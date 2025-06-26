超級食物｜40歲女性靠食一款特定朱古力成功逆轉脂肪肝和糖尿病，並有效減磅，醫生建議每日最佳食用量
朱古力居然可以醫病？日本一名40歲女子被驗出患上脂肪肝及糖尿病，在醫生建議下每天吃1種朱古力，持續1個月後竟成功逆轉脂肪肝，不但體重下降，血糖亦變得更穩定。
據日媒《東洋経済》報道，當地肝臟權威栗原毅醫生撰文分享病例，表示一名40多歲的女子在新冠疫情期間因為一直留在家中，養成了愛吃米餅、和菓子等吃零食的習慣，導致體重在1年內增加了6公斤（約13磅）。她在疫情結束後依然保持著同樣的飲食習慣，結果在身體檢查中被驗出患有脂肪肝和糖尿病，於是到栗原毅的診所求醫。
KO脂肪肝｜食黑朱古力1個月逆轉病情
栗原毅提出建議，指女子既然戒不掉零食，不如嘗試改吃高可可含量的朱古力。之後她開始在每天早、午、晚餐前各吃1片5g的朱古力，又另外在早上10點和下午3點各吃1塊朱古力當零食，結果其體重在短短1個月內便下降了3公斤（約7磅），脂肪肝指標ALT更是從63直接降至接近正常的34，糖化血紅素（HbA1c）也成功從7.4%降至6.5%。
該名女子開心地表示，自己目前已不再吃米餅及和菓子，認為高可可含量的朱古力不僅能幫她減肥、改善健康，還有抑制食慾的效果，之後也會繼續吃這類朱古力。
栗原毅指出，約90%來就診的脂肪肝患者都有食用高可可含量朱古力的習慣，且幾乎所有人都成功改善了肝功能，不僅減少了肝臟脂肪，甚至連內臟脂肪和皮下脂肪也一併減少了，也有許多人的身形變得更加苗條。
朱古力為何能夠改善脂肪肝？對此他就強調，並非任何朱古力都能達到保健的作用，所謂的「高可可含量朱古力」其實是指可可含量達到70%以上的黑朱古力。這類朱古力有緩解脂肪肝、減肥等諸多功效，而主要原因就在於它含有大量的活性成分「可可多酚」。
那麼，可可多酚又是甚麼？栗原毅解釋，多酚是植物中的色素和苦味化合物，具有強大的抗氧化作用；此外，可可多酚的抗氧化性能也非常高，有助於清除人體內的活性氧，防止細胞氧化導致身體生病和老化。
KO脂肪肝｜黑朱古力3大保健功效
栗原毅又列出黑朱古力的3大保健功效，分別如下：
1. 改善脂肪肝
栗原毅指出，當肝臟脂肪與活性氧結合時，前者會轉化成有害的脂質過氧化物，繼而損害肝功能。而攝取具有強大抗氧化作用的可可多酚能夠減少活性氧，達到預防並改善脂肪肝的效果。此外，可可多酚還能改善胰島素阻抗，同樣有助於防止脂肪肝惡化。
2. 穩定血糖
可可含有豐富膳食纖維，有助減緩糖分吸收，抑制餐後血糖升高，使胰島素分泌更加穩定，避免葡萄糖轉化為中性脂肪，並阻止肝臟中多餘的脂肪堆積。要留意的是，如想達到減緩血糖水平上升的效果，應在餐前進食高可可含量的朱古力，因為一旦開始吃飯，血糖便會開始升高。
3. 改善便秘
除了穩定血糖，可可中的膳食纖維亦有助緩解便秘。如果便秘持續，腸道環境惡化所產生的毒素便會進入血液，對負責解毒的肝臟造成沉重負擔。換言之，食用高可可含量的朱古力亦能幫助減輕肝臟負擔。
4. 其他好處
黑朱古力還有許多其他好處，包括幫助減壓、預防牙周病、減少飢餓感、調節膽固醇水平、預防癌症和動脈硬化等。
KO脂肪肝｜挑選朱古力貼士+每日最佳食用量
市民平日應該如何挑選朱古力？栗原毅就表示，市面上的高濃度朱古力種類頗多，從70%到90%都有，而他最推薦可可含量約70%的產品；他解釋，其實80%和90%的朱古力也不錯，但有些人可能會覺得太苦，且效果差異也不大，所以選擇適合自己口味的種類就好。
至於每天的食用量，他就指出高可可含量朱古力通常以「1片5g」的形式包裝，建議可在每次進食正餐前吃1片，並在餐與餐之間吃1片，亦即早餐前、早餐和午餐之間、午餐前、午餐和晚餐之間，以及晚餐前各吃一片，每天一共吃25g。如果工作較為忙碌、沒有太多時間進食，則可以考慮省略「餐與餐之間」的2片，即每天吃15g。
