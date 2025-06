消委會報告 │ 消委會評測60款洗頭水：部分含二噁烷、甲醛和致敏防腐劑，16款成分安全推薦

洗頭水揀啱成分好重要!消委會曾測試市面上60款洗頭水,發現當中7成樣本成分不佳,含有致敏物、重金屬或污染物,使用後有機會引致皮膚炎。

消委會在第490期《選擇月刊》測試市面上60款洗頭水,包括39款標榜適合一般人士使用、3款標榜適合女性使用、7款標榜適合男性使用,以及1款標榜適合脫髮人士使用的產品。結果顯示,雖然全部樣本沒有檢出禁用激素、任何微生物或致病菌,衞生情況理想,但有44款樣本成分不佳。其中包括有38款檢測出二噁烷,含量由1.1ppm至24ppm不等;有12款含有可致敏防腐劑MIT及/或CMIT,使用後或會對皮膚產生刺激,造成敏感、痕癢、出紅疹等徵狀,引致皮膚炎。另有1款含游離甲醛,檢出量為0.03%,但符合內地和歐盟的規定,並由於檢出濃度未有超過0.05%,毋須在標籤上標示含有甲醛。

洗頭水含防腐劑/甲醛可致皮膚炎

消委會引述皮膚科專科醫生陳厚毅指,由於洗髮水接觸皮膚的時間甚短,出現嚴重過敏反應機會不大。不過,防腐劑「甲基異塞唑晽酮」(MIT)或「甲基氯異塞唑晽酮」(CMIT)可引致皮膚痕癢、出紅疹,嚴重時可引致敏感性接觸性皮膚炎。使用部位如有傷口,選用的產品又含有MIT或CMIT,可能引起不適反應的機會較高。醫生提醒,有脫髮問題人士,在選購洗髮水時更要留意產品的成分。

另外,針對有洗頭水樣本檢測出二噁烷,消委會解釋,短時間接觸低濃度二噁烷氣霧,會對皮膚、眼部和呼吸系統造成刺激。由於二噁烷屬於揮發性物質,一般情況下只要徹底沖洗就不會對健康造成威脅,但仍建議可免則免,並可考慮選用不含二噁烷或含量較低的產品。

至於游離甲醛(freeformaldehyde),有研究指化妝品中游離甲醛含量如達到200至300ppm(0.02%至0.03%),即使是短期使用,正常皮膚亦有可能引致皮膚炎(dermatitis)。消委會提醒,皮膚有傷口及容易過敏人士,即使接觸微量遊離甲醛,都有機會引致皮膚出現不適反應,如敏感性接觸性皮膚炎、痕癢、出紅疹等。

還有部分含矽化合物(silicones)的洗頭水,聲稱可吸附在頭髮表面,填補髮絲表面角質層,提供順滑的觸感和光澤感。但消委會表示,大部分只有短暫效果,並不可能真正修復受損髮絲。部分標示「防斷髮」、「防掉髮」或「減少頭髮脫落」的洗頭水,其實是指預防因梳理而導致的斷髮或掉髮,未必能根源改善脫髮問題。

16款成分安全洗頭水推薦名單

當中有44款洗頭水樣本成分不佳,消委會亦評選出16款不含上述物質(部分仍可能含可致敏香料成分)的安全之選。推薦名單如下:



(排名不分先後)

1. 「滋源」生薑強根健髮洗頭水 $131

2. 「AVALON ORGANICS」強根健髮維B生物素有機洗髮露 $115.9

3. 「DRUIDE」有機溫和洗髮露加拿大 $112

4. 「LESS IS MORE BY BRANDHUBER & TUMMER」Aloe Mint Volume Shampoo-Vitalize, Strengthen, Purify $205

