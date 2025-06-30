子宮肌瘤 │ 43歲性感女星自揭患子宮肌瘤，手術3個月後再復發，發文提醒女士25歲後要做檢查

43歲內地女星柳岩，擁美麗外表及豐滿身材坐擁大批粉絲，參加內地真人騷《乘風2024》後更人氣急升，攀上事業巔峰。不過，柳岩自爆今年1月曾做子宮肌瘤手術，惟4月份比賽期間又再度復發，讓不少網民憂心。

一向以性感形象而為大眾認識的柳岩，曾於2012年與黃宗澤拍內地劇《長在麵包樹上的女人》，兩人一度傳出緋聞，更被指介入當時黃宗澤與胡杏兒的戀情。2015年，柳岩又在電影《浮華宴》飾演林家棟女友，大晒豐滿身材。至近年參加真人騷《乘風2024》，最後獲得第9名成功組團，人氣急升。

不過，柳岩醉心事業同時，身體卻不斷出現問題。她去年參加《乘風2024》後，於微博撰文指今年1月曾做子宮肌瘤手術，但在4月《乘風》比賽期間，又再度復發：

「乘風之旅，造夢舞台，我收穫了姐妹們的友誼和很多很多的愛，告別時刻我想感謝自己：柳岩，你戰勝了1月手術、4月復發的病痛，勇敢堅韌地完成了每一次的舞台任務，你是很好的，好好愛自己！畢業快樂，不說再見，後會有期。」

帖文引起一衆粉絲擔心，慰問：「姐姐你怎麼了？手術後還堅持了所有舞台演出！我哭了。」柳岩隨即回覆表示：「肌瘤手術，沒想到4月覆查發現又長了2.5公分的，大家都要注意身體。」消息曝光後一度登上微博熱搜。而柳岩在此之後現身活動，交代了身體狀況，讓大家不用太擔心：「現在雖然身體有復發，但目前仍是可控的範圍內沒有甚麼大礙，所以我還是可以繼續做我熱愛的工作，謝謝大家關心。」同時，她還提醒女性在25歲後需做身體檢查：

「女性有時候有肌瘤，各種狀況其實是很普遍的。那醫生的建議就是說你觀察，因為良性的腫瘤你要觀察，然後到了一定的手術指標，該做手術才要做手術，但是不要因此去怪責自己的生活和工作，我覺得情緒管理是重要的。同時就是你要好好的觀察你的生活，觀察你自己的身體，然後讓一切在可控的範圍內進理。」

「眼凸暴瘦」被母嫌剩女：只能找老頭

柳岩患子宮肌瘤令外界對她健康狀況深感憂心，她也曾多次被傳媒拍到暴瘦、雙眼微凸的照片，在一些工作照中服飾更相當中性，完全掩蓋了其身材線條，令人更懷疑她是否因為暴瘦才一改以往性感打扮。

據了解，柳岩出道前本是從事醫護行業，但為了負擔身患直腸癌母親的龐大醫藥費，因此才投身演藝圈。為了盡快接更多工作，她才甘願走上性感路線。然而，她的母親過去卻於綜藝節目中表露對女兒43歲仍單身的憂心，直言：

「我原本認為要找比較大、成熟一點的，但她現在年紀這麼大，要找只能找老頭子。」

對此，有不少網民認為柳岩母親發言不當，「明明很努力還要不斷給媽媽攻擊，真的很窒息」。

盤點圈中同患病女星：孫慧雪曾被醫生判「冇得生」

實際上，子宮肌瘤是常見的婦科病，除柳岩外還有不少女星亦曾患子宮肌瘤。2017年誕下大仔Riley的孫慧雪，曾透露自己在結婚前發現患有子宮肌瘤，當時醫生更指她「冇得生」，後來經過治療才成功懷孕。

此外，台灣女團S.H.E成員任家萱（Selina）自爆在懷孕期間做檢查，發現體內有4顆子宮肌瘤，其中一顆更大約4公分；幸好在子宮肌瘤位置並沒有影響胎兒，她最後亦順利誕下囝囝「小腰果」。

轉載自晴報