50歲前港姐鍾潔怡慶生，驚揭喪夫3年，感謝好友陪伴，好好學習一個人生活

1994年參選香港小姐的鍾潔怡（Kitty），落選後加入TVB，成為藝員訓練班學員，與劉愷威、陳展鵬、吳家樂、張松枝、陳彥行及梁雪湄等同期。雖然已淡出娛樂圈多年，但她仍不時與藝訓班同學聚會，日前更獲同學們為她慶祝生日。鍾潔怡在IG發文，文中更驚揭她已喪夫3年，透露同學們幫助她解開埋藏心底的傷痛。

現年50歲的鍾潔怡日前獲一班TVB同期藝訓班同學為她慶生，照片中可見劉愷威、吳家樂、蔡劍雪、朱樂輝等均有出席。鍾潔怡在IG發文寫道：

多謝TVB同學仔，多謝你哋窩心的祝福，多謝你哋解開我屈在心裡的傷痛，希望心裡傷痛好快痊愈，我會努力，有你們真好，每次話題都講不盡，珍惜每一次聚會，珍惜所有。

鍾潔怡獲一班TVB同期藝訓班同學為她慶生。（IG@kittychung_official）

劉愷威、吳家樂等都有出席。（IG@kittychung_official）

鍾潔怡獲一班TVB同期藝訓班同學為她慶生。（IG@kittychung_official）

鍾潔怡於本月初在IG發文，透露原來她的丈夫已離世3年：

今日6月3日又大一歲了，時間過得好快，第3年，零時零分又再聽唔到你同我第一個講生日快樂，但我個心感覺到你在天上一直守護住我，我一定會努力過得好，好好學習一個人生活，掛念你老公，Happy Birthday to Me，多謝你們每一位send俾我嘅祝福。

文中驚揭鍾潔怡的丈夫已逝世，字裡行間盡顯對亡夫的思念。

鍾潔怡皮膚狀態保持得極佳。（IG@kittychung_official）



鍾潔怡於本月初更新IG，當時她驚爆原來已喪夫3年。（IG@kittychung_official）

慶祝生日（IG@kittychung_official）

保養得宜（IG@kittychung_official）

不時分享生活照（IG@kittychung_official）

不時跟圈中人聚會。

鍾潔怡1994年參選港姐，同屆有李綺虹，鍾潔怡曾參演多部劇集，多數擔任配角，其中在劇集《O記實錄》、《刑事偵緝檔案II》戲份較多。千禧年間，鍾潔怡曾赴馬來西亞及內地發展，數年後逐漸減少演出，2007年與金融才俊結婚後淡出娛樂圈，婚後15年丈夫不幸離世。鍾潔怡早年受訪時表示已轉行從事保險業，並考獲美容師牌，也曾投資過網購實體店當老闆。她坦言仍有戲癮，若遇到合適角色會考慮復出。

鍾潔怡於1994年參加香港小姐。

94年港姐冠軍譚小環。

94年港姐季軍李綺虹。

同屆的還有張可頤。

同屆的還有陳芷菁。

同郭可盈拍《刑事偵緝檔案II》。

鍾潔怡曾參演《刑事偵緝檔案II》。