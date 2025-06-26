超級食物｜40歲女性靠食一款特定朱古力成功逆轉脂肪肝和糖尿病，並有效減磅，醫生建議每日最佳食用量

朱古力居然可以醫病？日本一名40歲女子被驗出患上脂肪肝及糖尿病，在醫生建議下每天吃1種朱古力，持續1個月後竟成功逆轉脂肪肝，不但體重下降，血糖亦變得更穩定。

據日媒《東洋経済》報道，當地肝臟權威栗原毅醫生撰文分享病例，表示一名40多歲的女子在新冠疫情期間因為一直留在家中，養成了愛吃米餅、和菓子等吃零食的習慣，導致體重在1年內增加了6公斤（約13磅）。她在疫情結束後依然保持著同樣的飲食習慣，結果在身體檢查中被驗出患有脂肪肝和糖尿病，於是到栗原毅的診所求醫。

KO脂肪肝｜食黑朱古力1個月逆轉病情

栗原毅提出建議，指女子既然戒不掉零食，不如嘗試改吃高可可含量的朱古力。之後她開始在每天早、午、晚餐前各吃1片5g的朱古力，又另外在早上10點和下午3點各吃1塊朱古力當零食，結果其體重在短短1個月內便下降了3公斤（約7磅），脂肪肝指標ALT更是從63直接降至接近正常的34，糖化血紅素（HbA1c）也成功從7.4%降至6.5%。

該名女子開心地表示，自己目前已不再吃米餅及和菓子，認為高可可含量的朱古力不僅能幫她減肥、改善健康，還有抑制食慾的效果，之後也會繼續吃這類朱古力。

栗原毅指出，約90%來就診的脂肪肝患者都有食用高可可含量朱古力的習慣，且幾乎所有人都成功改善了肝功能，不僅減少了肝臟脂肪，甚至連內臟脂肪和皮下脂肪也一併減少了，也有許多人的身形變得更加苗條。

朱古力為何能夠改善脂肪肝？對此他就強調，並非任何朱古力都能達到保健的作用，所謂的「高可可含量朱古力」其實是指可可含量達到70%以上的黑朱古力。這類朱古力有緩解脂肪肝、減肥等諸多功效，而主要原因就在於它含有大量的活性成分「可可多酚」。

那麼，可可多酚又是甚麼？栗原毅解釋，多酚是植物中的色素和苦味化合物，具有強大的抗氧化作用；此外，可可多酚的抗氧化性能也非常高，有助於清除人體內的活性氧，防止細胞氧化導致身體生病和老化。

KO脂肪肝｜黑朱古力3大保健功效

栗原毅又列出黑朱古力的3大保健功效，分別如下：

1. 改善脂肪肝

栗原毅指出，當肝臟脂肪與活性氧結合時，前者會轉化成有害的脂質過氧化物，繼而損害肝功能。而攝取具有強大抗氧化作用的可可多酚能夠減少活性氧，達到預防並改善脂肪肝的效果。此外，可可多酚還能改善胰島素阻抗，同樣有助於防止脂肪肝惡化。

2. 穩定血糖

可可含有豐富膳食纖維，有助減緩糖分吸收，抑制餐後血糖升高，使胰島素分泌更加穩定，避免葡萄糖轉化為中性脂肪，並阻止肝臟中多餘的脂肪堆積。要留意的是，如想達到減緩血糖水平上升的效果，應在餐前進食高可可含量的朱古力，因為一旦開始吃飯，血糖便會開始升高。

3. 改善便秘

除了穩定血糖，可可中的膳食纖維亦有助緩解便秘。如果便秘持續，腸道環境惡化所產生的毒素便會進入血液，對負責解毒的肝臟造成沉重負擔。換言之，食用高可可含量的朱古力亦能幫助減輕肝臟負擔。

4. 其他好處

黑朱古力還有許多其他好處，包括幫助減壓、預防牙周病、減少飢餓感、調節膽固醇水平、預防癌症和動脈硬化等。

KO脂肪肝｜挑選朱古力貼士+每日最佳食用量

市民平日應該如何挑選朱古力？栗原毅就表示，市面上的高濃度朱古力種類頗多，從70%到90%都有，而他最推薦可可含量約70%的產品；他解釋，其實80%和90%的朱古力也不錯，但有些人可能會覺得太苦，且效果差異也不大，所以選擇適合自己口味的種類就好。

至於每天的食用量，他就指出高可可含量朱古力通常以「1片5g」的形式包裝，建議可在​​每次進食正餐前吃1片，並在餐與餐之間吃1片，亦即早餐前、早餐和午餐之間、午餐前、午餐和晚餐之間，以及晚餐前各吃一片，每天一共吃25g。如果工作較為忙碌、沒有太多時間進食，則可以考慮省略「餐與餐之間」的2片，即每天吃15g。

