夏至來臨！消暑素食譜推薦：蓮藕栗子冬瓜湯

一年有四「至」：春至、夏至、秋至和冬至。「至」在這裏，大概是極至的意思。以過去的周六是「夏至」為例，這天以後，據說白天日照到來全年的「極至」，這天過後，日照時間會慢慢的減少，夜晚的時間會漸漸增長。雖說不代表說，天氣會變清涼，但會逐漸發現天變黑的時間提早了。

走過菜市場，不難發現水果攤，正販賣著時令的荔枝，這就是夏至帶給我們的。荔枝，能促進新陳代謝，補血益氣，可是所謂「一顆荔枝，三把火」， 由於它的熱量和甜度滿高的，因此不宜吃太多。這個天時暑熱的時分，不只是荔枝，還有蓮子，亦是時令的食材。

要說消暑，不得不提到冬瓜吧？！一碗清甜的冬瓜湯，一杯冰涼的冬瓜茶，成為夏至不能不喝的消暑飲料。炎熱的天氣，汗流如泉，令身體容易缺水，如果來不及喝水，不單止口渴，還會感到份外的疲憊。這個時候，喝肉厚多汁的冬瓜弄出來的湯水和飲料的話，清爽之餘，更能解生津止渴，難怪成為媽媽在夏天，尤其夏至過後，必備的時令食材之一。

蓮藕栗子冬瓜湯（2人份）

時間：1小時30分鐘

材料：

冬瓜 250克／乾冬菇 8粒／蓮藕 1節／栗子 1飯碗／乾蓮子 2湯匙／乾百合 2湯匙／南北杏 1湯匙／果皮（陳皮）1塊

調味：

鹽 1.5茶匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／水果刀／煮鍋／湯匙／茶匙／湯碗／飯碗／木舀

步驟：

1. 用熱水浸泡蓮子、乾百合、南北杏和果皮（陳皮）10分鐘（如圖），然後清洗乾淨，待用。

2. 也用熱水浸泡乾冬菇10分鐘（如圖），沖洗後，然後切去菇蒂的尾部，再切成粒（丁，如圖）。

3. 用熱水浸泡連殼的栗子，用水果刀將殼和皮剝丟，保留栗子肉，加以沖洗。

4. 清洗冬瓜，切去皮和籽，再切成粒（丁，如圖）。

5. 刨走蓮藕的皮，切去頭尾，清洗後，切成小塊（如圖）。

6. 倒入4湯碗的清水和果皮於煮鍋之中，以中火煮沸。

7. 加入所有食材，蓋上鍋蓋，以中大火煮15分鐘。然後，調到中火，煮45分鐘。

8. 最後，加入鹽巴調味便可。

筆記：

1. 冬瓜有豐富的維生素C、B，能加強免疫力的營養。

2. 蓮藕的維生素C，不單有抗氧化的效果，亦有助增強免疫力。

3. 栗子的維生素C含量高，可以加強人體的免疫力。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 陳皮健脾開胃、化痰止咳、養肝養心，能提升人體的免疫力。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。