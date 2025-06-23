心血管病丨63歲前亞視小生吳毅將曾險因大動脈血管撕裂變癱，醫生揭示三大高危因素

90年代「御用惡人」、現年63歲的的前亞視小生吳毅將近日於小紅書分享近況，原來他已北上投靠「好兄弟」何家勁，更於影片開首自我介紹，表示自己是工廠的送貨司機。片段曝光後，隨即引起外界關注。

吳毅將於小紅書上載以「吳毅將：我是勁家莊貨車司機」為題的影片，片中開首時，便見身穿黑色唐裝背心的他，坐在貨車的駕駛座上。他表示自己是一名司機，負責為「勁家莊」揸車送貨。吳毅將又不斷「賣花讚花香」，大讚工場出品的食物十分健康，因此即使送貨量巨大，亦覺得好開心，因為可以幫到人，認為產品性價比極高。

片段曝光後，即引起網民討論，有人恭喜他「轉行成功」，亦有人則質疑真假。不過有網民則留意到吳毅將中年發福的問題：「原來你胖了是這樣的」。

現年63歲的的前亞視小生吳毅將早前北上投靠「好兄弟」何家勁。(抖音截圖)

何家勁更專程帶吳毅將參觀自己工廠及於食堂用膳。

吳毅將於另一條影片自我介紹表示自己是勁家莊送貨司機。

吳毅將患病時十分擔憂，怕自己成為太太唐麗球負累。

吳毅將近況丨因1症狀發現患大動脈血管撕裂

吳毅過去曾接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問，回憶多年前大動脈血管撕裂發病前，其實身體曾出現一種症狀，不過當時自己並沒太在意：

「嗰陣有段時間，發現我經常做運動，點解行10分鐘都會腰痠背痛呢？之前甚麼都不知，後來檢查發現有半個腎有陰影，原來血到不了腎。因為大動脈旁邊生了一條血管，條血管愈來愈脹，就吸收咗血，無去到個腎度。」

大動脈血管撕裂丨三成機會癱瘓

吳毅將表示，當時醫生建議他進行手術，但同時向他表示，他有3成機會癱瘓，甚至死亡，令他當下十分擔憂，最主要是因為害怕成為太太唐麗球的負累：

「佢話有三成機會可能會癱、可能會死。我話如果我癱，你哋真係唔好救我，我不如走喇！生人都好過啲，傷心吓就算，如果我癱咗，佢（唐麗球）一世都陪住我，都唔知要服侍我到幾時，大家都辛苦。」

慶幸手術後，吳毅將康復進度順利，僅需服食降血壓藥，他自此亦改變飲食習慣，不吃太多肉類，連演戲及運動都要避免太出力。

大動脈血管撕裂丨3大高危因素

心臟科專科醫生高耀鈞曾接受傳媒訪問，表示解構大動脈撕裂的3大高危因素，又指如果無故出現胸痛或背痛的徵狀，便應盡快求醫。高耀鈞就表示，大動脈撕裂的成因包括血管壁變弱、壓力太大，或受先天性疾病影響導致血管較為脆弱。

他亦指出，以下3類因素有較大機會導致大動脈撕裂：

吸煙

長期高血壓且未能控制

先天性疾病導致身體結締組織較常人脆弱，如「馬氏綜合症」

資料來源：心臟科專科醫生高耀鈞

轉載自晴報