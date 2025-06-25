肺癌 │ 年輕媽媽煮飯從不做這件事，咳嗽半年終確診末期肺癌

日常生活習慣分分鐘惹癌上身！台灣一位年輕媽媽為了照顧孩子的感受，煮飯時從來不做1個舉動，結果咳嗽半年。後來求醫才發現已患上末期肺癌，令她十分崩潰。

台灣林口長庚醫院血液腫瘤科醫生廖繼鼎，日前在YouTube頻道「出神入化廖醫師」上載影片，指出不少人至今仍對肺癌有錯誤的觀念，認為不吸煙就不會患肺癌、肺癌是老人病等，而這些謬誤有可能正在害死身邊的人。

他引述當地衛福部統計數據，指出一半以上的肺癌患者都沒有吸過煙，其中女性更高達9成以上；他解釋，這些人實際上是被日常所忽略的風險慢慢拖累，例如廚房油煙、PM2.5、家中通風不良、家族基因背景等，而這些因素就像「無聲的毒氣」，日復一日侵蝕肺部健康。

廖繼鼎又分享一宗病例，表示一位年輕的媽媽為了照顧孩子感受，擔心吵到孩子，所以平日煮飯炒菜時從來不開抽油煙機，結果持續咳嗽半年，求醫後證實罹患末期肺癌。該名媽媽得知消息後頓時崩潰，在診間痛哭：「我只是想當個好媽媽，怎麼會這樣？」

對此他就特別提醒，肺癌最可怕之處在於早期症狀並不明顯，往往等到出現咳嗽、呼吸困難等症狀時，已經進展到第3或第4期。他又建議以下5類高風險人士，應定期進行低劑量電腦斷層檢查：

50歲以上

有肺癌家族病史

長期處於油煙環境

曝露於空氣污染環境

曾吸煙或長期吸二手煙者

廖繼鼎表示，科學研究已證實高風險族群若能定期接受低劑量電腦斷層檢查，可降低20%的肺癌死亡風險，因此呼籲市民切勿等到出現症狀才就醫，盡早發現才能及時得到治療。

肺癌｜是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

肺癌常見6大症狀

1.發現自己嚴重久咳不癒

2.常常覺得喘不過氣

3.咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4.肺部反覆感染難根治

5.深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6.聲音沙啞

資料來源：外科專科醫生白映俞

40歲以上男性屬高危

肺癌當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

1.吸入二手煙

香煙對健康危害很大，即使是吸入二手煙，當中至少有70種以上的化學物質會致癌。

2.氡氣

這是一種無色、無味、但有放射性的氣體，普通存在於岩石與士壤內。如果用了有這氣體的建築材料，會影響肺癌的發生。

3.空氣污染

若每天呼吸的空氣裹參雜濃度愈高的PM2.5，肺部健康極受影響。

4.工作時暴露化學物質

砷、石棉、鎘、煤、鎳等化學物質有礙於肺部健康。

資料來源：外科專科醫生白映俞

基因突變成非吸煙患者病發原因

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是愈來愈多。

李醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲，「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

同場加映｜烹飪4招避免油煙傷害

1.絕不高溫爆香食物

2.採用低溫烹調

3.每煮完一道菜，將廚具清洗乾淨

4.使用抽油煙機

資料來源：台灣臨床毒物科護理師譚敦慈