為甚麼不一次吃完，而是要分幾次進食呢？對此栗原毅就解釋，高可可含量朱古力的效果只能持續約2至3個小時，因此，為了最大限度地發揮其功效，最好分成3至5次食用。

同場加映｜7招改善脂肪肝

栗原毅過往曾在《東洋経済》的專訪中提到，脂肪肝其實是「最容易治療的肝病」，只要改變日常習慣就能有效改善。他提出7項實證有效的做法，其中連最基本的刷牙和吃黑朱古力都有效：

每天刷舌頭

早晚徹底刷牙，每天至少刷一次舌頭

牙周病菌進入血液後會引發肝臟發炎

慢食

每口嚼30次，每餐1500次；控制食量和進食速度

進食太快會刺激血糖飊升，促使肝臟囤積脂肪

喝綠茶

兒茶素能抑制餐後血糖波動，促進脂肪代謝

每日飲用2-3杯效果最佳

食黑朱古力

建議食可可濃度70％以上黑朱古力

含可可多酚改善胰島素阻抗

深蹲＋快走

深蹲：每天2次，每次2-3組(每組5下，動作各5秒）

快走：每日8000步，保持挺胸大步、時速5-6公里

戒飲含糖飲料

液態果糖會直接轉化為肝脂肪

資料來源：日本肝臟權威 栗原剛博士

KO脂肪肝｜10種食物逆轉脂肪肝

台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。

程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：

咖啡

降低肝臟酵素

抗氧化+減少細胞損傷

減少內臟脂肪累積

建議食法

無糖美式黑咖啡

每天最好不超過2大杯

綠色蔬菜

如菠菜、高麗菜和芥蘭

富含膳食纖維，提升飽足感、控制體重

降低血糖和膽固醇

富含抗氧化劑，如維他命C、A、K、B和礦物質鐵、鈣、鎂及多酚

建議食法

不要過度烹煮，避免蔬菜營養素大量流失

建議用無水快炒方式來烹煮蔬菜

豆類

黃豆、鹰嘴豆等蛋白質豆類

低脂、富含植化素、抗性澱粉

有助減重減脂，保護肝臟

減少肝臟脂肪積聚

適合有心血管疾病、高血壓的人食用

建議食法

宜選擇無糖蛋白質豆類製品

如無糖豆漿、無糖豆花等

避免攝取過多的熱量

魚類

魚類含有豐富的Omega-3魚油

抗發炎、減少肝臟發炎反應

增加體內好的膽固醇（HDL）

降低三酸甘油酯和壞膽固醇（LDL）

建議食法

正確選擇魚類

如鯖魚、秋刀魚、圓鱈、扁鱈等低重金屬安全來源的魚

建議一周吃魚貝類兩次以上更佳

燕麥

富含膳食纖維、維他命E等抗氧化物

能夠對抗體內自由基，減緩氧化反應

促進腸道健康、預防便秘、降低膽固醇和控制血糖

建議食法

用開水沖泡燕麥片

或是把燕麥片加入牛奶、豆漿或咖啡等

將燕麥加入白米一起煮

增加主食的纖維量

堅果

含有單元不飽和脂肪

對於心腦健康有益

富含抗氧化劑，如維他命E

有助於對抗體內的氧化反應，修補細胞損傷

建議食法

常見有腰果、核桃、杏仁等

每天建議攝取20克

運動後吃：增肌、幫助肌肉修復

薑黃

刺激血液循環，天氣冷多吃有暖身效果

預防心血管疾病及失智症等疾病

建議食法

推薦熱門餐點：咖喱飯、咖喱麵

將薑黃粉灑在食材上或打進蔬果汁

橄欖油

含不飽和脂肪酸

幫助體內的脂肪代謝，調整體內的體脂肪

建議食法

建議使用低溫或是輕烹調，保留最多抗氧化營養素

可直接烹調

惟謹記橄欖油遇熱恐流失營養

大蒜

富含抗氧化劑，如硫水化合物

蒜素：提升免疫力

硫化物：殺菌、防癌和預防心血管疾病

建議食法

將蒜頭的薄膜剝掉

與空氣稍微氧化一下釋放蒜素

不要煮太久：削弱蒜素功能

建議上碟前加入蒜保留營養

黑木耳

「腸道的清道夫」

富含膳食纖維、多醣體同

潤腸排便、防宿便

有降膽固醇

建議食法：自製黑木耳露

做法：

1. 一把黑木耳加入4倍的水，打成汁

2. 可加入菠蘿或枸杞增加甜味和飽足感

資料來源：營養師 程涵宇

轉載自晴報