62歲李連杰12年前確診甲亢老態盡現，坦言曾患自閉症靠一件事走出困境

有「功夫皇帝」之稱的國際武打巨星、金像影帝李連杰健康狀況一直備受外界關注，甚至屢傳死訊。他近日就在網上分享影片，自爆一度患上自閉症，後來靠做1件事成功走出困境。

現年62歲的李連杰自2013年確診甲狀腺機能亢進後便大幅減產、處於「半退休」狀態，更不時被拍到老態盡現的照片，健康情況惹人擔憂；不過從他的社交平台可見，他近年精神狀態不俗，潛心禮佛之餘，更曾帶兩位女兒一同到拉薩朝聖。早前李連杰進駐短影音平台抖音，並上載多段影片，隨即吸引大量粉絲關注。

近日他就在其中一段新影片中鼓起勇氣自爆，表示自己患有輕微自閉，並且是在成名之後才患病：「有沒有嚴重到病的狀態我也不知道，但肯定有一種心理的（問題），簡單的疾病是有的。」對於患病的原因，李連杰坦言自己較早出名，成為影視紅星之後便失去自我、時刻活在大眾的視線中；他只要在有人的地方出現就會受到關注，會被人圍著索取簽名和合照，而且不能拒絕，必須微笑面對，否則會讓人覺得不禮貌、不尊重人。久而久之，他開始變得極度抗拒人群，甚至不願意接受媒體訪問，

反正有聚眾的地方，除了拍戲以外，我都不肯去，我都不想做，所以自閉蠻嚴重的。

李連杰早年病重，病容嚇人。（微博圖片）

李連杰早年病重，外貌極蒼老。（IG圖片）

李連杰不時被拍到老態盡現的照片，健康情況惹人擔憂。

李連杰近年潛心禮佛，休養後氣色明顯好轉。（IG圖片)

李連杰休養後氣色明顯好轉，更帶兩位女兒一同到拉薩朝聖。（IG圖片)

李連杰偶爾更新社交平台。（IG圖片)

李連杰早前出席飯局，可見精神不俗。（微博圖片)

李連杰早前進駐抖音，近日上載影片自爆患自閉症。（微博圖片)

至於如何走出困境，他就指當時是通過做慈善自救。（影片截圖)

他憶述當初設立基金後四處求人幫助，直言並非扮可憐。（影片截圖）

至於之後如何走出當時的困境，李連杰就指，其自救方法是做慈善，並因此創立「壹基金」。他認為，自己選擇做慈善並非為了得到甚麼，而是覺得要為社會做些甚麼，也因此必須學會跟別人溝通：

我必須走到那說『求求你幫忙』、『我們要做這個事』，所以那個時候求了所有演藝界的朋友，體育界的、我不認識的......那個時候就沒有了小我的那種掙扎，我覺得應當去做這個事情。

他憶述，自己當初四處求人幫忙，求助認識和不認識的企業家、明星和體育運動員等，包括姚明和劉翔亦是他親自聯絡。談到這段經歷，他表示：「很多人說李連杰是裝孫子（扮可憐），我說不是裝孫子，我是真孫子，真的是跟孫子似的到處以這種心態去求人。」

而慈善事業也令他逐漸改變，從最初的自我封閉變得願意在公眾場合站出來聊天講話，

有時候在想，幫助他人的時候是不是也幫助了自己，走向了一個更加自我開放、願意和他人溝通的一個，活生生的人。

李連杰指，如今他的自閉症狀已愈來愈少，前段時間甚至能在女兒陪同下坐在上海的馬路邊喝咖啡，笑言：「我以前哪夠膽一個人坐在馬路邊上，在一個熱鬧的市區喝杯咖啡、看人走來走去，我根本沒那個勇氣，所以我也一直在學習和成長。」

李連杰在1988年因拍電影《龍在天涯》與片中女主角利智結緣並相戀。

李連杰與現任妻子利智。

李連杰與現任妻子利智。（IG圖片）

李連杰與現任妻子利智及兩個女兒。（IG圖片）

李連杰巔峰狀態幾乎稱霸一眾武打明星。（網上圖片)

李連杰巔峰狀態幾乎稱霸一眾武打明星。（資料庫圖片)

李連杰巔峰狀態幾乎稱霸一眾武打明星。（網上圖片)

李連杰與成龍。（IG圖片)

李連杰巔峰狀態幾乎稱霸一眾武打明星。（微博圖片)

同場加映｜甲狀腺機能亢進症6大常見病徵

甲狀腺是人體重要器官，它位於頸部，喉嚨以下，它所分泌的甲狀腺素，對心跳血壓、消化功能、能量代謝、腦部發育、骨骼健康和肌肉控制等過程中都起著重要作用。內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業早前接受訪問表示，甲狀腺機能亢進症常見於年輕女性，以20、30歲為主，患者體內會分泌過多甲狀腺荷爾蒙，引致以下6大常見病徵：

體內分泌過多甲狀腺荷爾蒙，加快新陳代謝，令體重急劇下降

心跳加速

排便增加，大便多呈稀爛

眼球後組織腫脹，令眼球被推前，呈現「凸眼」

嚴重者會因眼皮不能緊閉，致眼角膜乾澀痛楚，或損視力

部分人眼球郁動會受制，易影響視野

資料來源：內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業

3大預防法

保持均衡飲食

注意碘質吸收，不能過多或過少；參考世衞文獻，建議健康成年人每日碘攝入量不超過1000微克

資料來源：消費者委員會

浸大中醫藥學院於2013年5月至2017年4月期間，觀察了115個甲亢病例。當中：

85%有頸腫徵狀

24%有眼凸問題

另其他徵狀如：雙手抖震、心跳加速、體重急劇下降、肚瀉

而病例中，男性佔17%，女性則佔83%。結果顯示，家族遺傳與情緒影響為發病兩大主因，分別為41%及63%，30至40歲處於生育年齡的職業女性發病率較高。

治療方法

外科專科醫生何柏堅曾接受《經濟日報》指，甲亢可以用藥物控制，接近9成患者能於服藥9至18個月後有效控制甲亢水平，然而當中有50%機會有復發的可能。若服藥情況不理想，患者可選擇以微創技術進行全甲狀腺割除手術，或是由腫瘤科醫生按病人情況處方碘水，給病人服用治療。

轉載自香港經濟日報