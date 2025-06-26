多項研究證實飲紅菜頭汁提升運動表現！最佳飲用時間及建議分量

外表完全不吸引的紅菜頭，支持者參半；但說到紅菜頭汁，大部分人則表示味道可接受。在本專欄上次提到紅菜頭汁，是於去年4月討論服用血壓藥患者可否飲用紅菜頭汁。紅菜頭汁對健康的益處，最初是源自於運動研究。10年多前的研究，多專注於帶氧耐力賽事運動員，包括長跑及遠程單車賽事。雖然應該規模屬於小，研究結果指出， 賽前補充飲用紅菜頭汁，可提升運動表現。

紅菜頭汁提升運動復原及身體功能

紅菜頭所含硝酸鹽，於紅菜頭汁中較高濃度。研究指出，硝酸鹽能提高血液帶氧能力，亦可提升肌肉利用氧份的效率。所以於早前的研究中，賽前飲用紅菜頭汁的運動員，賽事完成時間竟可快數分鐘。

去年公布的另一項研究，則針對於下肢耐力，測試登山者表現。研究招攬了27名經驗豐富的男女女登山者，他們被分配三組：

1. 70毫升紅菜頭汁

2. 70毫升水

3. 70毫升安慰劑

參與者兩小時半後完成登上超過3,700米之後，立即接受體能測試，然後才下山。結果顯示，爬山前飲用紅菜頭汁組別，他們的肌肉復原速度，比其他組別快。

根據之前的研究顯示，紅菜頭汁中的硝酸鹽，可以增強血管擴張和向肌肉的氧氣輸送。然而，硝酸鹽對女性運動員心肺功能的影響，仍未被充分研究。剛剛今年另一項研究，評估補充紅菜頭汁對女性耐力運動員帶氧工作功能的影響。研究人員招攬了18名健康女性耐力運動員，進行兩次心肺運動測試去評估帶氧功能。評估了第一次心肺運動測試之後，第二次測試兩個半小時前，她們隨機分為兩組飲用：

1. 50毫升紅菜頭精華液

2. 50毫升不含硝酸鹽安慰劑飲品

結果顯示，紅菜頭汁測試組的每分鐘通氣量、最大攝氧量（用來衡量帶氧能力的指標）、與及心跳率均有顯著改善。

紅菜頭汁提升運動表現 何時飲用？飲多少？

紅菜頭汁中含有硝酸鹽，吸收後於腸道中轉化為一氧化氮；一氧化氮可以改善血液流動，增強帶氧能力，並增強肌肉收縮功能。以現時公布的研究結果，比賽前飲用紅菜頭汁，對於帶氧與及耐力賽事，例如長跑、排球、打拳、舉重等都有正面效益。一般情況，硝酸鹽在食用後2至3小時會達到最活躍高峰值；所以視乎你的運動或賽事長短，最好在運動或賽前60至90分鐘，飲用紅菜頭汁是最佳時間。

至於分量，大部分研究都是半杯以下就已經有效益，所以建議可嘗試90至120毫升分量。

以下是香港常見超市有售賣的紅菜頭汁產品：