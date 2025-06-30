57歲脹爆魏駿傑 拍片玩小紅書「你可能不認識我」話題梗 ！網民：嚴重走樣真係認唔到

現年57歲的魏駿傑曾是TVB力捧小生，已主攻內地市場。日前，他迎合潮流拍片玩小紅書的「你可能不認識我」話題，向網民介紹自己，然而慘被一衆網民留言取笑他「嚴重走樣」：唔係唔認得，係認唔出呀！

魏駿傑日前上載影片，最初便說：「你可能不認識我，因為你們太年輕」。緊接著，影片彈出歷來多套魏駿傑主演人氣劇集，包括《陀槍師姐》、《掃黃先鋒》、《金裝四大才子》等片段。影片最後魏駿傑以「中國香港演員」介紹自己，表示：「回去問你爸媽，87.6543%機率看過我演出的電視劇。」

網民：真係認唔到

原本想透過影片自我介紹，掀起一波回憶殺，沒想到網民的關注點卻是魏駿傑走樣，最多人讚好的一條留言寫道：「不是不認識你，而是認不出是你呀！」

的確，當年在《陀槍師姐》、《掃黃先鋒》中的「金毛」魏駿傑顏值相當高；現在則已變成脹爆中年叔叔。不過，仍有些留言支持他：「童年回憶」、「小時候最愛看TVB了」、「年輕的時候好帥」，算是有些安慰。

魏駿傑風流情史逐個數：與滕麗名9年情斷被封「賤男」

另外，魏駿傑影片下方還有些戳痛處的留言：「我認識滕麗名」、「是出軌那個嗎？」。

翻看魏駿傑的情史，他曾與前港姐何婉盈拍拖3年，分手後對外稱二人於3年內沒有性關係，惹怒何婉盈，踢爆魏駿傑大部分花費了她的錢也沒有還。之後，魏駿傑又與三級片女星黃祖兒相戀同居，但在1998年拍《陀槍師姐》時，戲假情真戀上滕麗名，才與黃祖兒分手。隨後被黃祖兒爆料指他吃軟飯及在性方面有很多需求；而魏駿傑竟藉此向傳媒自誇性能力好強。

此後，魏駿傑與滕麗名愛情長跑9年，一度被視為金童玉女。2003年，魏父逝世，滕麗名以「門媳」名義出席喪禮。魏駿傑也曾表示，與滕麗名已到談婚論嫁的階段，她幾乎「一隻腳已踏入魏家」。但在2007年，魏駿傑北上拍劇時認識了比他年輕20歲的大學生張利華（真名張珈琳），二人一見鍾情，於是他又再拋棄女友滕麗名。

在宣布與滕麗名分手後，魏駿傑火速與張利華同居，並於2008年閃婚。2010年，張利華為魏駿傑誕下女兒，當時魏駿傑在社交網分享手抱女兒的照片，有網民留言惋惜慨嘆：「如果是跟滕麗名一起就完美了。」結果魏駿傑竟回應「去死吧」、「這種賤人趁早撇低，否則後悔一輩子！」令魏駿傑形象插水，一度被封「賤男」。

風水輪流轉，2020年，張利華被揭背夫偷食外籍男士，魏駿傑公開承認二人已經離婚，正式成為單親爸爸獨力撫養女兒，明言「終生不娶」。

前任愈撈愈掂

滕麗名與魏駿傑分手後，2013年和圈外的朱建崑在泰國蘇梅島沙灘上舉行婚禮，成為幸福人妻。現年49歲的滕麗名保養得宜，十足凍齡美魔女，在《愛‧回家之開心速遞》演熊尚善成大熱角色。她亦參演《尋秦記》電影版繼續演善柔，事業愛情兩得意。

至於張利華就進軍保險界大展拳腳，跟隨曾做藝人、現從事保險業界的王玉環工作。據悉她專攻內地客，而且做出很好的成績，入行不久已當上「百萬圓桌」會員。從她在社交平台分享的日常片段所見，她不但樣貌有所進化，還打扮得高貴、出入高級場所，朋友都是非富即貴的名媛，足以印證她日子過得風生水起。

轉載自晴報