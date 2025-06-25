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TVB綠葉雪妮丈夫唐佳墮樓身亡，享年88歲，傳愛妻患胰臟癌疑情緒低落輕生
健康Tips

TVB綠葉雪妮丈夫唐佳墮樓身亡，享年88歲，傳愛妻患胰臟癌疑情緒低落輕生

健康解「迷」
健康解「迷」

　　79歲的前TVB綠葉雪妮丈夫唐佳昨日被發現於佐敦墮樓身亡。據傳愛妻雪妮早前確診患上胰臟癌，需要長居醫院接受治療，曾向兒子透露情緒低落，懷疑因此尋短。雪妮與唐佳兩人結婚半世紀，兩人婚後一直非常恩愛，是圈中有名的模範夫婦。

 

　　香港著名武術指導唐佳於6月23日下午5時許，被發現於佐敦柯士甸道與松山道交界從高處墮樓身亡，享年88歲。警方接獲司機報案到場，發現唐佳撞及路邊指示牌後身首異處，當場死亡，現場遺留大灘血跡並波及一輛私家車。據調查，唐佳與79歲妻子雪妮、兒子同住附近單位，現場未檢獲遺書，初步研判其因妻子長期患癌住院情緒低落而輕生。  

 

雪妮丈夫唐佳逝世｜雪妮丈夫唐佳墮樓亡  圈中模範夫妻恩愛半世紀  傳雪妮患胰臟癌留醫 唐佳透露不開心

雪妮丈夫唐佳逝世｜雪妮丈夫唐佳墮樓亡  圈中模範夫妻恩愛半世紀  傳雪妮患胰臟癌留醫 唐佳透露不開心

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雪妮丈夫唐佳逝世｜雪妮患胰臟癌住院 唐佳曾訴苦「盼同死」

 

　　唐佳與雪妮是圈內公認「模範夫妻」，近期雪妮因罹患胰臟癌需長居醫院治療，唐佳疑不堪妻子病痛折磨，曾向家人透露不開心，甚至表達「希望與太太一同離世」的念頭。據悉他原定於23日計劃前往律師樓立遺囑，未料出發前墮樓，武師公會會長錢嘉樂回應稱將協助家屬，好友胡楓聞訊錯愕：「我們幾十年朋友，近年少聯絡，為何會這樣？」  

 

雪妮丈夫唐佳逝世｜「跟得老公」半世紀 片場送湯成佳話

 

　　雪妮為1960年代粵語片當家武打女星，以《女黑俠木蘭花》成名，婚後為家庭息影，1997年復出加入TVB至2020年退休；晚年她受遺傳性耳骨硬化症困擾，雙耳需戴助聽器，唐佳成其「人肉翻譯機」，在嘈雜環境代為溝通。

 

　　期間唐佳形影不離陪伴開工，自嘲身兼「保鑣、經理人、阿四」三職，每日煲愛心靚湯照料妻子，雪妮曾坦言自己性格強勢，爭執時丈夫總主動退讓，鶼鰈情深。2020年雪妮因聽力惡化及跌倒受傷退休，唐佳亦減少公開露面專心照料，兩人最後公開露面為去年8月與友人茶聚。

 

雪妮丈夫唐佳逝世｜雪妮丈夫唐佳墮樓亡  圈中模範夫妻恩愛半世紀  傳雪妮患胰臟癌留醫 唐佳透露不開心

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雪妮丈夫唐佳逝世｜武指生涯鑄經典 《青蛇》板凳陣驚艷影壇

 

　　唐佳原名黃唐，1937年於澳門出生，15歲隨師傅袁小田習藝。1960年代與劉家良同為導演張徹御用武指，合作《南龍北鳳》《如來神掌》系列；後為楚原設計古龍武俠片動作，如《天涯明月刀》中傅紅雪360度旋轉刀技，令原著作家古龍驚歎；1980年代執導《少林傳人》《三闖少林》《洪拳大師》，其中《三闖少林》「大刀陣」「板凳陣」被譽武俠經典。唐佳1980年代末曾移民加拿大，因家人不適應於1990年代返港，1993年受徐克邀請出任《青蛇》武指後淡出影壇。

 

同場加映｜醫生拆解胰臟癌3大先兆

 

　　台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘表示，胰臟癌常見3大症狀，包括血糖上升、體溫升高與血脂降低。他解釋，血糖上升其實是胰臟癌常見症狀之一；體溫升高是因為癌細胞開始要出現的時候，會燃燒人體皮下脂肪，這時人體溫度就會上升；而血脂降低，是因為癌症會造成腸道吸收變差，所以膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂等血脂會下降。

 

胰臟癌3大先兆

 

● 血糖上升

● 血脂降低

● 體溫升高

 

資料來源：台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘

 

同場加映｜8大高危族群

 

　　台灣整合醫學科醫生方冠傑指以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

 

胰臟癌8大高危族群

 

1. 年紀大

2. 有家族癌症病史

3. 肥胖／缺乏運動者

4. 抽菸酗酒者

5. 糖尿病

6. 胰臟結構異常者

7. 工作常接觸某些化學物質者

8. 反覆胰臟炎者

 

資料來源：台灣整合醫學科醫生方冠傑

 

轉載自晴報

 

Tags:#癌症#胰臟癌#醫生#香港#健康問題#結婚
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