5. 「Phyto Phytoprogenium」Ultra-Gentle Intelligent Shampoo $220

6. 「Moist Diane」森林系柔潤洗髮露 $69

7. 「TIMOTEI」深層純淨洗髮精 $79.9

8. 「50惠」清爽型豐盈洗髮露 $105.9

9. 「MARO」髮起立防脱洗頭水 $84.2

10. 「Kao SUCCESS」深層清潔洗髮露 $79.9

11. 「位元堂」中藥防掉髮洗髮露 $70

12. 「新髮現」活髮系列洗髮水 $98

13. 「施巴」活髮洗髮露 $114

14. 「AVEDA」invati頭髮淨化洗髮水 $251

15. 「維特健靈」維斯烏絲防脫洗髮露 $99

16. 「John Masters' Organics」Lavender Shampoo For Normal Hair With Lavender & Rosemary $315.8

消委會建議,消費者應按個人頭皮情況、膚質及髮質選用洗髮產品,並細閱產品成分資料。如用後皮膚有異常反應,應立即停用產品,有需要時要盡快求醫。

同場加映:消委會13款滿分去屑洗頭水

消委會亦曾檢視過市面25款日常洗護的去屑洗頭水樣本,參考歐盟《化妝品條例》相關要求,進行去屑活性成分和化學安全測試。樣本每瓶容量由125毫升至1,000毫升,售價由約$50至$430。結果顯示,有4款樣本被檢出歐盟禁用的去屑成分吡硫鎓鋅(ZPT);有逾9成樣本檢出香料致敏物,當中2款更檢出歐盟禁用的香料致敏物質,長時間使用恐增加皮膚出現刺激或過敏風險。

而在25款樣本中,有13款獲得總評5星滿分,為安全之選。推薦給大家在選購去屑洗頭水時參考:

(排名不分先後)

1. KLORANE 高良薑去頭皮屑洗髮水

聲稱來源地:法國

去屑成分:5*

香料致敏物:5*

總評:5*

售價:$245

2. 施巴 去屑洗髮露

聲稱來源地:德國

去屑成分:5*

香料致敏物:5*

總評:5*

售價:$224

3. BIODERMA 淨化頭皮護理洗髮乳

聲稱來源地:法國

去屑成分:5*

香料致敏物:5*

總評:5*

售價:$198

4. 巴黎歐萊雅 L'ORÉAL PARiS 茶樹植萃去屑淨油洗髮露(適合油性頭皮)

聲稱來源地:中國

去屑成分:5*

香料致敏物:4*

總評:5*

售價:$69

5. 沙宣 VIDAL SASSOON 保濕去屑洗髮乳

聲稱來源地:中國

去屑成分:5*

香料致敏物:4*

總評:5*

售價:$70

6. 萬寧 ECO-GARDEN 生薑茶樹去屑洗髮乳

聲稱來源地:泰國

去屑成分:5*

香料致敏物:4.5*

總評:5*

售價:$57

7. KUNDAL 全效抗屑洗髮乳(蘋果綠茶香)

聲稱來源地:韓國

去屑成分:5*

香料致敏物:5*

總評:5*

售價:$98

8. 麗仕 LUX 柔亮去屑止癢洗髮乳

聲稱來源地:中國

去屑成分:5*

香料致敏物:4*

總評:5*

售價:$50

9. 多芬 Dove 洗髮乳(去屑護理)

聲稱來源地:泰國

去屑成分:5*

香料致敏物:4*

總評:5*

售價:$60

10. DR ZERO 止癢去屑防脫女士洗髮水

聲稱來源地:日本

去屑成分:5*

香料致敏物:4.5*

總評:5*

售價:$168

11. MARO 頭皮髮根深層潔淨防脫洗頭水

聲稱來源地:日本

去屑成分:5*

香料致敏物:4*

總評:5*

售價:$168

12. 呂 RYO 韓蔘滋養防脫髮洗髮液(去屑止癢適用)

