悉，鄭子健持有法國護照及柬埔寨身分證，法國駐柬使館已介入提供領事協助。目前案件仍在審理中，鄭子健現時被羈押候審。

 

網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕 港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助

網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕 港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助

網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕 港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助

網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕 港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助

網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕 港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助

 

轉載自晴報

 

Tags:#詐騙#逮捕#柬埔寨#鄭子健#鄭芬妮#社交媒體網紅#綁架指控#政治打壓#柬埔寨政府#貪腐#土地詐騙#法籍華人富商
Add a comment ...Add a comment ...
金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創
更多健康解「迷」文章
金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處