為甚麼不一次吃完，而是要分幾次進食呢？對此栗原毅就解釋，高可可含量朱古力的效果只能持續約2至3個小時，因此，為了最大限度地發揮其功效，最好分成3至5次食用。
同場加映｜7招改善脂肪肝
栗原毅過往曾在《東洋経済》的專訪中提到，脂肪肝其實是「最容易治療的肝病」，只要改變日常習慣就能有效改善。他提出7項實證有效的做法，其中連最基本的刷牙和吃黑朱古力都有效：
每天刷舌頭
- 早晚徹底刷牙，每天至少刷一次舌頭
- 牙周病菌進入血液後會引發肝臟發炎
慢食
- 每口嚼30次，每餐1500次；控制食量和進食速度
- 進食太快會刺激血糖飊升，促使肝臟囤積脂肪
喝綠茶
- 兒茶素能抑制餐後血糖波動，促進脂肪代謝
- 每日飲用2-3杯效果最佳
食黑朱古力
- 建議食可可濃度70％以上黑朱古力
- 含可可多酚改善胰島素阻抗
深蹲＋快走
- 深蹲：每天2次，每次2-3組(每組5下，動作各5秒）
- 快走：每日8000步，保持挺胸大步、時速5-6公里
戒飲含糖飲料
- 液態果糖會直接轉化為肝脂肪
資料來源：日本肝臟權威 栗原剛博士
KO脂肪肝｜10種食物逆轉脂肪肝
台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。
程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：
咖啡
- 降低肝臟酵素
- 抗氧化+減少細胞損傷
- 減少內臟脂肪累積
建議食法
- 無糖美式黑咖啡
- 每天最好不超過2大杯
綠色蔬菜
- 如菠菜、高麗菜和芥蘭
- 富含膳食纖維，提升飽足感、控制體重
- 降低血糖和膽固醇
- 富含抗氧化劑，如維他命C、A、K、B和礦物質鐵、鈣、鎂及多酚
建議食法
- 不要過度烹煮，避免蔬菜營養素大量流失
- 建議用無水快炒方式來烹煮蔬菜
豆類
- 黃豆、鹰嘴豆等蛋白質豆類
- 低脂、富含植化素、抗性澱粉
- 有助減重減脂，保護肝臟
- 減少肝臟脂肪積聚
- 適合有心血管疾病、高血壓的人食用
建議食法
- 宜選擇無糖蛋白質豆類製品
- 如無糖豆漿、無糖豆花等
- 避免攝取過多的熱量
魚類
- 魚類含有豐富的Omega-3魚油
- 抗發炎、減少肝臟發炎反應
- 增加體內好的膽固醇（HDL）
- 降低三酸甘油酯和壞膽固醇（LDL）
建議食法
- 正確選擇魚類
- 如鯖魚、秋刀魚、圓鱈、扁鱈等低重金屬安全來源的魚
- 建議一周吃魚貝類兩次以上更佳
燕麥
- 富含膳食纖維、維他命E等抗氧化物
- 能夠對抗體內自由基，減緩氧化反應
- 促進腸道健康、預防便秘、降低膽固醇和控制血糖
建議食法
- 用開水沖泡燕麥片
- 或是把燕麥片加入牛奶、豆漿或咖啡等
- 將燕麥加入白米一起煮
- 增加主食的纖維量
堅果
- 含有單元不飽和脂肪
- 對於心腦健康有益
- 富含抗氧化劑，如維他命E
- 有助於對抗體內的氧化反應，修補細胞損傷
建議食法
- 常見有腰果、核桃、杏仁等
- 每天建議攝取20克
- 運動後吃：增肌、幫助肌肉修復
薑黃
- 刺激血液循環，天氣冷多吃有暖身效果
- 預防心血管疾病及失智症等疾病
建議食法
- 推薦熱門餐點：咖喱飯、咖喱麵
- 將薑黃粉灑在食材上或打進蔬果汁
橄欖油
- 含不飽和脂肪酸
- 幫助體內的脂肪代謝，調整體內的體脂肪
建議食法
- 建議使用低溫或是輕烹調，保留最多抗氧化營養素
- 可直接烹調
- 惟謹記橄欖油遇熱恐流失營養
大蒜
- 富含抗氧化劑，如硫水化合物
- 蒜素：提升免疫力
- 硫化物：殺菌、防癌和預防心血管疾病
建議食法
- 將蒜頭的薄膜剝掉
- 與空氣稍微氧化一下釋放蒜素
- 不要煮太久：削弱蒜素功能
- 建議上碟前加入蒜保留營養
黑木耳
- 「腸道的清道夫」
- 富含膳食纖維、多醣體同
- 潤腸排便、防宿便
- 有降膽固醇
建議食法：自製黑木耳露
做法：
1. 一把黑木耳加入4倍的水，打成汁
2. 可加入菠蘿或枸杞增加甜味和飽足感
資料來源：營養師 程涵宇
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