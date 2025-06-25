夏天養生 │ 夏至陽盛轉陰，補養陽氣為秋冬做準備！推介南瓜淮山湯補脾腎

「天氣炎熱，有時胃口都不大好。」Janice說。

「夏至是一陰初生，由陽盛轉為陰生。夏至日就是陽達到最高點，由此陰陽轉化的時刻。夏至節氣共有十五天，這時陰氣慢慢出來。正是我們調養的好時機。」我說。

「如何調養？」Janice問。

「我們不要錯過夏日的太陽。夏天理應出汗，出汗排寒。就好像我們會定時收拾家中雜物，把沒用的、破爛的東西除掉。『正氣存內，邪不可干』，把體內垃圾排掉，然後趁這個時候調養身體。我們把家中的垃圾拋棄後，就要維修一下家中破損的地方。所以夏天一方面出汗，一方面要提高身體的正氣，達到防病治病的作用。」我說。

「夏日炎炎，我最愛吃西瓜。可以嗎？」Janice問。

「西瓜是消暑佳品。可是都巿人常常在冷氣房內，沒有曬太陽，就算外面天氣炎熱，比較少機會中暑。西瓜性寒、味甘，能清熱解暑止渴。若我們躲在冷氣房吃西瓜，反而容易傷陽氣。」我說。

「那麼吃甚麼才好？」Janice問。

「如果我們趁夏天多曬太陽，西瓜可以吃呀。當然也要小心中暑，正午時陽光猛烈，可在善用樹蔭乘涼。《黃帝內經》有『春夏養陽，秋冬養陰』。我們利用好夏至時節，扶持陽氣，正正順應自然，順勢而為。『順』著自然養生，事半功倍。

如果沒有明顯的受暑情況，夏日我們都可補脾腎。南瓜性溫、味甘，入脾、胃，能潤肺益氣。淮山有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。栗子能補腎，有養胃健脾、補腎壯腰的功效。

夏天少不免要去濕。粟米健脾和胃，補虛損，除煩止渴，通利小便。之前談過粟米鬚有利水消腫、平肝利膽的功效，所以煲湯時可以保留。

這次特別談談南瓜籽。很多時我們煲湯都會去掉南瓜籽。我發現南瓜籽很有益處，南瓜籽性平、偏溫、味甘，無毒，入脾、胃、大腸經，具解毒殺蟲、補脾益氣、消腫止痛、降糖止渴、潤肺燥等作用。所以煲湯時不要浪費，南瓜籽和南瓜一起煮。這些材料都可作為夏日保健湯水的選擇。」我說。

「食物真的一點也不用浪費。」Janice說。

「好好善用夏日出汗排寒，給身體補養陽氣，化掉寒濕，改善虛寒體質，為冬天做好預備。」我說。

南瓜淮山湯

材料（4人分量）︰

南瓜半個、淮山1兩、栗子10粒、生薑2片、粟米1條

製作方法︰

1. 南瓜切塊留籽。

2. 粟米去皮切塊留鬚。

3. 所有材料加水2公升，大火煲滾後改細火再煲1小時。

4. 最後加少許天然鹽。