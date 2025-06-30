貪靚惹禍 │ 37歲倪晨曦敷面膜雙眼劇痛睜不開，漏夜急入院！醫生教異物入眼處理方法

37歲女藝人倪晨曦（Elva）是很多美容品牌的寵兒，平日保養也有個人心得，既茹素又做瑜伽，可謂「養生女神」當之無愧。日前她因為一塊面膜險盲，立刻發文警世，提醒大家關注眼睛健康。

37歲女藝人倪晨曦（Elva）於本月27日，在Instagram發文，分享自己日前因敷面膜出了小意外，雙眼紅腫劇痛急險盲，入院洗眼。

Elva一向保養得宜，對於護膚深有研究，她曾透露自己特別愛敷面膜，「沒有敷過上萬張面膜，也敷過千張面膜」，而從沒發生過這次的事情。

眼睛健康｜敷面膜後雙眼刺痛險盲

事源她在臨睡前敷了大概15分鐘面膜，過程中沒有為意有異物或面膜液體入眼，過程中雙眼沒有不適或疼痛感。事後相隔半小時，Elva開始覺得雙眼很乾，並且出現輕微疼痛不適。但她以為是自己太累，故此當時沒有為意，亦沒有處理，僅是簡單沖洗眼睛和洗臉，試圖將面膜殘留物沖走，但眼睛依然不適，於是她便上床睡覺，以為睡一覺醒來就會痊癒。

大概3小時後，Elva在深夜11時痛醒，當時她形容雙眼劇痛且完全睜不開，她試圖用手指強行打開雙眼，發現雙眼對光很敏感，且狂流眼淚，視力開始變得模糊，她心感不妙立刻到急症室求醫。從相片可見，Elva雙眼通紅眼皮浮腫，眼白位置滿佈紅筋，雙眼不停流出淚水。

經醫生檢查後，估計是敷面膜時有異物入眼刺激眼睛所致，隨後幫Elva洗眼，但過程非常痛苦，甚至要滴止痛藥眼藥水才能夠勉強睜開雙眼。經過這次小意外，Elva吸取教訓，深感眼睛健康很重要，亦報平安指休息一晚過後，紅腫眼睛已經很快復原，變回亮晶晶：「如果眼睛不舒服要及時沖洗，時間是最關鍵的，如果自己處理不了立刻去看醫生。」

眼睛健康｜幽默老公安撫 Elva激讚

Elva老公V先生亦非常貼心，在等候求醫時搞笑安撫焦慮的Elva，盡顯模範老公典範。事後V先生亦問Elva「仲貪唔貪靚？」Elva瞇著眼點頭，夫妻倆互動非常有趣。Elva亦公開出事面膜是朋友從日本帶回來的手信，之前亦曾經用過同一品牌的面膜護膚，當時完全沒有異狀或不適，惟「沒想到這次會發生這樣的事」。

眼睛健康｜異物入眼正確處理方法

異物或化學物對眼睛造成的威脅不可忽視，如果沒有及時處理，可因此而失明。本港眼科專科醫生葉佩珮曾撰文指出，如果只是異物入眼，病人應閉上眼睛休息避免揉眼睛，嘗試透過分泌淚水帶走異物。假如異物未能隨淚水流走，可利用生理鹽水或蒸餾水，頭部側向一邊，由內向外沖洗至少5分鐘。為免有異物殘留於眼球表面，在紓緩症狀後，應盡快尋找眼科醫生作出治療。

轉載自晴報