聲稱來源地:韓國

去屑成分:5*

香料致敏物:4*

總評:5*

售價:$100

13. 潘婷 Pantene 乳液修護去屑洗髮乳

聲稱來源地:中國

去屑成分:5*

香料致敏物:4*

總評:5*

售價:$63

資料來源:消委會

同場加映:《LDK》22款A級或以上洗頭水推薦

除本港消委會推薦,日本家品雜誌《LDK the Beauty》早前對市面上51款熱門洗髮產品進行評測比較,評選出22款A級或以上高分洗頭水,成分溫和同時清潔力佳,使用感良好,一併推薦給大家:

等級A+

1. Drama for Hair 髪にドラマを

洗髮完成效果:5

成分:5

可用性:4.5

大約售價:$274

綜合評價:4.88

等級A

2. Diane Perfect Beauty Extra Night Repair Relax Shampoo

洗髮完成效果:4

成分:5

可用性:4.5

大約售價:$113

綜合評價:4.38

3. by one sii Shampoo

洗髮完成效果:3.5

成分:5

可用性:4.5

大約售價:$147

綜合評價:4.33

4. MIKIMOTO Moonpearl moisture hair shampoo

洗髮完成效果:4

成分:5

可用性:4

大約售價:$124

綜合評價:4.25

5. Kosé BIOLISS pure retouch SILKY STRAIGHT SHAMPOO

洗髮完成效果:4

成分:4.5

可用性:4.5

大約售價:$39

綜合評價:4.25

6. KAO花王 melt Moist Shampoo

洗髮完成效果:3

成分:5

可用性:4.5

大約售價:$93

綜合評價:4.17

7. HONEYQUE Rich Gloss HONEY+COLLAGEN Shampoo

洗髮完成效果:3.5

成分:5

可用性:4

大約售價:$83

綜合評價:4.17

8. SINN PURETE Mindful Shampoo (LOVE UNLOCK)

洗髮完成效果:4

成分:5

可用性:3.5

大約售價:$190

綜合評價:4.17

9. Wonjungyo Repair Shampoo

洗髮完成效果:4

成分:5

可用性:3.5

大約售價:$7

綜合評價:4.13

10. TAYA Moist & Color SHAMPOO

洗髮完成效果:4

成分:4

可用性:4.5

大約售價:$116

綜合評價:4.13

11. Eluxe Sparkling Organic Spa Shampoo

洗髮完成效果:3.5

成分:5

可用性:4.5

大約售價:$298

綜合評價:4.13

12. FARJUA SHAMPOO CONCENTRATE

洗髮完成效果:4

成分:5

可用性:3.5

大約售價:$302

綜合評價:4.13

13. posup shampoo

洗髮完成效果:4

成分:5

可用性:3.5

大約售價:$194

綜合評價:4.13

14. plus eau Lypo Air Shampoo

洗髮完成效果:3.5

成分:5

可用性:4

大約售價:$90

綜合評價:4

15. my Boosters KERATIN SHAMPOO

洗髮完成效果:3.5

成分:5

可用性:4

大約售價:$81

綜合評價:4

16. SGNI 滲透亮澤洗頭水

洗髮完成效果:3

成分:5

可用性:5

大約售價:$79

綜合評價:4

17. It’s Damage Repair Bonding Care Shampoo

洗髮完成效果:3.5

成分:5

可用性:4

大約售價:$98

綜合評價:4

18. ReFa Milk Protein Shampoo

洗髮完成效果:4

成分:5

可用性:3

大約售價:$104

綜合評價:4

19. BOTTLE WORKS Moroccan Beauty 水潤修復洗頭水

洗髮完成效果:3

成分:5

可用性:4

大約售價:$81

綜合評價:4

20. Sleek by Sarasalon 夜間護理精華洗頭水

洗髮完成效果:3

成分:5

可用性:4

大約售價:$93

綜合評價:4

21. now&than scalp Hair Shampoo

洗髮完成效果:3

成分:5

可用性:4

大約售價:$128

綜合評價:4

22. LpLp Thalasso Care The Shampoo

洗髮完成效果:4

成分:5

可用性:3

大約售價:$210

綜合評價:4

資料來源:《LDK the Beauty》