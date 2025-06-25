港女花800港元看中醫，疑為20元淘寶藥投訴退款，對方處理引發不滿

有本港女網民，近日於網上發文分享看中醫的不快經驗，指早前以$5,100於九龍灣一間中醫診所針灸，其中$800是支付醫師處方的藥物費用，只是她後來卻於淘寶網上，發現非常相似的藥款，而售價僅售$20。她於是與診所職員反映，並希望退款，最終對方處理手法卻令她非常不滿。

港女付$800疑收$20淘寶藥

女事主早前於Threads發帖表示，於6月3日光顧了九龍灣一間中醫診所作針灸療程，收費$5,100，當中$800是藥費，有2盒藥，但她留意到藥盒上有簡體字，於是上網搜尋，竟於淘寶網站發現非常相似的藥物，但後者價錢只是$20：「發現盒上面有簡體字，咁我就上淘寶搵下點知真係搵到仲要$20。成分同左下角Logo係一模一樣。」

中醫診所職員回應

女事主於是向中醫診所職員投訴反映，對方於電話用文字回覆稱：「剛剛問了醫師回覆，佢話今日心緒不寧，畀錯咗。」

儘管職員一開始表示，退錢是沒有問題的，但後來又改為「賣慘」指老闆「Cancer」，惟見女事主堅持退款，態度亦開始惡劣：「我堅持要退錢，而佢哋個態度開始亂嚟，仲錄音講『你係高尚人咁樣話我啊』，『我打份工唔係畀你X』，『點解你可以咁樣嘅』。」

女事主與診所老闆交涉

女事主其後又公開與診所老闆的對話截圖，2人對話中，診所老闆同意退回$800給女事主，但卻要求原先送贈的$4800豐胸療程要「補返錢」，指「我冇應承過要送豐胸畀你」。女事主隨即用文字反駁「我冇叫佢（指醫師）送。」，並稱：「撇開藥呢件事講，你哋嘅態度係咪都有啲問題呢？」

診所老闆繼續表示藥物來自本港藥廠，絕非大陸貨，形容自己「行得正企得正」：「我哋喺香港藥廠拎嘅貨，唔係大陸貨。有證據證明喺香港藥廠，淨係醫生先可以買嘅。要唔要報警？我同你屋企人一齊去，睇吓邊個錯。」

女事主於文末交代結局，表示對方出示到藥物從香港購買證明，所以已放棄退錢，惟對對方態度非常不滿：「其實到後面我已經放棄叫佢哋退錢，始終佢哋都真係攞咗證據畀我睇個藥係喺香港攞。但個態度真係令到我好唔舒服。話晒我都喺舖頭消費咗成$5000，都唔係一筆細數。我自問態度並冇問題，況且我係消費者。作為商家咁嘅態度真係正常咩？」

轉載自晴報