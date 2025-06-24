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荔枝過量引發「荔枝病」，嚴重可致死？症狀、禁忌與降火養陽食法全解析
養生Tips

荔枝過量引發「荔枝病」，嚴重可致死？症狀、禁忌與降火養陽食法全解析

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　早前我國廈門巿，有名6歲女童因一口氣吃下十幾顆荔枝，繼而出現嗜睡、冒冷汗等低血糖症狀。該女童送院檢查後，被診斷為「荔枝病」！？

 

食太多荔枝會誘發「荔枝病」嚴重可致死？拆解症狀及進食禁忌，推薦降火養陽食法

荔枝性溫，味甘酸，入心、脾、肝經；具補脾益肝、理氣補血、補心安神、開胃等功效，但不宜食過量。

 

食荔枝都會有病？

 

　　「荔枝病」是指因食用過量荔枝，導致身體出現低血糖腦病和低血糖昏迷的症狀，嚴重者甚至可能死亡。由於荔枝含果糖量極高，一次性吃太多荔枝會刺激人體在短時間內產生大量胰島素，降低血糖濃度。兒童由於體內自我調節能力不足，滅活胰島素的能力不足，更容易發生低血糖症，故「荔枝病」好發於4至11歲兒童群。荔枝病典型症狀有：

 

●    頭暈嗜睡；

●    異常出汗；

●    面色蒼白；

●    心慌口渴；

●    嚴重者可出現抽搐，休克或死亡。

 

甚麼體質人士不宜多吃荔枝

 

　　今年夏季，荔枝大造，紅色的外皮與晶瑩剔透的果肉，令人不知不覺大快朵頤。中醫學認為，荔枝性溫，味甘酸，入心、脾、肝經；具有補脾益肝、理氣補血、滋潤養血、補心安神、開胃益脾等功效。現代研究表示，荔枝含豐富果糖、蛋白質、脂肪、維他命、葉酸、檸檬酸、果膠和磷、鐵等。然而，「一把荔枝三把火」！荔枝一半是清泉，一半是火焰，有人食完無名火起！多食則發熱，以下人士不宜多吃：

 

●    陰虛火旺；

●    感冒或便秘實熱症；

●    糖尿病患者；

●    幼兒。

 

食太多荔枝會誘發「荔枝病」嚴重可致死？拆解症狀及進食禁忌，推薦降火養陽食法

荔枝殼性寒，煎湯服用，可解荔枝溫性。

 

換一種方法食荔枝降火又養陽

 

食太多荔枝會誘發「荔枝病」嚴重可致死？拆解症狀及進食禁忌，推薦降火養陽食法

 

　　古代民間已有用荔枝殼煎湯服用，去解荔枝溫性的做法，荔枝殼性寒可降低上火的機會。第二，先將荔枝剝皮去核，放進淡鹽水裏浸泡，泡一會就能吃了。因為鹽有清熱降火的作用，正好制約了荔枝的溫性。第三，吃荔枝配綠茶飲。綠茶性寒，有利於降低荔枝的燥熱。同時，平素體質偏寒的人士，不宜飲綠茶，難得吃荔枝時配用綠茶，可取二者之優處。另外，荔枝盛造於炎夏，所謂春夏養陽，適逢七月至八月為三伏天，故可在三伏天灸日子適當食用荔枝助陽氣。

 

Tags:#荔枝病#荔枝#中醫#低血糖腦病#低血糖昏迷#嗜睡#冒冷汗#低血糖#降火養陽#荔枝殼#鹽水#綠茶#三伏天灸
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