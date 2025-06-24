小時候被媽媽嫌醜，49歲舒淇素顏露面震驚網民，保養秘方曝光

台灣「性感女神」舒淇出道多年，憑演技及美貌令她擁有很多粉絲，49歲的她近年熱衷於社交平台上分享生活日常，日為她於社交平台分享妝前保養影片，影片中以「師奶look」示人的她，素顏模樣再次引起粉絲驚歎。

49歲女神舒淇平日經常於社交平台分享近況，一向也是「零偶包」，之前亦曾多次素顏出鏡，出道多年外表仍如初出道時變化不大，令不少網民大讚她保養得宜。雖然容貌備受推崇，但舒淇過去曾透露指自己小時因頭髮自然捲曲、加上五官也不標致，從小被媽媽嫌太醜，令她在幼年時已培養出了一顆「強大的心臟」，不會太計較外表。

凍齡女星｜全素顏上鏡狀態震驚網民 舒淇保養秘方曝光

如今舒淇被公認為「性感女神」，亦不吝惜分享自己的保養秘訣，日前她於小紅書分享妝前保養的影片，身穿普通家居服、全部頭髮隨意盤起再度以素顏出鏡。

只見她以保養品塗抹臉部時，不停用力拍打加快吸收，又不停提拉眼尾及下顎線，用力程度連面容也擠壓起來，她笑指：「妝前打底就是這麼粗暴 」，膚質光滑有彈性的她，只是眼周略有細紋與暗沉，獲不少粉絲大讚：「皮膚這麼好，化妝只是錦上添花而已！」

同場加映｜5大抗衰老食物

想要延長年輕狀態，生活及飲食方面調理皆不可缺，食品專家Phil Bianchi推介5種可有助抗衰老的食物及飲品，強調這些食物分別具有抗炎、降低血管疾病，以及減少皮膚老化等風險，經常食用甚至可以「讓時間倒流」、「令人看起來年輕10歲」：

5大抗衰老食物

1. 特級初榨橄欖油

降低壞膽固醇、中風風險和高血壓，內含單元不飽和脂肪，有助抗炎及減少皮膚老化。

2. 綠茶

富含維生素B2及抗氧化劑，有助於緊緻肌膚、預防細紋或皺紋。

3. 黑朱古力

有助降低血壓、膽固醇水平、減少炎症、促進皮膚血液循環、長時間保持皮膚水分；內含黃烷醇，有助保護皮膚免受陽光傷害，減少由陽光照射而誘發皺紋。

4. 石榴

富含多種健康營養素及，抗氧化劑有助減少陽光傷害及皮膚色斑、保護膠原蛋白。

5. 西瓜

有助皮膚補水，另外含有富含維他命A、B及C。

資料來源：食品專家Phil Bianchi

同場加映｜6種常見初老症狀+對應營養補充

年過30歲，不少人都會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

6種常見初老症 + 對應營養補充

1. 記憶衰退

補充卵磷脂及魚油

2. 排便不順

補充纖維、好油脂和水分

3. 免疫力下降

補充優質蛋白質、鋅和植化素

4. 關節不順

補充魚油和葡萄糖胺

5. 腰痠背痛

補充鈣質、鎂和維他命D

6. 代謝變差

補充維他命B群、維他命C、多喝水

資料來源：高敏敏 營養師

資料來源：小紅書@舒淇

轉載自晴報