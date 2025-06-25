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88歲唐佳墮樓亡，傳愛妻雪妮患胰臟癌，曾透露鬱悶心情盼共赴黃泉
健康Tips

88歲唐佳墮樓亡，傳愛妻雪妮患胰臟癌，曾透露鬱悶心情盼共赴黃泉

健康解「迷」
健康解「迷」

　　雪妮老公唐佳於23日在佐敦住處墮樓輕生，身首異處當場死亡，享年88歲。唐佳生前疑因為太太雪妮罹患胰臟癌，需長期住院而心情鬱悶，消息指他過去曾透露「想和妻子共赴黃泉」的念頭。

 

唐佳逝世｜雪妮唐佳去年8月最後露面

 

　　去年8月，網上流傳雪妮和老公唐佳與「牛咁眼」陳國權、足球評述員何鑑江等人聚會的相片，兩人和一眾老友會面合照面露笑容。這是二人最後一次合體公開露面，相中唐佳豎起手指公，顯得心情不錯。而身旁的雪妮一頭白髮，但面露慈祥笑容，精神狀態不俗，似乎享受目前的退休生活。

 

雪妮丈夫唐佳逝世｜唐佳墮樓亡傳盼與妻雪妮同死 最後露面1動作證心情佳 15歲入行成張徹御用武指

唐佳雪妮去年8月最後露面於朋友聚會。（Facebook圖片）

 

唐佳逝世｜城中模範夫妻 「愛妻號」當之無愧

 

　　當年身為武師的唐佳與雪妮交往，後來二人奉子成婚再移居加拿大，兩人育有兩子，一家四口幸福生活，直到兒子長大後，雪妮決定復出演員。唐佳因為雪妮耳疾，經常陪伴在側，以防在工作期間雪妮聽不到對方叫喚自己，唐佳都能夠為太太解釋，是名副其實是稱職的「跟得老公、保鏢和阿四」。

 

雪妮丈夫唐佳逝世｜唐佳墮樓亡傳盼與妻雪妮同死 最後露面1動作證心情佳 15歲入行成張徹御用武指

雪妮丈夫唐佳逝世｜唐佳墮樓亡傳盼與妻雪妮同死 最後露面1動作證心情佳 15歲入行成張徹御用武指

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雪妮丈夫唐佳逝世｜唐佳墮樓亡傳盼與妻雪妮同死 最後露面1動作證心情佳 15歲入行成張徹御用武指

 

　　雪妮坦言直認自己性格十分野蠻，結婚多年與唐佳有不少爭拗，但每次二人爭拗時唐佳都會讓步，是名副其實的「愛妻號」。

 

唐佳逝世｜為名導楚原愛將 曾任武師執導著名功夫片

 

　　香港著名武術指導唐佳曾任邵氏電影公司的武術指導，師承北派武術名家袁小田的他，與劉家良同為導演張徹的御用武術指導，二人在1960至70年代參與不少香港武俠片的製作。

 

　　1975年後，劉家良轉型導演後，唐佳繼續在邵氏擔任武指，尤其與導演楚原合作無間，兩人合作出品不少出色武打片，如《天涯明月刀》，裏面的360度旋轉的獨特兵刃，連原著作者古龍都為之驚嘆。唐佳的創意武打設計，為古龍筆下的江湖世界賦予了鮮活的影像生命力。

 

雪妮丈夫唐佳逝世｜唐佳墮樓亡傳盼與妻雪妮同死 最後露面1動作證心情佳 15歲入行成張徹御用武指

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雪妮丈夫唐佳逝世｜唐佳墮樓亡傳盼與妻雪妮同死 最後露面1動作證心情佳 15歲入行成張徹御用武指

 

　　1980年代，唐佳轉戰導演工作，執導了《少林傳人》、《三闖少林》與《洪拳大師》3部功夫片，展現其對傳統武術的深刻理解與創新演繹。其後他加入TVB擔任武術指導，將多年電影經驗帶入電視劇製作。1980年代末移民加拿大，後因家人適應問題而返港，見證了香港影視業數十年的興衰變遷。

 

轉載自晴報

 

Tags:#武術#電影#導演#胰臟癌#健康問題#健康養生#癌症
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