天瑜爸爸悼愛女10歲生忌：癌細胞擴散腦部，每月花2萬打標靶藥與最新狀況

罹患橫紋肌肉瘤的女童周天瑜懷疑因醫療事故變成植物人，延至去年心衰竭離世，其父親「天瑜爸爸」一直未有放棄為愛女討回公道，自己癌症復發仍奔波，希望有關部門能重啟調查天瑜醫療事故。昨日（23日）是天瑜10歲生忌，天瑜爸爸發文悼念愛女，亦交代自己病情。

天瑜醫療事故｜天瑜10歲生忌 兒時短片悼念愛女

天瑜爸爸今日（23日）在「天瑜醫療事故關注組」Facebook專頁發文悼念愛女，指即使愛女已離世1年多，感恩網民仍記得天瑜和收到網民祝福的短訊。天瑜爸爸亦感謝很多網民關心自己病情，惟早前進出醫院治療，身體狀況每況愈下難於逐一回覆，藉此交代病情。他指，1年前得悉癌症復發，不斷進出醫院接受治療。今年發現癌細胞擴散至腦部，醫生建議他使用一種抗體藥物複合物（又稱標靶藥的Enhertu），每3周需要注射一次。由於該藥物未獲列入藥物名冊，天瑜爸爸需要自費5至6萬一針。藥物費用過於昂貴，天瑜爸爸轉到深圳港大醫院就醫及用藥，醫藥費縮減至2萬元一個月：「雖然價錢仍算高昂，但總算比香港的便宜很多。」

天瑜醫療事故｜交代最新病情 坦言副作用極難受

天瑜爸爸用新藥大概4個月，可幸的是癌細胞受控和縮小，癌症指數亦回復正常。但標靶治療的副作用很多，他形容用藥後會出現副作用，如容易嘔吐、流鼻血、掉髮：

「最痛苦的是打針後一周，會完全沒有胃口吃東西，而且會像懷孕時期的婦女那樣，對氣味特別敏感，聞到肉味會很難受，如果聞到燒烤、火鍋，薑、葱、蒜頭，甚至乎洗衣液之類的氣味，就馬上覺得嘔心想吐。

天瑜醫療事故｜須終身每月自費2萬打標靶藥延命

除了難受的副作用外，醫生亦指用藥只是權宜之計，藥效只暫時幫助控制癌細胞，不能夠將它完全消滅，故此需要終身使用，不能夠停藥，「直到藥物沒效果為止」。天瑜爸爸亦表示仍會堅持為天瑜追討公道，感恩網民、陳凱欣議員和陸偉雄大律師的幫助和關心。

天瑜爸爸在2023年確診惡性肌肉瘤。為追討愛女醫療事故一事，天瑜爸爸在3月開記者會，期間透露去年6月時發現癌症復發，癌細胞由左肺葉擴散至右肺葉，今年則擴散至腦部，現時腦內有3粒瘤，需依靠昂貴的標靶藥物治療，單是醫療費用，一個月要2萬元，經濟負擔大。

據悉，周天瑜患惡性腫瘤「橫紋肌肉瘤」，在2020年於瑪麗醫院進行手術期間，因延誤輸血48分鐘，事後變為植物人。至去年3月初，8歲的小天瑜因身體多種器官衰竭離世，而天瑜爸爸亦證實癌症復發，惟一直堅持為女兒的醫療事故尋求公道，從未放棄。

轉載自晴報