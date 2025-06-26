蔬果安全 │ 2025年美國最髒及最乾淨蔬果排行榜！專家警告常食殘留農藥蔬菜可能增加癌症和糖尿風險

農藥無色無味，即使已仔細清洗，但仍然難以分辨是否乾淨。美國環境工作組織（EWG）日前公布「2025年最髒及最乾淨蔬果」排行榜，分別列出農藥含量「最骯髒」及「最乾淨」的蔬果名單，其中大部分蔬果皆是平日常見蔬菜，榜首更是一款港人常吃的補鐵蔬菜。

美國環境工作組織（EWG）在本年6月11日公布最新「2025年農產品農藥購物指南」（EWG's 2025 Shopper's Guide to Pesticides in Produce），調查結果發現大部分水果和蔬菜中仍殘留多種農藥，這些化學物質可能會導致荷爾蒙失調、損害神經系統、生殖系統等健康問題。

有研究指出，殘留高劑量農藥的水果和蔬菜，可能會降低蔬果本身對心血管疾病或死亡風險的保護作用，甚至會影響生育能力，誘發癌症及糖尿病風險，絕對不容忽視。

2025最污糟蔬果排行榜｜12種最多農藥蔬果清單一覽

組織評估了美國農業部 （USDA）對47種水果和蔬菜的檢測數據，抽取共53,692個樣本，並於測試前進行去皮、擦洗和清洗步驟，結果仍於樣本中發現約265種農藥，當中將殘留農藥最多的12種蔬果、最少的15種蔬果作出排名，其中薯仔、蘋果、藍莓、士多啤梨等統統上榜；製作沙律常用的羽衣甘藍、寬葉羽衣甘藍和芥菜更位列第3位：

2025最污糟蔬果排行榜｜第12位：薯仔

2025最污糟蔬果排行榜｜第11位：藍莓

2025最污糟蔬果排行榜｜第10位：黑莓

2025最污糟蔬果排行榜｜第9位：蘋果

2025最污糟蔬果排行榜｜第8位：啤梨

2025最污糟蔬果排行榜｜第7位：油桃（桃駁李）

2025最污糟蔬果排行榜｜第6位：車厘子

2025最污糟蔬果排行榜｜第5位：桃

2025最污糟蔬果排行榜｜第4位：提子

2025最污糟蔬果排行榜｜第3位：羽衣甘藍、寬葉羽衣甘藍和芥菜

2025最污糟蔬果排行榜｜第2位：士多啤梨

2025最污糟蔬果排行榜｜第1位：菠菜

2025最乾淨蔬果排行榜｜15種最少農藥蔬果清單一覽

除了最多農藥蔬果，組織亦列出以下15種農藥含量較少、毒性較低的蔬果，其中6成幾乎無農藥殘留，只有16%含有2種或以上農藥的殘留、前6位蔬果中，沒有一款樣本含3種以上農藥殘留。

2025最少農藥蔬果排行榜｜第15位：奇異果

2025最少農藥蔬果排行榜｜第14位：菇

2025最少農藥蔬果排行榜｜第13位：紅蘿蔔

2025最少農藥蔬果排行榜｜第12位：芒果

2025最少農藥蔬果排行榜｜第11位：香蕉

2025最少農藥蔬果排行榜｜第10位：椰菜花

2025最少農藥蔬果排行榜｜第9位：西瓜

2025最少農藥蔬果排行榜｜第8位：椰菜

2025最少農藥蔬果排行榜｜第7位：蘆筍

2025最少農藥蔬果排行榜｜第6位：青豆（冷凍）

2025最少農藥蔬果排行榜｜第5位：洋葱

2025最少農藥蔬果排行榜｜第4位：木瓜

2025最少農藥蔬果排行榜｜第3位：牛油果

2025最少農藥蔬果排行榜｜第2位：甜粟米（新鮮和冷凍）

2025最少農藥蔬果排行榜｜第1位：鳳梨

同場加映｜殘留農藥或可致癌

日本交流協會於2022年起向食藥署申請放寬「氟尼胺」和「克凡派」兩款農藥殘留限制，兩者皆為日本士多啤梨上常見的農藥。到底它們對人體有何危害？台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾受訪表示，克凡派（Chlorfenapyr）屬於接觸型殺蟲劑，毒性中等，動物實驗中發現會增加癌症風險，但在人體上並沒有致癌證據；其ADI（一日可接受攝取量）為0.03mg/kg，表示體重60公斤的成人，每日攝取量上限為1.8毫克。

顏宗海指，臨床上偶爾會遇到克凡派中毒事件，但多為蓄意服用導致，一般人正常飲食中無法攝取過量。據國際期刊介紹，克凡派的臨床中毒症狀有高燒、神經毒性、呼吸衰竭、休克，嚴重則有死亡風險。

另一方面，氟尼胺（Flonicamid）則是一種系統型的殺蟲劑，屬於低毒性，動物實驗證實會增加癌症風險，但同樣在人體未有致癌證據；其ADI 為0.07mg／kg，表示體重60公斤的成人，每日攝取量上限為4.2毫克。

同場加映｜農夫傳授正確洗菜法

本港歐羅有機農場負責人黃如榮曾接受訪問時表示，蔬菜出現幼蟲是十分普遍，番茄、苦瓜、芥菜、白菜、椰菜花及西蘭花為最常出現菜蟲的蔬菜。其中西蘭花「窿窿罅罅」較多，是眾多蔬菜中最易有蟲，因此他建議清洗時把葉摘開後，將西蘭花切細，並用清水沖洗浸泡長時間，「過多兩轉水」，確保清洗蔬菜每一處才進食。

西蘭花清洗方法：

1. 要將西蘭花切得夠細，若太大則難以發現小蟲及黏在花上的蟲蛹

2. 用水浸著已切細的西蘭花，並用手輕力撥

3. 浸泡約20分鐘，可令小蟲浮上水面

4. 雖然用清水已經足夠，但亦可加鹽到水中，令小蟲更快浮現

資料來源：歐羅有機農場負責人黃如榮

其他蔬菜清洗方法︰

番茄和苦瓜：瓜類食物一般都較難發現幼蟲，可先清洗表面的泥土殘餘物，加鹽水引菜蟲出來。如苦瓜切開後若發現有幼蟲，可以把核去除。

芥菜和白菜：先把葉子掰下，用水浸起後菜蟲（狗虱仔）會容易浮起。

資料來源：2025年農產品農藥購物指南

轉載自晴報